Full uenighet i «Spillet»-kjelleren

NB! Ikke les videre om du ikke har sett den andre episoden av «Spillet» på TV 2 Play eller TV 2 Direkte.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hva som har skjedd i løpet av den første og andre episoden, og hvem som har blitt stemt ut.

Uenig om kårene

Da Anette Hoff (62) ble stemt ut, var hun nær ved å trekke seg. Hun syns at forholdene i kjelleren var altfor dårlige, og følte seg lurt av produksjonen.

REAGERTE: Skuespiller Anette Hoff ble sjokkert over forholdene i kjelleren, og følte seg lurt av «Spillet»-produksjonen. Foto: Pinakkel studio / TV 2

Også Martine Lunde (28) tar til tårene i episoden når hun ser hva hun skal gjøre, og hvilke kår det er snakk om. Hun kom med gullkorn som:

«Jeg føler at jeg er kidnappet!»



«Jeg kommer til å måtte legges inn, om jeg skal sortere bønner i fire dager!?»



«At jeg griner over bønner … Jeg føler at livet mitt har mer mening enn å sortere bønner. Dette kommer til å være det mest meningsløse jeg gjør i hele mitt liv.»

Til TV 2 forteller Lunde at hun var forberedt på å reise hjem, men da kjelleren ventet på henne, fikk hun seg en støkk.

– Jeg fikk sjokk for å være ærlig. Jeg har aldri sett et tristere syn i hele mitt liv enn da Anette og Erik satt der nede og sorterte bønner og linser. Dråpen var da Erik sa: «Kanskje du også er så heldig at du får dyne og pute.» Og jeg tenkte: «Herregud, det her klarer jeg ikke.», sier hun.

Se Lundes reaksjon da hun ankom kjelleren i videoen øverst i saken.

PANIKK: Overgangen fra toppetasjen til underetasjen ble brutal for influenser Martine Lunde i «Spillet». Influenseren fikk nærmest panikk og reagerte på null vinduer og dårlig luftkvalitet i kjelleren. Foto: Pinakkel studio / TV 2

Videre opplevde 28-åringen det som klaustrofobisk.

– Jeg kjente sinnssykt på en angstfølelse – bare det at det ikke var vinduer der nede. Det var klamt og tett luft. Jeg følte på en skikkelig panikkfølelse, og det har jeg faktisk aldri opplevd før, sier hun, men legger til at det gikk bedre etter hvert.

De to kvinnene kunne ikke hatt en mer annerledes reaksjon enn Erik Thorstvedt (61), som stortrivdes i kjelleren. Dermed ble det en uenighet mellom deltakerne om hvor ille det faktisk var i kjelleren. Hoff forteller at Thorstvedt ble redningen for alle.

– Erik reagerte motsatt, han klarte å snu min frustrasjon. Jeg var ikke sikker på om jeg ville være der nede, og produksjonen var forberedt på at jeg skulle bryte. Han klarte å snu min angst og holdning.

Thorstvedt er rett og slett uenig i marerittilværelsen som Hoff og Lunde beskrev da de kom ned. Han forteller at hans umiddelbare tanke var: «Dette er jo et ypperlig alternativ til å dra hjem!».

– EVENTYR: Tidligere fotballproff Erik Thorstvedt tok kjellerlivet imot med åpne armer i «Spillet». Han syntes at det var en interessant opplevelse. Foto: Pinakkel studio / TV 2

– Du får skryt for at du klarer å holde humøret oppe og «redder» Anette. Hvordan klarte du å beholde det gode humøret?

– Dette var jo et eventyr. Å få bo i kjelleren med disse folkene er ikke noe du får oppleve ofte. Vi lever jo ganske gjennomregulerte liv, men her ble vi truffet av noe helt nytt. Det må en bare omfavne.

– Helt storartet



Og der særlig Hoff underholdt tanken om å trekke seg, var nok en gang Thorstvedt helt uenig.

– Jeg var ikke i nærheten av å trekke meg. Jeg hadde det helt storartet der inne.

For Thorstvedt var det særlig én tanke som ble viktig for å holde fokus på det som var viktig.

– Mange mennesker lever mye verre liv enn vi hadde i kjelleren. Uten endring i sikte. Vi var der tross alt i en tidsbegrenset periode. Det fikser vi. Og så gjelder det å bruke krefter på det en kan gjøre noe med. Jeg tror ikke vi hadde greid å grine oss ut, uansett!



