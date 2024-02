Gåte boikotter ikke Eurovision Song Contest

Etter MGP-serien for litt over en uke siden, utelukket ikke bandet boikott av finalen i Malmö, etter å ha uttrykt at de opplevde det som problematisk at Israel deltar.

Nå sier vokalisten at de har besluttet å delta, etter å ha tatt en pust i bakken.

– Nå er vi klare for å si at vi velger å delta, sier Sundli til NRK.

Gitarist Magnus Børmark sier til kringkasteren at de har brukt mye tid innad i bandet på å diskutere hvordan de kan bruke stemmen sin i Israel-Palestina-konflikten.

– Vi vil jo ytre hele veien at det som skjer på Gaza med drap på barn og vanlige folk, det kan ikke forsvares noen gang. Det må stoppe, sier Børmark.