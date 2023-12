Fyrer løs: – En prevensjonspille som staten skaper

EN PÅKJENNING: Tonje Garvik og Lene Sleperud tilbringer opptil to timer hver dag i en bil. Foto: Instagram @leneslep

«Norge trenger flere barn», sa Erna Solberg i sin nyttårstale. Nå kaller paret oppfordringen for en komedie.

– Jeg har jo alltid ønsket flere barn, men etter dette så har man ikke lyst til å havne i situasjonen flere ganger.



Det sier Tonje Garvik til God kveld Norge.

Over 2400 barn står på venteliste til barnehageplass. «Farmen»-paret Lene Sleperud (34) og Tonje Garvik (34) er en av dem.

Derfor er 2400 barn på venteliste Alle barn som har rett på barnehageplass i Oslo, har barnehageplass. Cirka 2400 barn står på venteliste. Disse har allerede et barnehagetilbud, men ønsker å bytte av ulike årsaker. Noen har flyttet etter at de søkte om barnehageplass, andre har fått tilbud om plass i en barnehage de ikke har ønsket. Noen har allerede plass i bydelen, men har en søknad inne i tilfelle det blir en ledig plass i barnehagen de helst ønsker. Kommunen jobber kontinuerlig for å tilpasse barnehagekapasiteten slik at flest mulig får en plass i nærheten av der de bor, og at de aller fleste får plass i en av barnehagene de har søkt. Kilde: kommunikasjonsansvarlig i Oslo kommune, Ingrid Lønrusten Rogstad



I mars i år flyttet paret og deres to sønner inn i drømmehjemmet på Nordstrand i Oslo. Paret bodde tidligere sentralt i hovedstaden, og hadde derfor barnehageplass på Storo.

Grunnet flytting søkte de plass i fem barnehager på Nordstrand. Veien om å få plass skulle imidlertid ikke bli så enkel.

Det er på Instagram at paret først uttrykte sin frustrasjon.

– «Familie-mishandling» lyder det dystert i Nordstrands blad. Staten oppfordrer til å få flere barn, men gud forby at det skal tilrettelegges for det, skriver paret innledningsvis i innlegget.



– Som å vinne i lotto

Å være så heldig å få barnehageplass, sammenlikner de med å vinne i lotto.

– Vi har gjort om søknaden vår så mange ganger. Den ene barnehagen vi har søkt i, som var privat, hadde 350 søkere og fem plasser, forteller Sleperud til God kveld Norge og legger til:

– Det er som å vinne i Lotto.

Barnehageordningen har bydd på flere konsekvenser for familien.

Slik er barnehageordningen i Oslo kommune I Oslo, og i resten av landet, har barn rett på barnehageplass fra august det året de fyller ett år. I tillegg har barn som er født i september, oktober og november rett på barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Alle barn i Oslo som har lovfestet rett til barnehageplass, og som søker om det innen fristen, får det. Det er bydelene som administrerer tildelingen av barnehageplasser, men Oslo er ett opptaksområde og foreldre kan søke plass der de ønsker, uavhengig av bostedsbydel.

I august blir det mange ledige plasser i barnehagene på grunn av skolestart, og derfor er hovedopptaket på høsten. Fristen for å søke om barnehageplass eller bytte av barnehageplass fra august og september, er 1. mars (og 15. august for barn med lovfestet rett i oktober og november). Om man søker om plass eller bytte av plass etter søknadsfristen, er man ikke garantert plass, men kommunen kjører løpende opptak gjennom året og fyller opp ledige plasser fortløpende.

Det er bydelene som administrerer tildelingen av barnehageplasser til barna som søker plass i barnehager i deres bydel, men hele kommunen regnes som ett opptaksområde, og opptaket koordineres mellom bydeler og med private barnehager. Et slikt system gir foreldre fleksibilitet til å søke om plass der de selv ønsker. Noen ønsker barnehageplass i nærheten av der de bor, andre vil heller ha det i nærheten av arbeidsplassen.

Kilde: Ingrid Lønrusten Rogstad, kommunikasjonsansvarlig i Oslo kommune

Veistrekningen mellom Nordstrand og Storo tar opprinnelig rundt 15 minutter med bil – dersom trafikken flyter.

Hver dag bruker familien opptil to timer, både til og fra barnehagen og jobb, avhengig av trafikken.

Lang reisetid og uforutsette hendelser har ført til at både Sleperud og Garvik har kommet for sent til arbeidsplassen flere ganger.

– Vi sitter i kø til Storo fordi alle skal på jobb, og fra Storo fordi alle skal fra jobb på samme tidspunkt. Dette skjer ganske ofte, og vi har en jobb som vi gjerne vil komme oss på, sier Sleperud og legger til:

– Man mister jo nesten litt livsgnisten. Det har blitt slik at du våkner og gruer deg til å starte dagen. Spesielt når det er snø, det er glatt på veiene og du skal få barn ut i bilen. Det er så himla stressende, det er rett og slett en dårlig start på dagen.

«Farmen»-paret betaler over 5000 kroner hver måned som følge av reiseveien.



– Og ja, vi kan godt bruke kollektivtransport, men da er vi garantert å bruke over en time på reisevei til bare barnehagen. Prøv å få inn en dobbeltvogn inn på en T-bane som er full både morgen og kveld, forteller Sleperud.



«Norge trenger flere barn», sa Erna Solberg i sin nyttårstale i 2019.



– Jeg har alltid ønsket flere barn, men etter dette så har man ikke lyst til å havne i situasjonen flere ganger. Og når man ser hvor dårlig tilrettelagt det er, så er det nesten en komedie at de ber deg om å få flere barn, mener Garvik og legger til:

– For det her, altså, det er jo en prevensjonspille som staten skaper selv.

Vurderer å flytte



Situasjonen har også hatt en stor påkjenning på forholdet, innrømmer hun.

– For hver eneste dag må vi diskutere hvem som har det viktigste møtet. Hvem av oss som skal dra hjem for å hente bilen, for å hente barna i barnehagen.

– Det er noen dager hvor begge er stresset på jobb, og da har du ikke lyst til å være den som drar først og kommer sist, legger Garvik til.

Nå vurderer paret å pakke sakene og flytte.



– Vi har selvfølgelig lyst å bo der vi bor, men det er ikke en situasjon vi kan leve med over lengre tid. Det tar mye av vår tid med barna, og den er ganske liten fra før av i hverdagen, forteller Sleperud åpenhjertig.



– Tiden med barna er egentlig det jeg synes er verst. Hvordan dette går utover barnas livskvalitet, og hvor mye bedre det hadde vært for dem å ha tid med oss istedenfor å sitte i baksetet av en bil, fortsetter Garvik.

De synes også det er trist at sønnene ikke blir kjent med andre barn i området som følge av situasjonen.

– Det er en trygghet for barn når man skal videre til skolen at de har blitt kjent med barn i områder, og har et sosialt nettverk i det man starter.

– Trenger mer konkurranse

«Farmen»-paret håper nå at flere private barnehager kan få komme på banen.

– Private barnehager kan være med på å skape konkurranse, opprettholde og bidra til høyere kvalitet i de kommunale barnehagene. De kan gi større kapasitet, for de kommunale barnehagene har ikke nok plasser, mener Sleperud.

God kveld Norge har vært i kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Oslo kommune, Ingrid Lønrusten Rogstad, som viser medfølelse overfor familien.

– Vi har stor forståelse for at det er vanskelig for familier som har lang reisevei til barnehagen. Dette høres ut som en veldig krevende situasjon for denne familien.

Samtidig er det ikke mulig for kommunen å garantere plass til familier som søker om bytte av barnehage utenom hovedopptaket, forklarer Rogstad.

– Det blir mange ledige plasser i barnehagene på høsten på grunn av skolestart, og derfor er hovedopptaket på høsten og søknadsfristen 1. mars, sier hun og fortsetter:

– På grunn av areal- og bemanningsnormer er det ikke mulig å oppjustere antall barn i barnehagene etter behov, og kommunen er derfor avhengig av at et barn slutter i en barnehage før et nytt barn kan få tilbud.

Vil komme flere private barnehager

Ifølge Rogstad har Oslo kommune totalt sett god kapasitet i barnehagene, og at de fleste familier har kort reisevei.

– Men i enkelte bydeler, som Nordstrand, er ikke kapasiteten like god. Det gjør at familier som søker barnehageplass utenom hovedopptaket av og til må vente før de får plass.

Nå vil det komme flere private barnehager på banen, sier hun.

– Det blågrønne byrådet som nettopp har overtatt ansvaret for barnehagene i Oslo, etter åtte år med rødgrønt styre, vil åpne for bygging av private barnehager igjen. Det vil gi tilskudd til privat etablering i områder med behov for flere barnehageplasser.

– Har ikke kunne prioritere dette

God kveld Norge har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som forklarer hvorfor man ikke innfører en nasjonal ordning med løpende opptak.

– Det har en kostnad på ni milliarder kroner og krever om lag 28.000 nye barnehageplasser. Det vil være utfordrende for kommunene, og for barnehagesektoren der bemanningssituasjonen allerede er svært krevende, skriver de i e-post og legger til:

– Regjeringen er positiv til mer fleksible løsninger for opptak, men har ikke kunne prioritere dette så langt.

I november ble det også sendt ut et lovforslag på høring, med formål om å gjøre det lettere for kommuner å gi tilskudd ut fra barnehagenes behov.

– Og det kan bidra til å gjøre det lettere for private barnehager som i dag får for lite tilskudd. Det vil fortsatt være et krav om at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager.