Gåte avslører endring før «Eurovision»:

Å være med i «Eurovision Song Contest» (ESC) kan beskrives som et flere måneder langt sirkus.

Helt siden Gåte hadde sin første opptreden på MGP-scenen, har både norske og utenlandske fans hatt et stort behov for å få mer av det meritterte bandet.

Gitarist Magnus Børmark (41) innrømmer ærlig at det er mye mer jobb å være med i «Eurovision» enn han hadde sett for seg.

– Det har absolutt vært veldig mye mer å gjøre enn vi trodde på forhånd, men det har vært en fantastisk opplevelse for oss – det å møte «Eurovision»-miljøet. Alle er så engasjerte.

BANDMEDLEMMER: Gåte er et norsk folkrockband etablert i Trondheim i 1999. Fra venstre: Mats Paulsen (bass og vokal), Jon Even Schärer (trommer og vokal), Gunnhild Sundli (vokalist), Magnus Børmark (gitar) og John Stenersen (nøkkelharpe, tangenter og vokal). Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Takknemlige for klagen

Et spørsmål flere har stilt, er hvilken versjon av vinnerlåten «Ulveham» som vil bli fremført i Malmö.

Gåte hadde nemlig én versjon av låten fra start, som var godkjent av Den europeiske kringkastingsunion (EBU). Til tross for EBU-godkjenningen, ble «Ulveham» klaget inn, fordi den baserer seg på en gammel kulokk og tekstlinjer som er hentet fra en 1000 år gammel middelalderballade.

Bandet hev seg rundt, og laget en ny versjon av låten. Det er den nye låten som ble fremført under MGP-finalen i Trondheim.

Nå svarer Børmark på spørsmålet fansen har stilt. For selv om begge versjonene er godkjent av EBU, er det ingen tvil om at det er den siste låten som blir fremført i Malmö.

– Ja, alt var godkjent av EBU, men det som skjedde var at vi fikk gjort låten bedre etter endringene. Teksten var i utgangspunktet et sammensurium av 40 vers, som vi hadde tatt ned til fem vers. De hang ikke helt sammen, men så ble det slik at vi måtte skrive om. Da skrev vi den slik at vi får frem meningsinnholdet bedre. Det var en stor gave, sier Børmark.

Vokalist Gunnhild Eide Sundli (38) velger å være takknemlig for all omtale de fikk rundt låtkontroverset.

– Nå vet alle hva Gåte driver med, og hvordan vi jobber. Vi finner skjulte skatter i folkekulturen og får det opp igjen, sier Sundli.

Hardkjør

Gåte har vært et kjent navn i norsk musikkbransje i en årrekke, men likevel er det et helt nytt publikum som har fått opp øynene for dem etter seieren i «Melodi Grand Prix».

– Vi har definitivt fått et større publikum. Det er mange nye. Vi har fått flere fans i Europa, og dette er før semifinalen i Malmö har vært, sier Sundli, og får støtte fra Børmark som sier:

– Det er et før og et etter MGP.

PLANLEGGING GJENSTÅR: Mens TV 2 rigger opp til intervjuet, bruker bandmedlemmene tiden til å planlegge tiden frem mot Malmö i mai. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det nye publikummet er noe de vil erfare fredag 22. mars, når de skal opptre på Rockefeller. Under konserten, som fort ble utsolgt, vil det trolig være en del nye ansikter i salen.

Det er i forbindelse med Rockefeller-konserten at TV 2 slår av en prat med den blide musikkgruppa. Selv om bandet spøker med at det er en 120 prosents stilling å være med i «Eurovision», så var de aldri i tvil om å ha en konsert før avreise.

– MGP har gitt oss noen muligheter, og det er et moment som vi ønsker å benytte oss av. Vi elsker å spille konserter, så derfor tar vi oss tid til det, sier Sundli.

Dette skjer frem mot finalen

På sosiale medier kan man se at «Eurovision»-fans fra hele verden setter pris på særpreget Gåte kommer med. Derfor er bandet invitert på såkalte «pre-parties» i regi av ESC. Der skal de opptre, møte fans og møte andre «Eurovision»-artister.

Som om det ikke er nok, er det også obligatoriske kostymeprøver, generalprøver og lignende.

Selv om det er et hardkjør for artistene frem mot mai, med mye som skal klaffe før den internasjonale finalen senere i vår, kunne ikke bandmedlemmene virket gladere for oppdraget de har fått.

Flere ganger i løpet av intervjuet poengterer de at de syns det er en stor ære å få representere Norge, og ikke minst å få oppleve eventyret som «Eurovision» er.

De er fast bestemte på å smi mens jernet er varmt og dra nytte av oppmerksomheten som følger «Eurovision»-kaoset. De ønsker å møte flest mulig fans og vise at de setter pris på støtten. Og apropos fansen – de har et tydelig ønske.

Lover endringer

Fansen ønsker mer fokus på gitaristene som rett og slett trikser med gitarene på scenen.

Sitter man i salen, får man sett mer gitartriksing enn TV-seerne. Særlig et stunt, hvor Børmark hiver gitaren i lufta og fanger den, har skapt mye engasjement hos fansen.

Gåte har fått med seg engasjementet rundt gitartriksingen, og har lagt ut litt videoer hvor de viser hvordan de øver til «Eurovision». Der kan man se at de øver på nettopp det fansen ønsker mer av.

– Skal det gitarstuntet komme tydeligere frem i «Eurovision»?

– Definitivt. Det har vært mange reaksjoner på akkurat det der. Vi har folk på saken, ler Børmark.

Nøyaktig hvilke flere endringer Gåte gjør, går de ikke tydelig nærmere inn på i TV 2s intervju.

– Det vil komme noen endringer, som vil pakke ut låten enda bedre. Vi kommer ikke eksempelvis til å hive på flammer på scenen, bare fordi det er vanlig i rockelåter. Alle virkemidlene vi bruker skal brukes for å fortelle historien vår.