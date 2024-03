Georgina Rodríguez med Ronaldo-hyllest på catwalken

NIKK TIL MANNEN: Georgina Rodríguez var iført en kreasjon med et budskap. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters / NTB

Georgina Rodríguez (30) var et av mange kjente fjes som dukket opp på catwalken for merket luksusmerket Vetements under moteuken i Paris fredag.

Visningen var av høst/vinter-kolleksjonen for kvinner av designer Guram Gvasalia.

SYV FOR RONALDO: Modellen hadde på seg en rød kjole med kjærestens kjente draktnummer. Foto: Miguel Medina / AFP / NTB

SJUENDE HIMMEL: Rodriguez dukket opp med signaturen til ett av verdens mest kjente mennesker. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters / NTB

Rodríguez hadde på en kjole hvor det sto skrevet: «Til Vetements» og en signatur – som tilsynelatende tilhører hennes kjæreste, Cristiano Ronaldo (39).



POSERTE: Etter visningen poserte hun med tvillingene Eva Maria og Mateo Ronaldo. Foto: Gonzalo Fuentes / REUTERS

30-åringen var ikke det eneste kjente fjeset som frontet motemerket.

GLITRENDE: Den amerikanske skuespilleren glitret i rødt fra topp til tå. Foto: Gonzalo Fuentes / REUTERS

«Frustrerte fruer»-stjerna Marcia Cross var også blant modellene.

YNGST: Anwar Hadid (24) er den yngste modellen i familien og går i storesøstrene Bella og Gigi Hadids fotspor. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

De kjente profesjonelle modellene Winnie Harlow og Natalia Vodianova gikk også på catwalken.



På X har reaksjoner på motevisningen begynt å komme. Det er foreløpig Rodríguezs Ronaldo-kjole som vies mest oppmerksomhet.

SKAPER BLEST: Argentiske Rodríguez fikk folk til å stoppe opp - både under og etter motevisningen. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Fotball, og kanskje særlig Manchester United-fans ser ut til å like hyllesten.

I en diskusjons-tråd skriver en at Ronaldo «bør» gifte seg med henne etter dette.