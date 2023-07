Fylleangst etter festival? Dette tipset kan funke

Ifølge Jøran Kristensen, som er markeds- og kommunikasjonsleder for Stavernfestivalen, er det mellom 4500 og 5000 som sov på festivalens offisielle campområde.

– Så vidt oss bekjent finnes det ingen festivaler i Norge som har like mange, sier Kristensen til TV 2.

TV 2 besøker campen, og det blir fort klart at med så mange teltere, så er det en del tiltak som må gjøres. Å sørge for at alle får helsehjelp, er et av dem. Å hjelpe dem i kampen mot fylleangst, er et annet.

Viktig for diabetikere

Rett ved inngangen er det et stort medic-telt, hvor man kan få hjelp av fagpersoner dersom du har skadet deg eller blitt dårlig. Festivalen har også gjort tiltak for at de som går på medisiner som skal holdes kjølig, kan få ha dette i medic-teltet. Diabetesforbundet syns dette er et glimrende tiltak.

I BAKGRUNNEN: Det hvite i teltet i bakgrunnen er et medic-telt. Dette er et viktig telt for flere festivaldeltakere. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Så bra at Stavernfestivalen gjør tiltak for å ivareta personer med diagnoser! Det er riktig at sterk varme kan skade insulin. De fleste med diabetes type 1 er godt vant med å ta forholdsregler. Forholdsregler som å bruke en kjølemappe eller passe på at insulinet ikke utsettes for direkte sollys, men det er fint at de har anledning til å legge fra seg utstyr dersom de ønsker det, sier, Ingvild Eilertsen, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet.

– Dersom man har diabetes, er det noe man bør huske på når man er på festival?

Dette er diabetes: Diabetes mellitus (oftest bare kalt diabetes) er en gruppe sykdommer som skyldes at kroppen ikke produserer nok insulin, eller at insulinet virker for dårlig. Insulin trengs for at cellene skal ta opp næring. Når kroppen ikke produserer insulin eller når insulinet ikke virker godt nok, fører det til at cellene ikke tar opp nok næring og man får høyt blodsukker. Når blodsukkeret synker under 4 mmol/l, opptrer det en reduksjon i kognitive funksjoner som konsentrasjonsevne og regneferdighet. Diabetikeren selv behøver ikke å erkjenne dette. Hvis blodsukkeret faller ytterligere under 3 mmol/l, opptrer føling (insulinføling). Dette er en varselreaksjon som forteller diabetikeren at noe må gjøres for å heve blodsukkeret. Hovedtypene er diabetes type 1 og diabetes type 2, som er to forskjellige sykdommer med til dels ulik behandling. Diabetes type 1 (eller type 1-diabetes) oppstår fordi bukspyttkjertelen slutter å produsere insulin. For denne gruppen er det livsviktig å få tilført insulin. I dag har man gode metoder for å måle og regulere blodsukkeret. Diabetes type 2 (eller type 2-diabetes) oppstår på grunn av en kombinasjon av insulinmangel og dårlig virkning av det insulinet som er til stede (såkalt insulinresistens). Denne sykdommen behandles primært med livsstilsendringer, kosthold og ulike former for tablettbehandling. Kilde: Store medisinske leksikon.

– Har man diabetes og bruker insulin – noe alle med type 1 gjør – er det viktig å være bevisst på alkoholinntaket og alltid ha med «følingsmat» – som sjokolade, druesukkertabletter eller søt drikke. Som sagt vet de fleste med type 1 hva de bør gjøre. Mer behov er det kanskje for å opplyse folk rundt dem.

– Er du sikkerhetsvakt og lurer på om du skal slippe gjennom mat og drikke: Ja, her må du gjøre unntak! Be eventuelt om å få se diabetesutstyret hvis du er i tvil.



Eilertsen sier at føling og beruset oppførsel kan se veldig likt ut. Dette er noe de med diabetes bør tenke på, samt de rundt.

SMASH: Det var høyt nivå på volleyballturneringen inne på området. Foto: Simen Askjer / TV 2

Yoga mot fylleangst?

Og det er ikke bare medisinske tiltak campen har gjort. TV 2 besøkte campen ved flere anledninger langhelgen 6.–9. juni, og kan rapportere om alt fra volleyballturneringer til overraskelseskonserter.

Et annet tiltak for å sørge for at festivaldeltakerne kom seg opp om morgenen, var felles morgenyoga på campen.

Dersom festivaldeltakerne har fylleangst, kan Stavernfestivalens tiltak være lurt. Ifølge Rusinfo.no kan nemlig yoga hjelpe mot fylleangst.



«Noen kan oppleve å få «fylleangst». Da kan det hjelpe med avspenningsøvelser slik som lett yoga (hvis du orker). Du kan også ta deg en tur ut og gå. Poenget er å klare å fokusere på pust slik at kroppen blir mindre anspent», står det på Rusinfo.no, som er en tjeneste som finansieres av Helsedirektoratet.

Sturla K. Naas Johansen, seksjonsleder for Rusinfo, poengterer at yoga kan hjelpe mot fylleangst, ikke fyllesyke.

PUBLIKUM: Det ble arrangert volleyballturneringer på området. Turneringen samlet mange publikummere. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er jo hyggelig at festivalen arrangerer morgenyoga, men det beste rådet mot fyllesyke er nok å forsøke å ikke få det. Og yogaen hjelper nok helst mot angst, anspenthet og muskelsmerter, og ikke de mer fysiske manifestasjonene av fyllesyken (slik som hodepine og kvalme) som gjør at man føler seg uvel.

Har du blitt fyllesyk? Det var synd

Dersom du har gjort som flere festivaldeltakere på Stavernfestivalen – å drikke flere dager på rad – må du trolig bare godta litt fyllesyke.

– Om man først har blitt fyllesyk, er det ikke så altfor mye som hjelper, men noen av symptomene kan skyldes dehydrering. Så det vil ofte hjelpe å drikke vann, juice eller sportsdrikke. Forsøk også å spise litt, om du klarer. Paracetamol e.l. kan hjelpe mot hodepinen, men heller ikke dette skal overdrives.

BROILER-OVERRASKELSE: Artistduoen Mikkel Buxrud Christiansen og Simen Auke utgjør Broiler. Her står de på scenen under en overraskelseskonsert inne på campen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Johansen forklarer også hvorfor man blir fyllesyk, og kommer med noen anbefalinger:

– Fyllesyke er i all hovedsak abstinensreaksjoner, og oppstår som følge at man har hatt høy alkoholpromille (godt over 1) over flere timer. Det viktigste man kan gjøre for å unngå fyllesyken er derfor å drikke mindre, eller i hvert fall å unngå den høyeste promillen (altså drikke jevnere).

– Vi anbefaler ofte at folk drikker mer alkoholsvakt (altså at man i hvert fall styrer unna brennevin, men for enkelte også vin), eller at man drikker noe som ikke inneholder alkohol (f.eks. vann) mellom hver alkoholenhet. Det å ha spist godt først, eller underveis, hjelper også til med å ha bedre kontroll over promillen.