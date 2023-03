Gifter seg på svensk slott til sommeren: – Vi velger å gå «all in»

Med musikalske krumspring og treffende kommentarer, har familien Maurstad gjort seg bemerket i flere sesonger av TV 2-programmet «Sofa». De siste ukene har skuespiller Mari Maurstads (65) eldste sønn, Scott Maurstad (34), hatt med seg artist-kjæresten Pernille Øiestad (28) til sofakroken hjemme hos moren på Ris i Oslo.

Nå kan kjæresteparet avsløre at de til sommeren blir mann og kone.

– Endelig skal vi gifte oss! Jeg har ventet i mange år. Det har ligget i kortene, for vi har vært sammen i syv år og vi har lenge visst at det skal bli oss to. Det er innmari hyggelig å gifte seg, og det er noe vi begge har hatt lyst til. Så det blir veldig bra, sier Øiestad til TV 2.

VENTET I MANGE ÅR: Paret har ventet i flere år på å gifte seg. Foto: Espen Solli / TV 2

– Føltes ikke riktig

Scott Maurstad, også kjent som «Farmen-stemmen», fridde i juni i fjor under en hyttetur på Sørlandet.

– Frieriet var egentlig planlagt til å bli mer grandiost enn det ble. Vi hadde en bedre middag på en veldig hyggelig hytte på Tromøya i Arendal. Alt lå til rette for at jeg skulle fri. Vi hadde t-bonesteak og fine klær, og vi hadde muligheten til å få det perfekte Instagram-vennlige frieri. Men så føltes det ikke riktig. Det føltes litt tilgjort.

Han fortsetter:

– Dagen etter dro vi og tok et morgenbad. Det var juni, men fortsatt bare elleve grader i vannet. Det var ikke noe galt med vinen kvelden før, så vi var litt «bakpå». Vi badet, kniste, lo og var plutselig mye mer «oss». Det endte med at jeg gikk opp og hentet ringen, for hele kroppen min sa ifra om at: «Nå er det riktig».

Ring-fadese

Øiestad beskriver frieriet som perfekt. Det eneste skåret i gleden var at forlovelsesringen ikke passet. Maurstad hadde bestilt ringen fra Australia, der de opererer med helt andre ringstørrelser enn i Norge. Dermed gikk det lang tid før den nyforlovede fikk ringen på fingeren.

NY I SOFA: De siste ukene har Pernille Øiestad vært med i «Sofa». TV 2-programmet spilles inn hos Mari Maurstad på Ris, der sønnene Aslak Maurstad, Scott Maurstad og Stinius Maurstad (ikke på bildet) kommenterer siste ukes TV-programmer. Foto: TV 2

– Den var altfor stor. Ettersom det var mange steiner på den, gikk det ikke an å smelte den om her i Norge. Derfor måtte en tilbake til Australia for at de skulle lage en helt ny og mye mindre ring. Det tok ganske lang tid fra frieriet til ringen endelig kom tilbake, forklarer hun.

Maurstad opplevde ring-fadesen som svært stressende.

– Det var overraskende hvor stresset det gjorde meg. Da jeg først hadde hatt den og sett hvor fin den var, og hun syntes den var perfekt, så skulle jeg sende den av gårde. Jeg fulgte med på «trackingen» på nettet hver dag, og involverte masse folk på jobben. «Hvor i verden er ringen nå?», var det praten gikk i. Heldigvis gikk det bra, og ringen kom fram i posten, forteller han.

Slottsbryllup

«Sofa»-deltakerne forteller at planleggingen er godt i gang før bryllupet, som finner sted i Sverige i august.

– Vi skal gifte oss på Bjertorp Slott, cirka tre og en halv time fra Oslo. Det er et kjempefint sted hvor alle gjestene kan være hele helgen, og at alle sover på samme sted. Valget sto mellom å gjøre det lite, med bare de aller nærmeste her i Oslo, eller om vi skulle «gønne» på. Vi velger å gå «all in», sier Øiestad.

Det vordende brudeparet har tatt opp lån for å finansiere drømmebryllupet.

– Vi satser på at vi bare gifter oss én gang i livet, og tar opp et lite lån. Men det føles skikkelig godt å kunne dele denne dagen med familie og venner, og at vi kan invitere nesten alle som vi har lyst til å ha der. Vi tror det skal bli en veldig fin fest, også fordi Pernille kjenner mange i musikkbransjen – så vi får litt musikalsk hjelp, sier Maurstad.

Celeber gjesteliste

Øiestad var med i TV 2s «X Factor» i 2009, deltok i MGP i 2010 og inngår i dag i det faste musikalske ensemblet til komiker Jon Niklas Rønning (43).

Maurstad har blant annet spilt i NRK Barne-TVs «Fritt Fram», dramaserien «Erobreren» og kinofilmen «Knerten og sjøormen».

Med mange venner og kolleger fra underholdningsverdenen, ligger det an til en celeber gjesteliste i bryllupet.

– Vi er veldig heldige med at mange av våre nærmeste venner også jobber i bransjen, som musikere og skuespillere. Vi skal ha blåserrekke og full pakke, så det er noe av det jeg kanskje gleder meg mest til – at det blir masse musikk i bryllupet, sier Øiestad, som blant annet er nær venn av artist Maria Mena.

KREATIV FAMILIE: Maurstad-familien driver alle med skuespill, film og TV. Foto: Espen Solli

– Gled rett inn

Scott Maurstad mener det er en klar fordel at hans utkårede har bakgrunn fra underholdningsbransjen med tanke på at hun skal giftes inn i hans berømte familie.

– Heldigvis har hun automatisk mye av det som skal til, for hun er en kreativ sjel. Så hun gled rett inn. Det var et stort grønt flagg. Det første som skjedde da hun møtte mine foreldre, var at de alle mimret til hvordan det var å være med i «Fangene på fortet». Både mamma, pappa og Pernille har nemlig vært med i programmet. Hun har vært foran kamera, stått mye på scenen og kjenner til denne bransjen. Det hadde kanskje vært vanskeligere om hun ikke hadde gjort det, mener han.

Øiestad selv synes det er en fryd å bli inkludert i familien, både uten kameraer til stede og under opptakene til «Sofa».

– Maurstad-gjengen er akkurat sånn som man ser dem på TV i «Sofa». Det er utrolig kult, når man først har funnet mannen i sitt liv, at man får en så fin familie med på kjøpet. Det er veldig gøy å få være med på «Sofa» sammen med dem, sier hun og smiler.

Sofa sendes på TV 2 Direkte torsdager kl 20.00, og når som helst på TV 2 Play.