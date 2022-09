Full forvirring og spekulasjoner rundt Taylor Swift-opptreden

Taylor Swift (32) har aldri opptrådt under Super Bowl tidligere, til tross for hennes enorme suksess som artist. Akkurat nå er hun den tiende mest strømmede på Spotify.

Men, det kan være en naturlig årsak til det. Swift er sponset av Coca Cola, mens Super Bowl har vært sponset av rivalen Pepsi.

Men ved midnatt amerikansk tid, ble det annonsert at Apple Music overtar som sponsor for arrangementet.

Fikk fansen til å stusse

Det fikk Swift-fans til å stusse på om tidspunktet for annonseringen kunne være et hint, siden artisten er aktuell med sitt niende album, titulert «Midnights».

Swift er kjent for å gi fansen en rekke hint og gåter knyttet til hennes musikalske prosjekter, noe som har ført til at mange overtolker hvert steg hun tar i offentligheten.

Motstridende kilder

Samme kveld publiserte Variety en artikkel hvor det ble listet opp en rekke årsaker til hvorfor Swift-fansen kan ha rett i at hun kan være aktuell for Super Bowl-opptredenen i februar.

Blant annet at hun er aktuell med ny musikk og dermed mulig turné, og at en opptreden på TV-finalen, som har hatt flere hundre millioner seere, er en enorm eksponeringsplattform.

Bransjemagasinet skrev også at tre kilder «nært situasjonen» kunne fortelle at Swift skal opptre, mens andre nære kilder benekter det.

Kort tid senere publiserte derimot TMZ en artikkel med overskriften «Beklager Swifties... Jeg skal ikke opptre under Super Bowl-pausen». I artikkelen skriver kjendisnettstedet at de har fått vite at fansens spekulasjoner ikke stemmer.

Det samme skriver magasinet People.

En rekke medier, deriblant TMZ, skriver også at Swift skal ha fått tilbudet om å opptre under det kommende arrangementet, men skal angivelig ha sagt nei.

Årsaken skal ha vært at hun vil fullføre gjeninnspillingen av sine seks album, som har vært et uttalt mål for henne etter at Scooter Braun i 2019 skaffet seg rettighetene til albumene og deretter solgte masteropptakene.

Swift har så langt spilt inn og relansert de tidligere albumene «Red» og «Fearless».