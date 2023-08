Giftet seg med stebestefaren sin – så kom sjokkbeskjeden

NI LIV: Etter at det ble kjent at Mary Cosby kommer tilbake til Bravo-serien, lurer flere på om hun har ni liv i rampelyset. Flere poengterer at mange har blitt kansellert for langt mindre. Foto: Bravo/TV 2 Play

Mary Cosby og kontroverser er så å si synonymt. Hun er anklaget for alt fra kultvirksomhet til rasistiske ytringer. Hun har giftet seg med stebestefaren sin. Nå returnerer hun til rampelyset, og flere er i sjokk over at hun ikke er «cancelled».

Dersom du er fan av realityserier, er trolig ikke Mary Cosby (50) et ukjent navn for deg. Hun var med i de to første sesongene av «The Real Housewives of Salt Lake City», men har glimret med sitt fravær i den tredje sesongen.

Den fjerde sesongen har premiere 8. september på TV 2 Play, og til TV-seernes store overraskelse skal Cosby returnere.

Ikke kansellert

Flere av seriens fans trodde at TV-kanalen Bravo, som produserer serien i USA, hadde tatt et standpunkt i saken, og «sparket» henne for godt.

Cosby, som er en spirituell leder i Faith Temple Pentecostal Church, skapte nemlig flere, store kontroverser før hun forlot TV-programmet.

For å nevne noe, ble hun anklaget for å drive en kult gjennom den nevnte kirken. Hun er også gift med kirkens leder, Robert C. Cosby. Dette er for øvrig hennes stebestefar, men vi kommer tilbake til dette.

SNAKKER RETT FRA LEVRA: Mary Cosby er kjent for å skape mye drama i TV-serien. Dette fordi hun fremstår som ufiltrert. Foto: Bravo/TV 2 Play

Cosby har også kommet med flere kommentarer som beskrives som rasistiske, deriblant da hun omtalte cast-medlem Jennie Nguyen sine øyne som «slanted».

Dette er «cancel culture» Det amerikanske begrepet «cancel culture» blir ofte oversatt med «kanselleringskultur» eller «boikottkultur». Dette er en form for boikott av personer som har en mening man ikke liker. Kanselleringskultur betyr at en person blir utstøtt fra sosiale eller profesjonelle kretser, ofte på grunn av kontroversiell oppførsel. Fenomenet oppstod i USA der kjendiser, influensere eller kjente personer har blitt utestengt på grunn av noe de har gjort eller uttalt som andre har syntes var problematisk. Kritikerne av kanselleringskultur vil påstå at ytringsfriheten blir skadelidende ved at personer blir utestengt fra det offentlige rom.

Kilde: NDLA.

Ordet har ingen god norsk oversettelse, men er ifølge ordboktjenesten Dictionary.com en svært støtende måte å beskrive asiatiske øyne, som er skråstilte på grunn av en synlig hudfold.

Flere trodde de mange skandalene gjorde at hun ble «cancelled», og syns derfor det var en sjokkbeskjed at Bravo tok henne tilbake etter kun én sesong utenfor realityserien.

Det skal sies at Cosby også har mange fans, og hennes 114.000 Instagram-følgere virker henrykte over hennes comeback.

Da Cosby nylig delte nyheten om hennes retur til programmet på Instagram, var det hundrevis av fans som jublet i kommentarfeltet.

På Bravos Instagram-konto er tonen litt annerledes. Det er en blanding av sjeleglade fans og sinte kritikere. Flere kritiserer Bravo for at de tar henne tilbake, og skriver blant annet:

«Hva med da hun kom med alle de rasistiske kommentarene og da hun stjal penger gjennom kirken hennes?»



«Hvem trodde de ville ta tilbake denne tyven og kultlederen? Var det ikke ille nok da hun giftet seg med bestefaren?»

Derfor giftet hun seg med stebestefaren

Det er kanskje ikke overraskende at ekteskapet med stebestefaren er vanskelig for mange å svelge. Ekteskapet har vært en stor kilde for konflikt mellom cast-medlemmene i «The Real Housewives of Salt Lake City».

OMDISKUTERT EKTESKAP: Cosby-paret har vært sammen i over to dekader. Foto: Bravo/TV 2 Play

Cosby har fått det krenkende kallenavnet «grandpa fucker» etter en intens TV-sendt krangel.

Dette skjedde etter at Cosby havnet i en disputt med flere cast-medlemmer, deriblant den svært kontroversielle svindeldømte realitystjernen Jennifer Shah, som skrek følgende under krangelen som fant sted på en full restaurant:

«Skal du ta Marys side?! Hun puler bestefaren sin!»

I en episode av «The Real Housewives of Salt Lake City» forklarte hun at hun giftet seg med stebestefaren av en spesiell grunn.

– I testamentet ga bestemor meg alt. Bokstavelig talt. Hun ville også at jeg skulle gifte meg med hennes andre ektemann, altså min stebestefar, sier hun i episoden.

I den samme episoden sier hun at Jennifer Shahs «grandpa fucker»-kommentar såret henne dypt:

– Han er ikke min bestefar, vi deler ikke blod. Det hadde vært incest, forklarer hun.

BETENT STEMNING: Jennifer Shah (andre fra venstre) og Mary Cosby (fjerde fra venstre) er to av «The Real Housewives of Salt Lake City»-stjernene som har vært i tottene på hverandre. Særlig etter «grandpa fucker»-kommentaren til Shah. Foto: Bravo/TV 2 Play

Ved å følge ekteskapsønsket til sin avdøde slektning, overtok hun et lite imperium. I tillegg til å få ektemannen bestemoren hadde i over 20 år, fikk hun husene hennes, pengene hennes og kirken hennes. Flere tabloidaviser skriver at dette betyr en samlet formue på rundt 5 millioner dollar.

Reality-profilen har sagt at hun giftet seg med Robert Cosby fordi hun stolte på bestemoren, og at hun er glad for at hun gjorde det. Da de giftet seg i september 1998, var hun i 20-årene og han 40-årene. Siden den gang har hun fått en sønn med stebestefaren, som heter Robert Junior.

Robert Cosby og Mary Cosby er altså ikke bare et ektepar, de er også kolleger. Han er leder i kirken Faith Temple Pentecostal Church og hun er spirituell leder. Mary Cosbys avdøde bestemor, Rosemary Cosby, var grunnleggeren av kirken.

Det er ikke bare den noe uvanlige familiesituasjonen som har fått oppmerksomhet i media. Tabloidnettstedet The Daily Beast har intervjuet flere tidligere medlemmer av Cosbys menighet som hevder at hun driver en kult gjennom kirken. «The Real Housewives of Salt Lake City»-kollega Lisa Barlow (48) har også satt fyr på ryktene, da hun hevdet å ha en venninne som hadde sluttet å gå i kirken på grunn av kultvirksomhet.

TILBAKE: Mary Cosby blir igjen å se i den populære Bravo-serien. Foto: Bravo/TV 2 Play

Det er viktig å understreke at det i skrivende stund ikke er noen som har tatt rettslige skritt mot kirken. Det er også mange som har talt imot disse anklagene, og flere poengterer at bevisene uteblir. Cosby sa selv følgende om temaet til Entertainment Tonight:

– Selvsagt figurerer jeg ikke på internasjonal TV, er en husmor og driver en kult! Kirkemedlemmene mine vet at dette er falske anklager.



Nekter å svare

Informasjonen spriker rundt hvem som avbrøt kontrakten i sesong tre – men de fleste kildene sier Bravo avsluttet samarbeidet på grunn av kontroversene rundt Cosby.

TV 2 har stilt både Bravo og Cosby en rekke spørsmål. Cosby har blant annet fått spørsmål om hva hun tenker om kritikken som rettes mot ekteskapet hennes, anklagene om kulturvirksomhet, hvorfor hun er tilbake og hva sannheten rundt exiten er.

Bravo har deriblant fått spørsmål om hvorfor de bringer Cosby tilbake i «Real Housewives»-universet og hvilke vurderinger de gjør rundt å fronte Cosby på ny.

Ingen av partene har besvart TV 2s gjentatte forespørsler.