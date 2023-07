Funnet går viralt – ser du hva dette er?

FRESKOMALERI: Dette maleriet ble nylig funnet under utgravninger av ruiner i Pompeii. Foto: SP/Zuma Press

Har du noen gang lurt på hvordan ting var før din tid? Fortvil ikke, for nå har arkeologer funnet svaret på én av gåtene.

Blant de romerske ruinene til Pompeii har arkeologer avdekket et freskomaleri, hvor én ting på bildet minner om noe veldig mange mennesker er glade i.

Har du skjønt hva det ser ut som?

Kontroversiell ingrediens

På freskomaleriet, som er et maleri utført med vannfarge på våt murvegg, kan man se en rett som visstnok mangler to av hovedingrediensene som den er kjent for – tomat og ost.

I tillegg blir den vist med en kontroversiell ingrediens, som fortsatt skaper stor debatt i dag. Den ananaslignende gjenstanden blir stolt presentert ved siden av det som minner om en italiensk pizza.

Funnet melder Pompeiis arkeologiske park i en pressemelding. De forteller at retten på bildet ikke kan være en pizza som vi kjenner den i en moderne setting, men heller en slags fjern stamfar.



Maleriet, som blir beskrevet som 2000 år gammelt, dukket opp under utgravninger i Pompeiis arkeologiske park.

FUNN: Her ble freskomaleriet funnet. Foto: Pompeii arkeologisk park/AP

Direktøren bak parken, Gabriel Zuchtriegel, identifiserte maleriet som å være i den greske eller hellenistiske tradisjonen, og at bildet viser sidestillingen av et enkelt måltid og luksusen av et sølvfat.

– Når man tar dette i betraktning, hvordan kan man ikke tenke på pizza, som først var en «fattig» rett i Sør-Italia, og som nå har tatt over verden og blir servert i Michelin-restauranter?

Brukt som fat

Arkeologene ved parken sier at bildet viser et sølvfat med en kopp med rødvin, i tillegg til en flat focaccia som bærer preg av å ha både krydder og pesto på seg.

Denne ble brukt som et slags fat for frukt – blant annet granateple og dadler.

STAMFAR?: Var den avbildede foccaciaen en slags stamfar til den moderne italienske pizzaen? Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Pompeii er kun 14 mil unna Napoli, som er fødestedet til pizzaen. Maleriet ble funnet i atriet til et hus som var koblet til et bakeri, hvor skjelettene til tre ofre ble funnet i arbeidsrommet ved siden av ovnen.

Det opplyser også arkeologene.

Vulkanutbruddet til Vesuv i år 79 e.Kr. skjedde uten forvarsel, som førte til at den romerske kystbyen Pompeii ble begravd under vulkansk aske – hvor den lå uberørt og uforstyrret i 1500 år.

I dag har dette blitt til en turistattraksjon, hvor folk i dag kan gå gjennom de samme gatene som romerne gjorde før utbruddet.