Frøya ute av Maskorama

Forrige lørdag var det Snøroboten som måtte avsløre sin identitet og det var Fantorangen som skjulte seg bak masken. Dette fikk både detektivpanelet og publikum til å måpe.

Uken før, var det Birgit Skarstein som ble avslørt som Hytta.



I kveldens program var det Frøya som måtte avsløre sin identitet. Det var Ingrid Gjessing Linhave, som gjemte seg i kostymet.

STØDIG Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

Rabagasten først ut

Rabagasten starter showet med sangen «Can't hold us» av Macklemore.

– Jeg føler hver gang Rabagasten opptrer, er det som vi er i en finale, sier detektiv og artist, Marion Ravn.

I introen hinter Rabagasten til at dette er en person med sterke meninger og en som mener mye. I tillegg skal personen ha jobbet hardt og målrettet mot drømmene sine.

– Det kan være boksehansker, men det kan jo også være ishockey-hansker. Jeg tror det kan være Erik Follestad, sier Nicolay Ramm.

Jan Thomas ender med å legge sin tro på at det er Adrian Sellevold som gjemmer seg i Rabagasten.

ENIGE: To av kjendisene i detektivpanelet er enige om hvem de tror gjemmer seg i Dandy. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

– Jeg vet hvem dette er

Dandy følger etter Rabagasten med låten «Good as hell» av Lizzo.

– Jeg elsket hintene, men i dag satt jeg og lyttet på stemmen. Denne har jeg hørt på både norsk og engelsk. Jeg kjenner energien fra denne personen og jeg vet hvem dette er. Dette er Maud Angelica Behn, sier Jan Thomas.

Ravn sier seg enig med meddommeren, mens Ramm gjetter Agnetesh og Hadaoui går for prinsesse Ingrid Alexandra.

PRISER: Den ene av Ulvens påstander er at han har vunnet priser for sitt språk Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

Kan ha vunnet Gullruten

Etter å ha fremført «As it was» av Harry Styles, presenterer Ulven følgende fleip eller fakta:

– Jeg har flere ganger vunnet Gullruten. Selv om dere sår tvil om min dialekt, har jeg tidligere vunnet priser for mitt språk.

Ramm tror personen bak masken er fotballinteressert og gjetter at det er Petter Katastrofe, som skjuler seg i Ulven.

– Jeg har vært inne på at det er en eldre fyr, men nå tror jeg det kan være en yngre. Jeg har tenkt på Jonis Josef, sier Ravn.

Hadaoui gjetter Jostein Pedersen og Jan Thomas går for Pølsa Pettersen.

– Tror hun ljuger

Huldra fremfører It's «Oh so quiet» av Björk. Hennes fleip eller fakta går som følgende:

– Mitt hele og fulle navn er for langt for passet mitt. Samtidig som jeg har vært hjemme, har jeg også vært over hele verden.

Etter fremførelsen går Jan Thomas først ut med at han tror det kan være Märtha Louise.

Ravn derimot gjetter at det er Tomine Harket.

– Jeg tror hun juger om at hun er i LA, jeg tror det er Tomine Harket.

Zombien har valgt «Viva la vida» av Coldplay og fremfører en sterk musikalsk opptreden.

Detektivpanelet er her splittet om hvem de tror gjemmer seg bak masken.

SIKKER: Den ene dommeren er helt sikker på hvem som gjemmer seg i Frøya. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

– Jeg er helt sikker

Frøya fremfører «Love me like you do» av Ellie Goulding.

Hennes fleip eller fakta er at hun har noen små talefeil, fordi hun har flyttet i oppveksten.

I tillegg til dette forteller hun at hun har møtt de aller største stjernene og kan mye om dem, men at på denne scenen er det hun som får skinne.

– Dette er Bertine Zetlitz. Jeg er helt sikker, sier Ravn.