Ga ektemannen sjokk: – Ikke ofte jeg får lurt Henrik

SAMMEN IGJEN: Etter flere uker borte på TV-innspilling, ble det et gledelig gjensyn med familien i Sandnes for Liva Ingebrigtsen. Her fra Senkveld i 2020. Foto: Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Skuffet, sint og trist måtte Liva Ingebrigtsen forlate Setnesmoen etter at hun tapte dimmekampen mot Turab Awan (25) i lørdagens «Kompani Lauritzen».

– Jeg var lei meg og gråt veldig mye. Jeg kjente på en sorg over at det var ferdig. Det ble så brutalt slutt. Du får ikke noe sånn: «Okay, nå er jeg ferdig. Hadet, Setnesmoen». Det ble ingen avslutning, og det føltes brutalt og vondt, sier hun til TV 2.

Ingebrigsten var ute av TV-innspillingen tidlig på dagen, da hun satte kursen hjem til ektemannen Henrik Ingebrigsten (32) og døtrene Olivia (6) og Charlotte (4) hjemme i Sandnes.

TØFF EXIT: Liva Ingebrigtsen følte seg ikke klar for å reise fra Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz

– Jeg rakk å fly til Oslo, og ventet på Gardermoen i fem timer før flyet til Stavanger. Jeg sa ikke ett ord til Henrik, så han visste ikke at jeg hadde røket ut. Det var kun mor og far, søsteren min og en venninne som visste det, sier hun og smiler lurt.

Snek seg rundt huset

27-åringen landet i Stavanger først i 23-tiden om kvelden, tok taxi og ba sjåføren om å slippe henne av et stykke unna i Sandnes.

– Så snek jeg meg rundt huset, der jeg visste at han ikke ville få øye på meg. Jeg så at han var på treningsrommet med «screens» foran vinduene. Jeg kunne se inn, men han kunne ikke se ut.

Løpestjernen var sammen med broren og fysioterapeuten inne, og den nyutslåtte «Kompani Lauritzen»-deltakeren snek seg forsiktig inn i gangen til det som skulle bli en sjokkerende hjemkomst.

STORT SAVN: Liva Ingebrigsten kjente på et savn etter ektemannen Henrik og deres to døtre under TV-innspillingen. Foto: Silje Jacobsen/Zacapa/ NRK

– Vi har Sonos-anlegg i hele huset, så jeg koblet meg på – og satt på Eminems «Guess who´s back. Shady´s back». Jeg åpnet døra og gikk inn og sa: «Hallo!». Det var veldig gøy. Henrik satt der bare, og sa ingenting. Plutselig sa han: «Du ska´kje komme hjem nå». Jeg fikk overrasket ham, og det er ikke ofte jeg får lurt Henrik, sier hun og ler.

Etter flere uker borte, kjente Liva Ingebrigtsen på et stort savn etter døtrene. Da hun kom hjem var det for sent om kvelden til at hun kunne vekke dem.

– Ungene sov, så jeg gikk opp og ga dem et lite kyss. Dagen etter vekket jeg dem, og de sa bare: «Er du hjemme?». Det var veldig koselig.

SORG: Da Liva Ingebrigsten kom hjem til Sandnes, kjente hun på en sorg over å ha røket ut. Foto: Øystein Eldholm/ TV 2

Rastløs

Etter det fysiske hardkjøret inne på «Kompani Lauritzen», var hun på ingen måte klar for late dager på hjemmebane.

– Jeg var så sykt rastløs, og ville rett ut og gå på tur med sekk. Henrik sa bare: «Nei, nå sitter du i ro. Slapp av!». Jeg trengte noen dager på å komme ut av det kjøret som var inne på «kompaniet». Men da jeg først kom ut av det, gikk det helt fint. Da kunne jeg ligge på sofaen kjempelenge.

– Hvor lenge var du opprørt over at du hadde røket ut?

– Jeg kjente på en sorg til etter finaledagen, for da visste jeg at: «Nå er det ferdig». Hver gang de gjenværende deltakerne fikk tilgang på mobil, skrev de i en gruppechat hva de hadde gjort. Da ble jeg sånn: «Åh, men jeg også vil gjøre det!». Det er kjempeteit, men jeg kjente på en skikkelig «FOMO».

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.