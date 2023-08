Går hardt ut mot «hemmelig kjæreste»-rykter

Sommerens «Love Island UK»-sesong er akkurat ferdig innspilt, men det betyr ikke at dramaet er over.

Interessen er fortsatt stor rundt flere av deltakerne, og da spesielt de som var lenge i villaen. En av dem, Kady McDermott (27), fortalte nylig at hun har mottatt drapstrusler fra fansen etter deltakelsen.

Nå går «Love Island»-stjerna igjen hardt ut mot ryktebørsen, gjennom flere innlegg på egen Instagram-konto. Der bekrefter hun også at det er slutt mellom henne og partneren Ouzy See (28).

SLUTT: Både Ouzy og Kady bekrefter at det er slutt mellom dem. Foto: Love Island UK/ITV/TV 2 Play

I flere innlegg på Instagrams «historie»-funksjon fortalte hun at det er slutt mellom henne og Ouzy See, grunnet «hans oppførsel» etter programmet. See bekreftet også bruddet, og årsaken til bruddet, på egen Instagram:

«Dessverre så har jeg blitt gjort oppmerksom på oppførselen til Ouzy fra den 30. juli. Ouzy er en av de mest fantastisk menneske jeg har møtt og jeg vet han angrer, men dessverre så har handlinger konsekvenser. Selv om vi ikke offisielt var kjærester, så er ikke dette noe man kan bygge videre på. Jeg ønsker ham alt godt.»

PÅ INSTAGRAM: McDermott og See bekreftet begge bruddet på hver sin Instagram. Foto: Skjermdump

I et annet innlegg trekker McDermott også frem anklagene om at hun har hatt en hemmelig kjæreste under innspillingen:

«Ryktene som har florert om at jeg har hatt en kjæreste samtidig som jeg har vært på «Love Island» er IKKE sant. Det var min mor som bodde i huset mitt da jeg var bortreist for å ta vare på hunden og hjemmet mitt.»

«Media har vært nådeløse når det kommer til dette, og nå ser det ut til at flere har bestemt seg for å gjøre det samme.»

IKKE KJÆRESTE: Kady går hardt ut i sosiale medier, og avviser ryktene som har blitt spredd av britiske medier og andre «Love Island»-deltakere. Foto: Skjermdump/Kady McDermott

McDermott viser her til «Love Island»-deltaker Mitch Taylor (27), som i et intervju anklaget henne for å ha hatt kjæreste under innspillingen.

– Kady kaller meg og Ella B. for falske. Men hun var den som kom inn til villaen med en kjæreste. Hun har fortsatt kjæreste! Jeg har fått høre fra de andre jentene («Love Island»-deltakere, jour. anm.), og jeg skal ikke nevne navn, men de sa hun gikk rundt med et armbånd hun hadde fått fra kjæresten. Han bodde hos henne! Jeg ble kalt falsk av Kady, når det var hun som var mest falsk, sier Taylor i et podkast-intervju.

Stemningen mellom Taylor og McDermott har ikke vært lystig etter programmets slutt. Dette fordi Taylor mener at McDermott har snakket stygt om han og partneren hans Ella Barnes (23), i tidligere intervjuer hun hadde gjort med media.



Mitch confirms that Kady came in with a boyfriend and she was wearing his bracelet the whole time in the villa!!! Thank god for Messy Mitch #LoveIsland pic.twitter.com/fL1EAIf4MG — Luna (@lov3islandlover) August 7, 2023

Gjennom flere uker har nemlig både britiske medier og fansen spekulert på om McDermott hele tiden har hatt en kjæreste utenfor villaen.

Bilder tatt av Daily Mail viser McDermott og den angivelige kjæresten på tur sammen i Maldivene tidligere i år. Her hevder tabloidavisen også at kjæresten risikerer opp til fem år i fengsel for hvitvasking, etter å ha blitt siktet i februar.

SIKTET: Den angivelige kjæresten til Kady risikerer fem års fengsel for hvitvasking av penger. Foto: ITV/Love Island

Da de andre «Love Island»-deltakerne ble oppmerksomme på dette, ønsket de å ta det opp med stjerna under gjenforeningsepisoden, som du kan se på TV 2 Play. Det er tydelig amper stemning mellom McDermott og flere andre deltakere i episoden.

Grunnen til at flere av deltakerne ønsket at «den hemmelige kjæresten» skulle diskuteres i gjenforeningsepisoden, er fordi McDermott har kommet med uttalelser om de andre i villaen.

Dette gjaldt spesielt to av parene, da inkludert Mitch og Barnes, men også Zachariah Noble (25) og Molly Marsh (21), som kom helt til finalen av «Love Island».

