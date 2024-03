Gikk for gull på etterfest

Margot Robbies «Barbie» hadde åtte nominasjoner og vant Oscar for beste sang, med låten «What Was I Made For?» av Billie Eilish.

ÅPEN RYGG: Modell Emily Ratajkowski. Foto: Doug Peters / Pa Photos

Til tross for at det ikke ble det store prisdrysset for suksessfilmen, så glitret den australske skuespilleren i gull på etterfesten.

FAMILIE: Demi Moore og døtrene Rumer, Tallulah og Scout LaRue Willis. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

I forkant gikk Robbie kledd i en sort kjole.

Gjennomsiktig-trend

FREE THE NIPPLE: Florence Pugh har vært tydelig på at det er viktig for henne å ikke bry seg om kommentarer om kroppen. Foto: Evan Agostini / AP

Florence Pugh vakte oppmerksomhet da hun i 2022 kom i en transparent knallrosa Valentino-kjole.

GJENNOMSIKTIG: Skuespiller Charlize Theron iført en glitrende kreasjon. Foto: Danny Moloshok / Reuters

I ettertid har Pugh kommentert at folk virkelig ble opprørt da «brystvortene var på utstilling», og at hun tror det er fordi de blir redd for friheten – og det faktum at hun føler seg komfortabel og glad.

– Vi må stadig minne alle på at det er mer enn én grunn til at kvinners kropper eksisterer, kommenterte den britiske skuespilleren til Elle i fjor.



TYDELIG TREND: Paris Hilton var en av mange som gikk for et sølv-farget plagg på Oscar-kvelden. Foto: Doug Peters / Pa photos

Verner om kjærlighetslivet

Representanter fra Kardashian-klanen er selvskrevne gjester på Vanity Fair-festen. I år kom Kim, mamma Kris, Kendall og Kylie Jenner.

SOLO PÅ LØPER: Kylie Jenner deltok sammen med familien. Foto: AMY SUSSMAN / AFP

Sistnevnte deltok også på Golden Globes-utdelingen i januar, hvor hun delte et kyss med Timothée Chalamet. Han var tilsynelatende verken på Oscar-utdelingen eller etterfesten.

KLASSISK: Sydney Sweeney hadde en klassisk Hollywood-kjole med åpen rygg. Foto: Evan Agostini / AP

Jenner og «Dune»-skuespilleren har holdt tett om relasjonen, som ble kjent for rundt ett år siden. Fans har siden spekulert jevnlig i om de to fortsatt er sammen, og betvilt om dette er et såkalt PR-forhold.

I et intervju i forrige uke ble Jenner spurt om hva hun tenker om at folk mener hun har endret stilen sin etter at hun begynte å date Chalamet.

GØYGØY: Jennifer Lawrence fikk seg en klem fra ekteparet Matthew McConaughey og Camilla Alves. Foto: Evan Agostini / AP

– Jeg vil bare ikke snakke om personlige ting, svarte hun til The New York Times, gjengitt av Elle.



«DUNE»-INSPIRERT? Anya Taylor-Joy iført hodeplagg som kan minne om noe fra storfilmen hun spiller i. Foto: Doug Peters / Pa photos

Men at Jenner og Chalamet ikke ble avbildet sammen på Oscar-etterfesten er ikke overraskende. Til tross for at de har kysset hverandre offentlig ved flere anledninger, har de aldri møtt opp sammen på en rød løper for fotografering.

Sjeldent innblikk

BESTE KVINNELIGE SKUESPILLER: Emma Stone og ektemannen Dave McCary. Hun vant den gjeve prisen for «Poor Things». Foto: Evan Agostini / AP / Danny Moloshok / Reuters

Emma Stone er kjent for å verne om privatlivet, og har snakket om at hun ikke bruker sosiale medier og har ingen kjente, eller offisielle kontoer.

MOR OG SØNN: Pamela Anderson og Brandon Thomas Lee. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Prisvinneren har de siste årene både blitt gift og fått barn, uten at det har blitt viet mye oppmerksomhet.

STRÅLTE: Skuespiller Lupita Nyong'o glitret på etterfesten. Foto: Evan Agostini / AP

I kveldens takketale var det en rørt Stone som viet oppmerksomhet til både ektemann og datteren, på snart tre år.

– Jeg elsker deg mer enn hele himmelen, jenta mi, sa skuespilleren fra scenen.