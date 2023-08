Går hardt ut mot masseslagsmålet: – Idiotisk

Tirsdag kveld brøt det ut masseslagsmål under Norway Cup på Ekebergssletta. 40 til 50 ungdommer var involvert og flere våpen ble beslaglagt, deriblant en machete og en jernstang.

Politiet tok kontroll på ti personer etter hendelsen, alle i alderen mellom 13 og 17 år. De har status som mistenkt. To personer er lettere skadet etter basketaket.

Dagen etter masseslagsmålet var det duket for den årlige «Verdikampen», bedre kjent som «kjendiskampen» på Norway Cup. I år var kampen et samarbeid mellom Mot og Redd Barna.

Kjendisene som spilte fotballkampen gikk hardt ut mot masseslagsmålet som tok sted dagen før.

– Jeg syntes at det er skikkelig skremmende, særlig når det er så mye barn her. Jeg håper ikke dette er utviklingen, sier influenser og TV-profil Agnete Husebye til TV 2.

– Primitivt og harry

Tidligere fotballspiller Mads Hansen (39) er for mange også kjent som programleder i TV 2-programmet «Forræder». Selv mener Hansen at vold på ingen måte hører hjemme på et slikt sted.

– Det er idiotisk, særlig på et så fint arrangement som Norway Cup. Det kan hende at noen blir redde på et arrangement som man skal glede seg til. Jeg tror ikke gjerningspersonene skammer seg, men jeg håper det, sier Hansen.

TV-PROFIL: Tonje Frigstad har gjennom årene deltatt i en rekke TV-programmer. Deriblant «Forræder» og «Farmen». Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg var nervøs

Influenser og programleder Tonje Frigstad (23) var også med på fotballkampen og spilte mot ingen ringere enn kjæresten sin, Birk Ruud (23). Selv mener Frigstad at vold ikke hører hjemme på Norway Cup.

– Det er grusomt og forferdelig. Dette skal være en fotballcup som har fokus på god stemning, fotball og samhold, så vold hører på ingen måte hjemme her, sier Frigstad.

Langrennsløper Emil Iversen (32) syntes at det hele høres skummelt ut.

– Jeg var litt nervøs da jeg kjørte hit, men jeg så heldigvis ikke noe til det, så jeg håper det ikke blir noe mer utpå her, forteller Iversen.

IDRETTSUTØVER: I tillegg til å være en merittert idrettsutøver, har Emil Iversen deltatt på TV-programmet «Forræder». Foto: Beate Oma Dahle / NTB

TV-profil og influenser Joakim Kleven (30) synes det hele er utrolig trist, og mener at vold ikke skal finne sted noen gag.

– Men jeg tror at man må tenkte på at man har veldig bra sikkerhet her i Norge. Det fikk vi se under årets Pride-feiring hvor jeg selv var veldig redd med tanke på terrorangrepet som skjedde i fjor. Jeg tror det er viktig å ikke hausse det for mye opp, sier Kleven.