Frykter at dette kan gå galt under finalen

Marcus & Martinus, bestående av tvillingbrødrene Marcus Gunnarsen (21) og Martinus Gunnarsen (21), konkurrerer lørdag kveld om å vinne «Melodifestivalen» i Sverige. Dette er svenskenes versjon av «Melodi Grand Prix».

TV 2 møter poptvillingene i Stockholm få timer før de skal i manesjen. De sier at nervene er i sjakk – foreløpig. At de er spente, er det derimot ingen tvil om.

21-åringene smiler fra øre til øre gjennom hele intervjuet, og poengterer flere ganger at de føler seg utrolig heldige som får denne opplevelsen.

Derfor kommer nervene

Sangerne frykter at nervene kommer krypende rett før de skal på scenen, og sier dette har skjedd ved de foregående opptredenene i «Melodifestivalen».

HISTORISKE?: Hvis brødrene vinner «Melodifestivalen», blir M & M de første som har vunnet konkurransen uten svensk statsborgerskap. Foto: TT

Likevel har musikkeksperter nesten utelukkende lovord å si om deres opptredener så langt i nabolandet.

– Vi har sikkert øvd hundre ganger på dette nummeret og øvd så mange timer, så vi føler oss trygge på nummeret. Det vi er mest nervøse over nå, er det som skjer etter at svenskene har stemt, sier Martinus.

– At dere er nervøse for stemmeprosessen som skjer etter at dere har opptrådt, handler det om at dere opptrer i Sverige, og at dere ikke vet hvordan svensker vil stemme på nordmenn i finalen?



– Det er én av tingene, men også at vi er «favoritter». Folk spør om vi sjekker oddsen, men vi trenger ikke det, for i hvert eneste intervju så blir det nevnt. Alle vennene våre sender bilder av at vi ligger øverst på statistikken og sier: «Dere vinner lett!» … men det er ikke sånn, poengterer Marcus.

Hør hvorfor Gunnarsen-guttene valgte å konkurrere i Sverige og ikke i Norge i det ferske intervjuet under.



– Må prestere

Marcus Gunnarsen sier at det absolutt ikke er avgjort enda, selv om de er oddsfavoritter. De håper at fansen ikke glemmer å stemme fordi de tenker at duoen er «trygge» siden de topper favorittlisten.

– Det er farlig, for da tenker folk at de ikke trenger å stemme. Det ligger et press på oss. Vi er favoritter, da må vi prestere. Det er uansett en stor ære, for vi må jo ha gjort noe riktig for å ha det stempelet, sier Martinus Gunnarsen.



For ordens skyld, så har internasjonale bookmakere sagt at det er 69 prosent sjanse for at nordmennene vinner. Det skriver Eurovisionworld.com.

Slik blir «Melodifestivalen»-finalen: SVT, som sender finalen, har offentliggjort at rekkefølgen blir følgende: Maria Sur – «When I'm Gone» Jay Smith – «Back To My Roots» Lisa Ajax – «Awful Liar» Smash Into Pieces – «Heroes Are Calling» Cazzi Opeia – «Give My Heart A Break» Annika Wickihalder – «Light» Marcus & Martinus – «Unforgettable» Dotter – «It's Not Easy to Write a Love Song» Medina – «Que Sera» Liamoo – «Dragon» Jacqline – «Effortless» Danny Saucedo – «Happy That You Found Me» Finalen starter klokken 20.00, og avsluttes etter planen 22.00. Dette blir den 64. utgaven av Melodifestivalen, og den avholdes i Friends arena i Stockholm. Finalen avgjøres med 50 prosent såkalt «televoting», altså folkestemmer, og 50 prosent stemmer fra en internasjonal jury.

Dette kan gå galt



Når Trofors-tvillingene blir spurt om hva de frykter kan gå galt i finalen, svarer de tydelig:



– At vi glemmer dansen. Det er 20 sekunder hvor vi bare danser. Hvis den ene av oss feiler, så kommer det ikke til å se bra ut. Det er vel den største feilen vi kan gjøre, sier Martinus, hvorpå Marcus fortsetter:

– Vi har øvd så mange ganger at det bør sitte. Men vi er mennesker, så ting kan gå galt, men helst ikke i kveld, ler han.

Det er mye de må huske på når de skal fremføre «Melodifestivalen»-låten «Unforgettable». Bare det å se i riktig kamera er trolig vanskeligere enn TV-seerne vet, de bytter nemlig kamera etter hver strofe. Likevel er det én annen ting de mener er enda viktigere å huske på:

– For det som ofte skjer, er at vi har det dritgøy på scenen, men vi er fokuserte – og da ser det ikke ut som at vi har det gøy! Så i starten da vi gjorde nummeret, fikk vi beskjed om at man må se at vi smiler, selv om det ikke vises på kamera, sier Marcus, før han tar en pause, og er tilbake til sitt sprudlende seg:

– Men dette blir så gøy! Vi gleder oss!