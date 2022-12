Går ut mot debattants stikk til Emilie Enger Mehl: – Ekkelt og provoserende

Det har gått to uker siden moteeliten samlet seg til den aller første norske Elle-gallaen, men én av gjestene skaper fortsatt debatt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (29) fikk mye oppmerksomhet da hun dukket opp i en leid kjole med en prislapp på 39.000 kroner.

MinMote mente at Mehl skilte seg ut i den transparente kreasjonen. Selv beskrev hun kjolen som «verdig» og «med et element av drama»:

– Jeg heier på å gå i det man føler seg vel i, kommenterte Mehl til motenettsiden.

GLAMORØST: Politikeren har ved flere anledninger møtt opp i glamorøse antrekk som er leid eller kjøpt brukt. Her under Kompani Lauritzen-finalen i vår. Foto: Thomas Andersen /TV 2

La ut bilde av Mehls figur

En av dem som engasjerte seg i politikerens kjole, var samfunnsdebattant Kjetil Rolness (61). På Facebook delte han et bilde hvor ansiktet til Mehl var klippet bort, og skrev:

«Si hva du vil om justisministeren, men hun greier i hvert fall å skape oppmerksomhet rundt senterpartiet».

Josefine Gjerde mener stikket mot Mehl bør ikke forbigås i stillhet. Foto: Pernille Sommer

Det fikk BA-spaltist og MDG-politiker Josefine Gjerde (23) til å reagere sterkt. Torsdag gikk hun ut mot Rolness i et debattinnlegg titulert: «Ikke glem at du først og fremst er kvinne».

Der stiller hun spørsmål til Rolness' hensikt med Facebook-innlegget:

– En uskyldig kommentar kan enkelte hevde, men med det inviterte Rolness sin store følgerskare til en ekstremt kroppsfokusert debatt og opphetede diskusjoner om hvilken farge justisministeren valgte eller burde valgt på undertøyet sitt.

Innlegget til Rolness har fått flere tusen likerklikk, og over 60 kommentarer og delinger. Den aktive spaltisten og samfunnsdebattanten har over 40.000 følgere på Facebook.

Emilie Enger Mehl iført en påkostet kjole fra det norske merket Handmade dresses. Foto: Ola Thingstad /God kveld Norge

– Ikke uskyldig moro

Gjerde mener det er «både ekkelt og provoserende» at Rolness bruker plattformen sin til å fokusere på kroppen til Mehl. Hun omtaler toppolitikeren som hardtarbeidende, men skriver at det «hjelper ikke»:

– For det finnes en hake: Hun er en ung, attraktiv kvinne som går på premierefester i vakre kjoler.

Til God kveld Norge utdyper hun:

– Jeg er utrolig lei av å se dyktige damer som Mehl gang på gang reduseres til kropper som menn kan studere og vurdere. Objektivisering av kvinner er ikke uskyldig moro, det gjør verden farligere for kvinner og er derfor noe vi ikke kan akseptere eller la gå forbi i stillhet.

23-åringen sier man ikke skal ta lett på seksuelt ladet humor, som hun mener Rolness utøver her, og skriver at språk avler holdninger.

– Jeg skjønner jo at det er et forsøk på en vits, det er bare ikke så veldig morsomt. Det er ikke tilfeldig at slike vitser alltid er på kvinners bekostning, sier Gjerde.

Forsvarer seg med humor

Kjetil Rolness ønsker ikke å kommentere debattinnlegget til God kveld Norge, men har uttalt seg om kritikken på Facebook.

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness. Her avbildet under et foredrag i 2004. Foto: Håkon Mosvold Larsen /NTB scanpix

– Denne moralistiske kanonaden mot en spurv lever jeg greit med, skriver han.

Rolness omtaler innlegget som «min lille Facebook-spøk», og poengterer at han skrev senterpartiet med liten s, mens i debattinnlegget var sitatet gjengitt med stor s:

– Noe som selvsagt gjør en enorm humorfaglig forskjell. Jeg har blitt spurt av BA om å svare på innlegget. Det blir nok ikke aktuelt. Men jeg forlanger en rettelse i morgendagens avis! Gjerne med tittelen: «Kjendissosiolog raser mot å få kjolespøk feilsitert».

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Emilie Enger Mehl via Justisdepartementet, foreløpig uten å lykkes.