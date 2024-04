Gifter seg om 15 dager – mangler fortsatt brudgom

GIFTEKLAR: Else Kåss Furuseth skal snart gi sitt «ja» til en, foreløpig, fremmed mann foran opptil 10.000 mennesker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Programlederen jobber for å finne sin kommende ektemann: – Hvis ikke blir det leit for alle involverte.

Else Kåss Furuseth

Den 20. april skal Else Kåss Furuseth (43) gifte seg foran et fullstappet Oslo Spektrum. Da programlederen annonserte det uortodokse bryllupet på egen Instagram i november i fjor, tok det fyr i både kommentarfelt og media.

Den siste tiden har man sett hvordan 43-åringen har lett etter kjærligheten gjennom hennes nye talkshow «Else».

Til tross for at bryllupet nå er kun tre uker unna, mangler hun fortsatt en ganske viktig detalj. Nemlig mannen hun skal gifte seg med.

Fokus på å være sårbar

TV 2 møter Furuseth på presselansering til årets Gullruten, der det ble annonsert at NRK-programmet «Helsekost Furuseth» er nominert i kategorien årets beste reality- og livsstilsprogram.

– Jeg har egentlig ikke tid til å være her! Det er mye som skal på plass frem til 20. april. Jeg har hatt noen måneder på meg nå, så lokalet er fikset. Så har det vært en slags i-landsdugnad gående for at jeg skal finne kjærligheten.

I løpet av de siste månedene har 43-åringen fått datingtips fra venner, familie, og til og med menn hun tidligere har vært forelsket i. Hun har også fått flere, tydelige tilbakemeldinger.

– Jeg har fått høre at jeg må være sårbar. At om jeg liker noen, så skal jeg flørte. Men hvordan gjør man egentlig det? Jeg har fått klar beskjed om at jeg tydeligvis flørter bedre med Lilli-Bendriss, enn jeg gjør med en potensiell partner.



Hun beskriver derimot opplevelsen som positiv.

– Det har vært veldig fint å få muligheten til å date innenfor så trygge rammer. Så jeg håper dette gir folk rundt meg håp om at det er mulig for meg å finne kjærligheten på denne måten – bank i bordet. Det er i alle fall det jeg håper på. Hvis ikke blir det leit for alle involverte, sier programlederen og ler.



Mangler «prikken over i-en»

Det er heller ikke bare Furuseth som blir å se på scenen 20. april. Hun har med seg en rekke kjente fjes, som Jonis Josef, Martha Leivestad, Lars Berrum, Henriette Steenstrup og Sigrid Bonde Tusvik.

Men selv om flere av Norges fremste komikere skal stå på scenen, har prosjektet en seriøs undertone.

– Som fattern sier, jeg liker å misbruke det offentlige rom for å ta tak i ting fra eget liv, som jeg er opptatt av. Så det handler jo om hvordan jeg skal finne kjærligheten. Så jeg har jobbet med å være åpen og ærlig om egne intensjoner, at jeg faktisk vil noe på ekte – og lagt bort ironien.

FAR: Else har fått hjelp av både familie og venner i jakten på en ektemann. Her fotografert sammen med faren, Kristian Furuseth, på premierefesten til «Else». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men til tross for solid innsats, er det fortsatt en ganske viktig detalj som mangler.

– Det jeg mangler nå er «prikken over i-en», nemlig brudgommen. Men jeg jobber med saken!

– Har du flere å velge mellom?

– Dette er ikke ungkaren eller noe, men jeg har møtt utrolig mange kjekke menn gjennom «Else», så nå forsøker jeg å snevre det inn. Det skal ikke være et fotballag på scenen. Jeg er kanskje litt gæren, men jeg håper å finne én mann, ja! sier hun og ler.