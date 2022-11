Gary Oldman legger opp som skuespiller

GOD KVELD NORGE (TV 2): – Jeg har hatt en utrolig karriere, men karrierer avtar, og jeg har andre interesser enn skuespill, sier Oldman i et ferskt intervju med filmmagasinet Times of London.

Den britiske skuespilleren Gary Oldman (64) har hatt en lang og prestisjefull karriere med roller i ikoniske filmserier som Harry Potter og Christopher Nolans Batman-trilologi, og han har hele tre Oscar-nominasjoner i ryggen.

I et nytt intervju med den britiske filmavisen Times of London, avslører skuespilleren at hans skuespiller-eventyr nærmer seg slutten, skriver nyhetsmediet Deadline.

– Jeg har hatt en utrolig karriere, men karrierer avtar, og jeg har andre interesser enn skuespill. Når du er ung prøver du å få gjort alt, men så går årene, sier Oldman ifølge nyhetsmediet.

– Vil ikke være aktiv som 80-åring

Selv om den 64 år gamle Hollywood-veteranen er takknemlig for sin tid i film- og TV-bransjen er han klar på sitt ønske om å legge opp som skuespiller.

– Jeg blir 65 neste år, da er 70 rett rundt hjørnet. Jeg har ikke lyst til å være aktiv i en alder av 80. Det vil være en stor ære og et privilegium for meg å gå ut som Jackson Lamb (hans karakter i showet «Slow Horses», red. anm.) og legge opp, sier Oldman i intervjuet.

Aktuell med spionserie

Til glede for Oldmans fans kommer han ikke til å forsvinne fra rampelyset med det første. Oscar-vinneren er nemlig aktuell i rollen som Jackson Lamb i spionthrilleren «Slow Horses».

Seriens andre sesong har premiere 2. desember på strømmetjenesten Apple+, og ifølge Deadline har Oldmans kontrakt blitt fornyet for både den tredje og fjerde sesongen av serien.

I løpet av sin lange karriere har Oldman vært å se i ikoniske roller som blant annet Dracula i «Bram Stoker's Dracula» regissert av Francis Ford Coppola og Norman Stansfield i «Léon: The Professional».

I 2018 mottok han en Oscar i kategorien «beste skuespiller» for sin rolle som den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill i «The Darkest Hour» i 2018. Oldman har også blitt nominert i samme kategori for sine roller i «Tinker Tailor Soldier Spy» i 2012 og David Finchers biografiske drama, «Mank» i 2021.