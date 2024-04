Geir Aker om pappalivet: – Jeg opererer ikke ordrebasert hjemme

TOBARNSFAR: Geir Aker, fenriken i «Kompani Lauritzen», er far til to barn: En gutt på 18 år og en jente på 21. Foto: Arne Rovick /TV 2

For «Kompani Lauritzen»-seere kan det være lett å innbille seg at fenriken Geir Aker (48) er dønn lik seg selv hele tiden – enten han er på jobb med kjendisrekrutter, eller på hjemmefronten hvor han er far til en gutt på 18 år og en jente på 21.

Et av de vanligste spørsmålet han får er, tross alt, «har dere det sånn hjemme?»



– Svaret er «nei», fordi det er et hjem, sier Aker i podkasten «Familiekoden».

– Det har vært rot, det har vært uenigheter. Så vi har et forholdsvis normalt hjem, tror jeg. Alle som har hatt barn, og etter hvert får tenåringer, vet at det er ut med noen regler, og inn med forslag til nye, nesten over natta.

I «Kompani Lauritzen» oppleves Aker som en streng og stram regelrytter. På spørsmål om det er noen forskjell mellom fenrik-Geir og pappa-Geir, svarer han spøkefullt:

– Det hadde vært nydelig å ha svart «ingenting». Det hadde skapt litt stemning der ute, tenker jeg. Men det er forskjeller.

PODKAST-GJEST: Geir Aker (48) er gjest i «Familiekoden»-podkasten med programleder Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann. Foto: Monster / TV 2

Lærte barna å argumentere mot ham

Selv Geir Aker trenger et sted å slappe av mellom slagene, og det stedet er hjemme i Horten i Vestfold, hvor han vokste opp.

Han er klar på at fenrik-Geir og pappa-Geir er forskjellige, men de «de to» har minst én ting til felles: De er strenge.



– Men det må høre med en rettferdighet der. Hvis det er kun strengt og ikke rettferdig, så synes jeg det blir ubalansert. Streng, for meg, handler om å ta vare på barn for fremtidige farer og utfordringer.

– Men jeg opererer ikke ordrebasert hjemme. Vi har samtaler.

LUNSJPAUSE PÅ JOBB: Geir Aker fotografert under innspillingen av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

Aker ser på det som essensielt at barn får sin egen stemme. Derfor lærte han sine egne barn å argumentere for seg selv. Han trekker frem et eksempel hvor datteren ønsket å arrangere fest i familieboligen. Aker sa nei, og datteren godtok svaret uten motstand.

– Da sa jeg til henne: «Du må ikke gi deg nå. Du må argumentere.» Jeg tenker at det er viktig at vi lærer barna våre å ha gode argumenter.

I argumentasjonen viste det seg at datterens definisjon på fest, var å ha fem venner på besøk som skulle se film. Det fikk hun da lov til.

– Jeg hadde sett for meg noe helt annet. Fullt hus og feil klientell. Det kunne være så mye annet.

PUBLIKUMSPRISEN: I 2021 vant Geir Aker publikumsprisen under Gullruten 2021. Foto: God kveld Norge / TV 2

Ingen husarrest

Han minnes sin egen barndom i Horten – med mor, far og storesøster – som lykkelig. Men når han trosset foreldrenes regler, ble han gjerne satt i husarrest.

Den form for straff var uaktuelt for ham å ta med seg videre til sine egne barn.

– Det er proporsjonalitetsprinsippet. Altså, hvor stor må konsekvensen være før det skal inntreffe læring? Da jeg satt alene på rommet mitt i en uke og hørte at alle kompisene mine var ute, så hadde jeg skjønt det etter én ettermiddag. Jeg trengte ikke de fire resterende dagene.

Når han satte regler for barna i deres oppvekst, fikk de samtidig vite konsekvensene for eventuelle regelbrudd.

– Det synes jeg er rimelig. Å komme på en eller annen konsekvens etter at feilen har skjedd, blir for uforutsigbart.

Et eksempel på konsekvens, er hvis barna kom hjem på kvelden en halvtime senere enn avtalt. Da måtte de, dagen etter, komme hjem en halvtime tidligere enn vanlig.

TØFF PERIODE: For ti år siden skilte Geir Aker lag med kjæresten. De delte på omsorgen for deres to barn. Foto: Matti Bernitz

– Hundre prosent kjip tid

For ti år siden opplevde Aker et samlivsbrudd, og de avtalte en femti/femti-omsorgsfordeling for deres to barn.

– Heldigvis har vi klart å ha et fornuftig samarbeid helt fra starten. Selvfølgelig er det sårt, men man er voksne og finner ut av det.

At han fikk være med barna bare halvparten av tiden han var vant til, resulterte i en tung periode for ham.

– Det var kjempevanskelig, sier Aker.

– Helt i starten var det sånn at jeg var kjempetrist når barna ikke var hos meg – og når de var hos meg, gruet jeg meg til de skulle dra. Da hadde jeg hundre prosent kjip tid. Man blir ikke en god utgave av seg selv når man hele tiden må sjonglere kjipe tanker. Da får barna en trist pappa.

Han kom seg ut av den mørke perioden ved å identifisere hva som plaget ham, og deretter omstille seg.

– Det gjelder nok å se situasjonen i hvitøyet. Å se at: «Nå har det blitt sånn. Annenhver uke. Sånn er mitt og vårt liv nå. Da skal jeg gjøre det beste ut av det.»

