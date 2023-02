Frustrerte deltakere: – Vi har vært med på feil sesong

Farmen kjendis blir spilt inn i sommermånedene, og i de fleste sesonger pleier deltakerne å bade seg i både sol og sjø.

En skulle tro at gården som kun ligger 90 minutter unna Oslo og nede med vannet, skulle hatt noenlunde like mange solskinnsdager som hovedstaden.

Slik ble det dessverre ikke for denne sesongens deltakere, noe de merket godt.

– Jeg trodde vi skulle sole oss, og rulle oss i gresset som Sophie Elise gjorde i fjorårets sesong. Jeg var bleikere da jeg dro ut fra gården enn da jeg kom inn, sier Sofie Karlstad (25) til TV 2.

– Vi var med i feil sesong, kontrer meddeltaker Christopher Mørch Hubsy (33) med.

UTFORDRENDE: Det dårlige været gjorde arbeidet på gården enda mer utfordrende. Foto: TV 2

Tidligere sesonger har man sett deltakerne jobbe i solfylte omgivelser. Det var det minimalt av for årets deltakere.

– Vi kom til bare drit og gjørme. Jeg drev med tungt arbeid i dunjakke og superundertøy, sa Husby til TV 2 under presselanseringen i januar.

Karlstad reagerte også på temperaturen i årets sesong:

– Det var jækla kaldt under oppholdet. Jeg er fra Finnmark, så jeg sier ikke ofte at det er kaldt.

Strix, produksjonsselskapet som leverer Farmen kjendis til TV 2, kan bekrefte at det kun er én sesong som har hatt dårligere vær enn årets.

Det var i den fjerde sesongen, da oppfinneren Erik Alfred Tesaker (43) vant over Mia Gundersen (61).

DÅRLIG VÆR: Deltakerne måtte brukte varme klær og regnjakke langt mer enn forventet. Foto: TV 2

– Det var mye dårlig vær under Farmen kjendis-opptakene i fjor sommer, forteller pressesjef Jan-Petter Dahl.

Dahl tror ikke at det ga dem noen spesielle utfordringer, annet enn at det meste selvsagt blir tyngre for både deltakere og crew.

– Uteområdene blir gjørmete, dyrene blir møkkete, man drar gjerne med seg mer skitt innendørs – og alt er generelt vanskeligere når det er vått og kaldt, sier Dahl og legger til:

– Heldigvis var det også noen glimt av sol og fint vær innimellom.

