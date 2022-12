Full julemat-debatt: – Pinnekjøtt har ikke noe i mitt hus å gjøre!

Desember er i full sving, og flere teller ned til jul når både julemusikken og pepperkakene er i full monitor.

Det gjelder også flere TV 2-profiler, som ikke klarer å vente til at julen skal ringe inn. Noen av dem begynte allerede å pynte i starten av november – mens andre sliter med å finne julestemningen hvert år.

Nå ryker flere av TV 2-programlederne i tottene på hverandre, når det skal avgjøres hva som skal spises til jul. Er det ribbe – eller pinnekjøtt?

Fikk pakkekalender som 45-åring

Dette året har God morgen Norge-programleder og nyhetsanker Cathrine Fossum (45) dyppet tærne i fremmed vann, og debuterte som reality-deltaker i Forræder.

TELLED NED TIL JUL: Sekundet Halloween er ferdig, begynner programleder Cathrine Fossum å pynte til jul. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Hele året teller hun dagene ned til jul, og begynner nemlig å pynte til høytiden sekundet Halloween er over. Til tross for at jula er favoritt-tiden på året, må det nemlig mange kokker til i kjøkkenet:

– Jeg kaster ut de djevel-hornene så fort som mulig, og får på en liten nisse bak en gardin. I år skal vi være hjemme, og det pleier vi å være hvert år. I år er det sammen med svigerforeldre mine, mamma og kjæresten hennes – og barna våre. Så det blir en stille og rolig julaften. Jeg får heldigvis god hjelp, og alle bidrar litt, siden jeg ikke er en stjernekokk for å si det sånn, humrer hun.

I år har hun fri på julaften, og får nyte morgenstunden sammen med barna:

– Det elsker jeg, og det er det koseligste i hele verden. Da er det på med julepysjamas, godteri, julefilm og kos fra tidlig morgen til langt på dag. Jeg har akkurat blitt 45 år, og fikk pakkekalender av mamma i år. Så jeg skal kose meg med pakkekalender akkurat som barna!

I tillegg må TV 2 ta opp den store juledebatten – er det ribbe eller pinnekjøtt som står på menyen i år? Og før vi rekker å fullføre spørsmålet, utbryter Fossum:

– Hundre prosent ribbe. Pinnekjøtt har ikke noe i mitt hus å gjøre på julaften. Jeg er veldig glad i det, men NEI! Ingen kan tulle med julemiddagen min, så det går ikke. Der er jeg ekstremt tradisjonell. Men ribbe-ferdighetene mine er dårlige, ler hun.

– Jula er tysk!

SPESIELL DAME: Hver jul får Simon Nitsche besøk av én spesiell dame. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

I januar er Simon Nitsche (30) aktuell som programleder i den splitter nye serien I fyr og flamme, hvor en rekke kjendiser må utføre elleville stunts.

Men før den tid kommer, skal sandefjordingen reise hjem for å feire med familie og venner:

– Juleplanene i år er å være hjemme med familien og kompiser i Sandefjord. Også blir det en ferietur til varmere strøk i romjulen, forteller han.

Familien Nitsche har derimot ingen faste tradisjoner, og han forteller at det er lov til å komme med nye innspill hvert år. Men; det er én spesiell kvinne som står på døra hver jul med en koffert som bugner av godsaker:

– En tante fra Tyskland kommer på besøk hvert år, med kofferten full av Haribo og tyske ferdigsupper. Jula er tysk, vet dere!

I år bikket han de store trettiårene, men det aller beste juleminnene må man helt tilbake til barndommen for å finne:

– Det var alle de barneårene jeg fikk Lego og følte meg som en bygningsingeniør hele romjula. Jeg lurer på om jeg skal begynne å ønske meg Lego igjen. Jeg innbiller meg at det motvirker stress.

Men når det kommer til juletallerkenen, finner han seg ikke i å ha ribbe på menyen.

Det hadde ikke Fossum likt å høre.

– Jeg har aldri forstått «hypen» med ribbe og svor og det greiene der. Jeg tar pinnekjøtt, takk. Med ekstra mye stappe.

Sliter med julestemningen

HYTTA: På julaften skal Niklas Baarli og ektemannen på hytta. Foto: Nico Sollie/TV 2

I år har TV 2-programlederen Niklas Baarli (33) vært å se på flere programmer, blant annet i Alt min far ikke har lært meg – og Farmen. Men fremfor å dra hjem til Moss og feire med familien, vender han til den nybygde hytta med ektemannen Benjamin Baarli Silseth (32).

Der skal de skape nye og egne juletradisjoner:

– Juleplanene i år er å feire på hytta for første gang, for jeg og ektemannen har jo bygd hytte. Vi skal starte våre egne juletradisjoner, og jeg er egentlig en som er evig på jakt etter julestemning – men jeg finner den sjelden. Så kommer den plutselig opp mot jul, og på julaften sitter den som et skudd.

Og til tross for at det er en lang tradisjon i Baarli-familien med ribbe på julemenyen, bytter han ut gris med lam i år:

– Det blir pinnekjøtt, for man later jo som at ribbe er godt – men det er jo ikke det. Hvis alle mennesker kunne valgt, hadde ti av ti valgt pinnekjøtt. De som velger ribbe, lever en livsløgn, sier han - med et lite stikk til juleribbas største fan, Cathrine Fossum.

Baarli mimrer så tilbake til sitt største juleminne:

– Jeg husker da jeg fikk min første datamaskin som barn, og jeg ble så glad at jeg gråt. Jeg spilte dataspill mens jeg gråt, av ren eufori.

Nekter å velge

JOBB: På julaften ser du TV-kokken Wenche Andersen i God jul Norge. Foto: Espen Solli/TV 2

Hvert eneste år er TV-kokken Wenche Andersen (68) å se på julesendingene til God morgen Norge, og den tradisjonen skal hun fortsette med i år:

– Julen i år er som før, det er på jobb i God morgen Norge på julaften, som alltid er like hyggelig. Det er tradisjon nå, etter så mange år. I tillegg skal jeg feire med sønn og svigerdatter på Sørlandet, også går turen til hytta.

I fjor måtte TV-kokken derimot feire julaften alene, da hun og God morgen Norge-makkerne Peter Bubresko (47) og Vår Staude (56) ble smittet med korona i studio.

– Det ble jo isolasjon på hytta, og vi endte opp på hver vår hytte. Jeg håper ikke det er noe smitte i år, men det var en hyggelig jul det og, altså! Jeg satt på FaceTime og snakket med venninnene mine, så det funket det også.

– Mitt beste juleminne må være den aller første gangen jeg kunne huske julenissen! Jeg ble livredd og gjemte meg. Da måtte jeg ha vært fem-seks år, og jeg husker at far sa at han bare skulle ut og gå en tur, forteller han og fortsetter:

– Etter en stund banker det på døra. Jeg var jo så liten at jeg ikke skjønte at han skulle kle seg ut, og jeg og søsteren min stod der og var like redde begge to. Jeg synes det var så skummelt!

Og når det kommer til den store juledebatten, velger Andersen ikke å ta del i den. Hun koser seg nemlig med begge deler.

– Hvis det er ribbe på julaften, så er det pinnekjøtt dagen etter. Eller omvendt, så begge deler hører til hos juletradisjonen hos oss.

Annerledes jul

MISTET SØSTEREN: Tidligere i sommer mistet Morten Sandøy søsteren sin, Åsfrid, til kreften. Det blir derimot en litt annerledes jul i år. Foto: Magne Sandnes/TV 2

TV 2-nyhetsankeren Morten Sandøy (58) skal feire jul hjemme når han tar seg ferie fra alle nyhetssendingene, og kommer til å tilbringe dagene med kjernefamilien.

Han forteller at han sitter på en haug av minner, men forteller at det er én spesifikk tradisjon som han gjentar hvert år:

– Det er alltid sånn at vi må se Sølvguttene klokken 17. Når de synger julen inn, og klokken akkurat bikker 17, ringer jo kirkeklokkene rundt i hele Norge. Alle er pyntet, vi tar et glass bobler, og ønsker hverandre god jul, forteller han og fortsetter:

– Da ligger pinnekjøtt-lukten som et deilig teppe over hele huset. Og nå har jeg jo fått så store barn at gaver ikke er det viktigste, men heller kos og samvær. Men pinnekjøtt er det viktigste!

Han understreker dog at han er vokst opp med å ha både svineribbe og pinnekjøtt til juletallerkenen. Videre forteller han at juletiden blir annerledes i år, etter at Sandøy mistet lillesøsteren sin tidligere i sommer. I tillegg får han ikke være med barnebarnet sitt:

– Det er litt småkjipt, siden barnebarnet mitt skal feire jul på Geilo, så jeg hadde likt å ha han her. Men sånn er det, det er jo flere familier, så det er flere hensyn å ta.

– Det blir også en spesiell jul med tanke på at min søster døde i sommer, så det blir nok noen tårer felt klokken 17 når julen ringer inn.

Spiller bingo

TRE GUTTER I HUSET: Tidligere i høst ble Katarina Flatland mor til sønn nummer to, og har fullt opp med gutter i huset. Foto: God morgen Norge/TV 2

Nylig ble programleder Katarina Flatland (33) mor til sønn nummer to, og tar derfor en velfortjent pause fra TV-skjermen. Til tross for at hun nå offisielt er utdannet lege, er hun fast bestemt om at hun skal bli værende på skjermen litt til.

Nå blir det derimot en litt mer annerledes jul, med to smårollinger i huset:

– Det blir en litt mer aktiv jul for oss, med to små gutter i heimen! Så vi gleder vi oss til mye kos med dem og familien, masse god mat og kanskje noen skiturer hvis det blir snø og tid til det.

I likhet med Sandøy, har hun et par viktige juletradisjoner hvert år:

– En viktig tradisjon er selvsagt å se «Tre nøtter til Askepott» på julaften. En litt mer utradisjonell tradisjon er at vi hver jul spiller radiobingo med Rjukan lokalradio på hytta! Det er alltid stor spenning knyttet til om noen av oss klinker til med bingo, men enn så lenge har vi til gode å vinne en stor gevinst.

I tillegg konkluderer hun julemat-debatten, og det er en soleklar seier til pinnekjøtt-gjengen:

– Mitt beste juleminne er fra tiden jeg spilte rollen som Karoline i Per Aspelin sitt Putti Plutti Pott. Det var fast tradisjon hele desember fra jeg var 4 til 9 år! Jeg kan fortsatt lukte duften av pepperkaker og gløgg backstage, forteller hun og konkluderer:

– Ribbe på julaften, og pinnekjøtt 1. juledag.

– Veldig spesielt!

JULETRADISJON: Dag Otto Lauritzen avslører at han har én spesiell juletradisjon. Foto: God morgen Norge/TV 2

I år har programleder og tidligere syklist Dag Otto Lauritzen (66) vært å se på skjermen i forskjellige anledninger, men han slo millionrekord da Kompani Lauritzen: Tropp 1 begynte å rulle på TV.

I år skal han feire i Grimstad sammen med sin datters familie, for å skape nye juletradisjoner:

– Planen vår i år er at vi skal til vår datter og familie som bor i Grimstad, og feire jul sammen med de. Det er veldig koselig, og det er kanskje den første julen vi ikke feirer den selv – men blir invitert ut. Det er jo veldig spesielt!

Til tross for at han har hatt en karriere hvor det har vært mye reising og farting, har han alltid hatt én spesiell tradisjon med barna:

– Jeg har alltid pyntet juletreet sammen med barna. Det har jeg alltid gjort, men etter hvert som de har flyttet ut så er det jo jeg som må gjøre det, krype til korset, og rydde ned det igjen.

Og med det, konkluderer Lauritzen den endelige juledebatten:

- Det er ikke en debatt hos oss! Her er det bare ribbe, men vi har en tradisjon hvert når det nærmer seg jul – at vi blir invitert på pinnekjøtt av gode venner. Det har vi allerede hatt og jeg setter stor pris på det, men det er ingenting som slår en god ribbe. I min verden.