Fyrer opp spekulasjoner - tolkes som et stikk mot Olivia Wilde

Mandag var det verdenspremiere for den stjernespekkede og omdiskuterte «Don't Worry Darling» under filmfestivalen i Venezia.

Hovedrolleinnhaver Florence Pugh (26) deltok ikke på pressearrangementet tidligere på dagen. Årsaken skal ha vært filminnspilling i utlandet.

Det skuffet kanskje mange journalister, siden Pugh har vært ordknapp om filmen, etter spekulasjoner om en angivelig rift mellom skuespilleren og regissør Olivia Wilde (38).

Dette sa Wilde om overskriftene under pressetreffet i Italia:

Rollebytte og uenigheter

Siden innspillingen startet i oktober 2020, har den psykologiske thrilleren vært en snakkis i sosiale medier.

Det startet med overskrifter om at Shia LaBeouf angivelig ble sparket fra filmen. Han ble erstattet med artist Harry Styles.

Et par måneder senere ble det kjent at LaBeoufs ekskjæreste, FKA Twigs, saksøkte og anklaget ham for fysisk og emosjonelt misbruk. Han har benektet anklagene. Saken skal gå i retten i april 2023.

I august i år tok det seg opp da Wilde kommenterte situasjonen til Variety.

TRAKK SEG FRA RAMPELYSET: Shia LaBeouf avbildet i 2019. Foto: Richard Shotwell /AP

Da trakk hun fram LaBeoufs prosess som skuespiller, som hun mente ikke levde opp til verdiene hun krever i hennes produksjoner.

Wilde uttalte at LeBeoufs fremgangsmåte førte til en konkurransedrevet stemning, noe regissøren mener ikke skaper de beste resultatene.

- Jeg tror at å skape et trygt og tillitsfullt miljø er den beste måten å få folk til å prestere sitt beste, sa Wilde og utdypet at hennes prioritet var å få Florence Pugh til å føle seg komfortabel.

Kort tid senere gikk LaBeouf ut og avkreftet antagelsene om at han ble sparket fra filmen, og sa at årsaken til at han sluttet var fordi han mente skuespillerne fikk for lite tid til å øve sammen.

Han sendte også en rekke korrespondanser med regissøren til bransjenettstedet, i tillegg til en video.

I videoen, hvor Wilde filmer seg selv og henvender seg direkte til LaBeouf, ber hun ham tilsynelatende om å ikke forlate filmen.

Hun snakker også om det som trolig er uenigheter mellom ham og Pugh, og sier: «Jeg tror dette kan være litt av en vekker for Miss Flo».

Florence Pughs kallenavn er «Flo».

Tar avstand fra seksuelt fokus

Det har sirkulert diverse rykter fra anonyme kilder om at Wilde og Pugh ikke er på god fot. Ett av dem gikk ut på at 26-åringen angivelig ikke var fornøyd med at Styles skal ha mottatt et større honorar for filmen.

– Det er absolutt ingen sannhet i disse påstandene, sa Wilde om lønn-ryktet til Variety.

Noe av det eneste som kan tolkes som en offentlig uenighet mellom de to partene, er måten filmen har blitt promotert på.

VERDENSPREMIERE: Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, Olivia Wilde, Chris Pine og Florence Pugh samlet i Venezia. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE /Reuters

I den første traileren vises en sexscene mellom Pugh og Styles, som engasjerte særlig artistens fans.

I et intervju publisert 16. august, sa Pugh følgende til Harper's Bazaar:

– Når filmen blir redusert til sexscener, eller å se den mest berømte mannen i verden gå ned på noen, det er ikke hvorfor vi gjør det. Det er ikke derfor jeg er i denne bransjen.

– Det er bare ikke det jeg vil diskutere for denne filmen er større og bedre enn det, sa Pugh.

I ettertid har Wilde uttalt til AP at hun ønsket mer sex i traileren, og kommet med feministisk promotering og sagt: «kun kvinner kommer i denne filmen».

Wilde har også sagt dette om filmens hovedkarakterer til Variety:

– Den upraktiske naturen av sexen deres, er et resultat av deres voldsomme begjær for hverandre. Jeg tror det er fundamentalt for historien.

I tillegg har det vært mye oppmerksomhet rundt relasjonen til hovedrolleinnhaver Harry Styles (28) og Olivia Wilde.

I november 2020 ble det kjent at det var slutt mellom Wilde og Jason Sudeikis. I januar ble hun observert i bryllup sammen med Styles.

Tolkes som et stikk mot Wilde

Nå er det stylisten til Florenche Pugh som fyrer opp feide-spekulasjonene. Mandag la hun ut en rekke bilder av skuespillerens antrekk og skrev: «Miss Flo».

Dette er nøyaktig det Wilde omtalte skuespilleren som i den virale videoen som var ment kun for LaBeoufs øyne.

Dermed er det mange som tolker innlegget som et stikk mot Wilde, og i kommentarfeltet til innlegget reagerer mange på stylistens ordvalg: «elsker det», «ikonisk», «kritikken!» og «jeg gispet», er noen av det folk kommenterer.

Florence Pugh har ikke kommentert innlegget, men har lagt igjen et liker-klikk.

Kritiserer media

Det siste døgnet i Venezia, hvor alle skuespillerne og regissøren har vært til stede, har blitt fulgt av pressen med falkeblikk.

En av redaktørene i Variety, Ramin Setoodeh, la ut en video og skrev at Pugh nektet å ha øyenkontakt med Wilde under applausen som oppsto blant publikum etter filmvisningen.

Det har fått flere til å reagere i kommentarfeltet og komme med kritikk mot media for å overfokusere på det angivelige dramaet.

En bruker kontret Setoodeh med å legge ut en annen video hvor man ser Pugh applaudere regissøren:

«Bevis på at media kun viser oss det som gir dem penger: To suksessfulle kvinner satt opp mot hverandre», svarte kritikeren på Twitter.

Så langt har filmen, som har premiere i slutten av september, fått lunkne anmeldelser, og har foreløpig kun 46% - av mulige 100% - på samlestedet Rotten Tomatoes.