Gikk galt under NRK-innspilling: – Tanna mi er borte, herregud

HARDT SKADET: Influenser Emilie Nereng ble hardt skadet da hun deltok i et maraton i forbindelse med en NRK-innspilling i helgen. Foto: Privat- / Brukt med tillatelse / Jonas Been Henriksen / TV 2

Det gikk hardt for seg da influenseren skulle løpe maraton i helgen.

Denne helgen delte influenser Emilie Nereng (27) flere bilder av seg selv i både blod og tårer på Instagrams historiefunksjon.

27-åringen deltok nemlig på et maraton sammen med sportsjournalist Nicolay Ramm (34), noe som tilsynelatende så ut til å gå hardt for seg.

«Tanna mi er borte, herregud»



På sosiale medier-appen delte hun flere bilder av ansiktet hennes, hvor hvor en observant seer kan se at tanna til 27-åringen er knekt.

«Tanna mi er borte, herregud. Det er helt sykt. Jeg har gitt alt. Det er Nicolay sin skyld, herregud», spøker Emilie med i en av videoene.

– GA ALT: Emilie Nereng kom ikke helskinnet i mål etter maratonet i Frankrike. Selv sier hun at hun ga alt. Foto: Privat / Brukt ved tillatelse

«Jeg ler så mye, det er helt utrolig hvor utrolig f**ka jeg er etter dette maratonet. Jeg har gitt alt jeg hadde og eide», sier hun i ett annet videoklipp.

– Vi gikk «all-in»



I en SMS til God kveld Norge forteller influenseren at hun, for ett år siden, ble spurt om å delta i et «vinmaraton» i Frankrike til NRK-programmet Helt Ramme Sporter.

– Jeg takket ja på flekken! Jeg er veldig glad i å delta i løp og over snittet interessert i mat og drikke, så dette var midt i blinken, sier hun og fortsetter:

– I Frankrike slo jeg meg og delte bilder av det på Instagram. Programmet kommer ut i februar neste år, så jeg ønsker ikke å si noe mer konkret rundt hendelsen eller selve løpet før det kommer på tv. Men at det blir et heidundranes spetakkel, det lover jeg!

Også Ramm kan bekrefte dette i en SMS til God kveld Norge.

– Vi gikk all-in begge to! Nøyaktiv hva som skjedde og hvordan det gikk tror jeg vi sparer til programmet sendes på TV, skriver han.