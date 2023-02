Går hardt ut etter exit: – De har spilt mer enn oss

Etter en intens finaleuke med flere konkurranser, måtte hele tre deltakere pakke baggen i onsdagens episode.

Både Aleksander Sæterstøl (27), Christopher Mørch Husby (33) og Ingrid Vik Lysne (31) måtte se seg slått av meddeltaker Sofie Karlstad (25) på målstreken.

Dermed trer sistnevnte inn i semifinalen sammen med Trond Moi (53) og Ørnulf Høyer (66). Nå forteller de utslåtte deltakerne om forholdet mellom de to alliansene på gården: de «unge» og de «eldre».

GIKK VIDERE: Det var Sofie Karlstad som gikk videre til semifinalen etter kokkekonkurransen. Foto: Anton Soggiu

– Definitivt spilt mer

I løpet av oppholdet er det flere som mener at det har blitt dannet to allianser. I den ene, bestående av de yngre deltakerne, finner vi blant andre Sæterstøl.

Han mener at det har vært en forskjell på de unge og de eldre. Selv har har reagert på spesielt én ting.

– Du merker at de eldre er vant med å sjefe og gi beskjeder. Jeg er jo ikke vant med å gi beskjed i det hele tatt. Jeg er bare vant med å få beskjeder. Det går greit sånt sett, men jeg var ganske lei nå på slutten at de eldre bestemmer, sier Sæterstøl til TV 2 etter exiten.

Han mener det også har vært en forskjell på måten generasjonene har spilt på.

– De eldre har definitivt spilt mer. De eldre har tatt oss til side og pratet om ditt og datt, og sagt negative ting for å påvirke storbonder, hevder han og legger til:

– Jeg har spilt selv, jeg har jo det. Men ikke noe sånn åpenbart.

Føler seg ikke truffet

Semifinalisten Moi forteller at han både er enig og uenig i at de eldre har spilt mer enn de unge. Han trekker frem noen diskusjoner mellom de eldre.

– De eldre har kanskje ikke vært så flinke som de unge til å bare «chille». De unge har vært imponerende flinke til å takle ting, jobbe og stå på, sier Moi når TV 2 tar kontakt.

Likevel føler han seg ikke truffet av påstanden.

– Jeg føler ikke det har vært en barriere der, eller at jeg har opplevd et skille. Jeg har opplevd at jeg har hatt god kjemi med flere unge, og at det ikke har vært problematisk.

Høyer på sin side sier at den eldre garden på gården var dem som bidro mest i det taktiske spillet på gården.

– De var jo en ungdomsgjeng som var veldig sammensveiset, så jeg tenker det blir som å kaste stein i glasshus, sier han til TV 2 og legger til:

– Men jeg har jo blitt overrasket over at folk alltid skulle snakke om hverandre, og ikke til hverandre. Personlig hadde ikke jeg det behovet inne på Farmen, og jeg har det heller ikke nå, avslutter Høyer.

SEMIFINALISTER: Sofie Karlstad, Trond Moi og Ørnulf Høyer konkurrerer nå videre om plassen i finalen. Foto: Anton Soggiu

At de eldre har bestemt mer, mener Moi har kommet naturlig, da flere av storbondene har vært eldre. I tillegg trekker han frem at det har vært en naturlig dynamikk på gården, der de eldre som har mer erfaring, har tatt mer styring.

– Men jeg tror ikke det har ligget noe vondt i det, påpeker han.

Moi forteller at han har hatt en god tone med de unge, og at han har blitt imponert av måten de har gått frem i ulike situasjoner.

– Én av de fineste opplevelsene har vært å bli kjent med de unge.

Ønsket å beskytte hverandre

33-årige Husby mener at det har vært et lite skille mellom de eldre og de yngre.

– Jeg tror at vi i den yngre gjengen kanskje ble litt overrasket over hvor mye de eldre spilte, og hvor mye taktikkeri de hadde satt i gang. Det har vært mye hvisking, snakking og «avtaler» ute og gått, sier Husby.

– De eldre har absolutt bidratt til taktikkeriet. Det tror jeg gjorde at vi også begynte å spille litt, og at det ble litt allianser. Vi yngre hadde nok bare et ønske om å beskytte hverandre.

MÅTTE HJEM: Ingrid Vik Lysne, Christopher Mørch Husby og Aleksander Sæterstøl måtte ta turen hjem, rett før semifinalen. Foto: Anton Soggiu

– Litt snikete folk i vår gjeng

Lysne forteller selv at hun har vært god venn med flere av de «eldre» på gården. Hun tror ikke at det nødvendigvis har vært «de unge mot de eldre», men påpeker at de yngre ble nære i løpet av oppholdet.

– Vi har vært en gjeng som har gått kveldsturer sammen, heiet litt ekstra på hverandre, og – som vi oppfatter det – spilt veldig lite spill. Vi har bare vært her og kost oss, og så har kanskje den eldre garde spilt litt hardere, sier Lysne.

TOK FARVEL: De resterende deltakerne skal kjempe om en plass i finalen. Vinneren kåres i søndagens episode. Foto: Anton Soggiu

Hun forteller derimot at det også har vært noen i deres gjeng som har spilt spillet.

– Det har vært litt snikete folk i vår gjeng også. Men på slutten var vi en ung gjeng som var veldig fornøyd med å ha kommet langt, og som kjente at det var greit å ikke komme til finalen. Da tror jeg det tok litt mer over at de eldre, som var litt mer opptatt av å komme langt, har spilt litt hardere enn det vi har gjort.

Se finalen av Farmen kjendis søndag 19. februar på TV 2 Direkte kl. 20 og TV 2 Play.