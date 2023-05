Frykter ikke kritikk etter «stripping» i familieprogram

LIVERPOOL (TV 2): Artistene som står bak de mest kontroversielle dansene er ikke redde for å kritikk eller sensur fra konservative land.

«Eurovision»-fans husker kanskje diskusjonen rundt hvorvidt fjorårets albanske deltaker, Ronela Hajati, ville bli sensurert på den store «Eurovision»-scenen grunnet et seksualisert show.

Også i år er det flere låter om har seksuelle undertoner, og kanskje særlig Noa Kirel (22) fra Israel. Hun har først på seg en bukse, og danser sammen med teamet sitt. Deretter får TV-seerne noen få sekunder med lysshow, før hun plutselig har strippet ned til undertøy av latex. I mellomtiden har danserne revet av henne buksa.

På et tidspunkt er hun alene på scenen, og danser rundt på gulvet – både liggende og stående.

Også den finske storfavoritten Jere Pöyhönen, kjent under artistnavnet Käärijä (29), har noen litt kinky bevegelser på scenen. Eksempelvis «rir» han danserne sine.

Vi spurte dem begge om de er redde for reaksjoner fra publikum under finalen som sendes 13. mai.

Käärijä inviterte TV 2s journalist til sitt «hemmelige våpen». Se videoen under:

Full av blåmerker

I et intervju med TV 2 sier Noa Kirel at hun er forberedt på alt «Eurovision» har å by på, også kontroverser.

– Jeg er vant til det. Jeg begynte som artist i en ung alder, da jeg var 13 år. Jeg fikk mye kritikk da jeg startet. Vi er sterke, vi er mektige. Vi er klare for alt.

Hun innrømmer for øvrig at hun skadet seg under en av danseprøvene sine.

– Jeg danser på gulvet – med gulvet. Jeg kom for å gjøre mitt beste, jeg får litt blåmerker av og til, men det går fint. Jeg er vant til det.

Martin Phillip Fjellanger, grunnleggeren av fansiden Eurovision Norway, tror ikke det blir snakk om noen form for sensur i lørdagens store finale.

Foto: EBU

– Jeg tenker at det også er massevis av liberale mennesker i konservative land som vil elske dette, så får heller konservative stemme på noe annet. Det kommer sikkert reaksjoner, slik det har gjort mange ganger før, men det bruker å blåse fort over.

– Forskjellen på Albania i fjor, og Finland og Israel i år, er at det albanske nummeret hadde en dårlig koreografi, dårlige kameravinkler, dysfunksjonell scene og generelt dårlig sceneproduksjon. I tillegg ble det av mange oppfattet som vulgært. Det israelske showet har også seksuelle undertoner, men det er så flott produsert. Det føles som en MTV-performance i USA.

Kan risikere mindre jurypoeng

Den finske sjarmklumpen Käärijä går stort sett bare rundt i Liverpool og smiler, og det samme gjorde han da fikk spørsmål om hva han tenker om eventuelle reaksjoner fra konservative land.

LAGER SHOW: Den finske artisten rir danserne sine på scenen, og fansen virker å elske det. Foto: Heiko Junge/NTB

– Det høres supert ut. Jeg bryr meg ikke om kontroverser. Hvis noen mener det, går det fint. Jeg gjør bare min ting.

Fjellanger tror ikke at Käärijä har noe å frykte. Den finske artisten har en stor stjerne blant fansen, og dansen er ment å være humoristisk.

– Min personlige mening er at de seksuelle elementene i dansen til Finland bare er morsomme. Den syns jeg folk bør tåle, og heller finne seg noe annet å klage over.

«Eurovision»-eksperten tror heller at Finland og Israel kan risikere å få mindre poeng av juryen på grunn av de seksuelle undertonene. «Eurovision» regnes for å være et program du kan se på sammen med familien din, og derfor dukker disse diskusjonene opp hvert år.

– Det vil nok være reaksjoner på både Finland og Israel. Men jeg syns litt reaksjoner, drama og kontrovers hører med i «Eurovision»-sirkuset. Jeg syns også det er interessant at det stort sett er de mest konservative landene som sender de mest seksualiserte låtene.