Ga ut låt med avdød rapper - nå topper den listene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da rapperen Einár døde, bestemte den svenske superstjernen Victor Leksell seg for å gi ut en låt de hadde spilt inn sammen.

GODE VENNER: De to svenske artistene var gode venner. Nå har Leksell gitt ut en låt de spilte inn sammen før Einar døde. Foto: Skjermbilde fra Instagram

I oktober 2021 kom nyheten om at den svenske rapperen Nils Kurt Erik Einar Grönberg, kjent under artistnavnet Einár, hadde gått bort.

Rapperen ble skutt og drept utenfor leiligheten sin i Stockholm.

Dødsfallet preget hele Sverige, og fikk massiv oppmerksomhet verden over.

Rakk aldri å gi den ut

Artisten Victor Leksell (25), kjent for superhiten «Svag», var en av dem som kjente Einár godt.

De to var gode venner, og brukte mye tid i studio sammen.

De skrev blant annet en låt sammen, som de aldri rakk å gi ut før Einár gikk bort.

Nå har Leksell gitt den ut alene.

Fikk støtte fra familien

Under Findings-festivalen i Oslo fortalte Leksell til God Kveld Norge at låten betyr enormt mye for ham.

Han forteller at de skrev låten sammen allerede i 2020, og det var mye frem og tilbake med når den skulle slippes.

– Når vi endelig hadde funnet et tidspunkt å slippe den på, så gikk han dessverre bort.

I juli ble «Din Låt» endelig sluppet, rundt 9 måneder etter Einár sin bortgang.

– Hele familiens hans har vært innblandet, og vi har alle vært som en stor familie i den prosessen. Det kjennes så bra at den endelig er ute, forteller Leksell.

Se hvilke norske artister Leksell og flere andre svenske superstjerner liker å høre på i videoen under:

Topper listene

Låten har blitt godt tatt imot av publikum, og den topper blant annet den svenske Spotify-listen.

– Det er helt magisk. Når verset hans (Einár) starter og jeg tar ut ørepluggen for å høre publikum synge, det er høydepunktet på showene, altså.

Videre forteller han at han pleier å be publikum sette på lysene på mobilen sin mens han synger låten.

– La oss vise Einár at den kan spilles her

Under scenen på Findings gjorde han nettopp dette.

– Kan dere ta opp mobillysene deres mot himmelen og vise Einár at vi til og med i Norge kan spille låten vår, sa han fra scenen under sin opptreden.

En tydelig rørt Leksell satt seg ned på scenekanten og sang verset sitt sammen med publikum.

Da Einár sitt vers kom på, sang publikum med mens videoer av de to svenske artistene ble spilt på scenen.

Da låten var ferdig, gikk en preget Leksell bort til gitaristen sin og ga henne en lang og god klem mens publikum applauderte.

Rystet Sverige

Det var den 21.oktober i fjor at Einár ble skutt og drept utenfor leiligheten sin i Sveriges hovedstad.

Leksell delte i oktober i fjor et lengre innlegg på Instagram til minne om sin avdøde kompis.

– Faen, Nisse, min elskede venn. Det skulle ikke slutte sånn her. Jeg vet at du ville bort, bror.

Videre skriver han at de pratet om at Einar ville kjøpe hus i Kungsbacka med familien og at:

– Du endelig hadde endret mening fra kjøpe en Rolls-Royce til å kjøpe en XC40, haha. Jeg kjente meg som en stolt storebror, skrev han i bildeteksten.