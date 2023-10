Fronter kostbart hudinngrep: – Problematisk

Morpheus er en kjent fiktiv figur fra Matrix-filmene, men slenger man på et åttetall får man navnet på hudbehandlingen som skal være Hollywoods nye favoritt.

Det reklamerer i hvert fall noen norske kosmetiske klinikker med, hvor det loves at behandlingen strammer opp huden, og kan fjerne «uønsket» fett.

Det ved bruk av små nåler, såkalt micro-needling, og radiofrekvens. Å kombinere disse to verktøyene i hudbehandling er ikke noe nytt, men klinikker omtaler likevel akkurat denne som «revolusjonerende».

Morpheus8 koster fra 7.500-15.000 kroner for én runde, mens pakkepriser på fire behandlinger selges fra 22.500-45.000 kroner.

«Kjapp dere og book»



Her til lands har «Girls of Oslo»-aktuelle Nora Haukland (26) og Isabel Raad (29) introdusert Morpheus8 til sine følgere.

I FRONT: Kim Kardashian og Isabel Raad brukes som kjente fjes i markedsføringen. Foto: Henrik Ingebrethsen /God kveld Norge

Begge har fått behandlingen sponset av Karin Kosmetiske, noe de reklamerte for på Instagram.

Nylig delte Raad bilder og video om inngrepet til sine 337.000 følgere, og fortalte lystig:

– Det var ikke så vondt i det hele tatt, jeg forventet verre.

29-åringen frontet ansiktsbehandlingen som hudforbedrende, oppstrammende, og poengterte samtidig at hun hadde noen arr hun ville få bukt med.

– Det skal basically bare gjøre your skin much better, sa Raad.



Til slutt publiserte hun en reklame for klinikkens kampanje med 30 prosent på Morpheus8, og skrev:

«Kjapp dere å book om dere vil ha en fantastisk god rabatt på den mest populære Hollywood behandlingen atm».



OPPFORDRET FØLGERE: Isabel Raad la ut denne reklamen for salongen hun samarbeider med. Foto: Skjermbilde fra Instagram /@isabelsraad

Hud engasjerer mest

Det var i juli Haukland reklamerte for inngrepet til sine 87.000 følgere.

«Kommer alltid hit for alle behandlinger. Kan virkelig anbefale Morpehus 8 behandlingen jeg gjorde her. Kun hos Karin Kosmetiske».

Det skrev Haukland på Instagram-stories, som fortsatt ligger tilgjengelig på profilen.

26-åringen har tidligere sagt på Snapchat at det mest stilte spørsmålet fra følgere er: «hva er hudpleierutinen din?».

HUD-FOKUS: Nora Hauklands influenser-virke består i stor grad av å fronte hudprodukter og behandlinger. Foto: God kveld Norge

På appen fortalte hun også om å ha brukt langt over 100.000 kroner på dyre behandlinger og produkter.

Nora Haukland ønsker ikke å kommentere saken.



Tar saken videre

God kveld Norge har kontaktet Forbrukertilsynet om reklameringen av Morpheus8, og har sendt skjermbilder og video fra influenserne.

Tilsynet poengterer at de ikke kan behandle konkrete saker i media, men:

– Ut fra det vi har fått oversendt av informasjon, er det flere forhold vi mener er problematiske og vi ser derfor behov for å ta dette opp med den aktuelle klinikken, uttaler underdirektør, Nina Elise Dietzel.



REAGERER: Nina Elise Dietzel er underdirektør i tilsynsavdelingen. Hun sier Morpehus8-reklameringen kan være ulovlig. Foto: DAG JENSSEN

Forbrukertilsynet har en egen veileder hvor de oppsummerer lover og regler for markedsføring av skjønnhetsbehandlinger i sosiale medier.

Der nevnes det at særlig «trendbehandlinger» kan være problematiske når de frontes av påvirkere som har yngre følgere.

– Å markedsføre kosmetiske inngrep og visse kosmetiske behandlinger på plattformer der barn og unge er aktive brukere, kan i seg selv være ulovlig.

– Hvis man i tillegg tar i bruk virkemidler som særlig appellerer til barn, så vil dette forsterke markedsføringseffekten.

Dietzel ramser så opp en rekke eksempler på virkemidler, som å spille på kjendiser, trender, glamorøs livsstil, musikk, humor, emojis, samt friste med rabattkoder og tidsbegrensede tilbud.

Flere av disse har altså blitt brukt i frontingen av Morpheus8.

– Et av de problematiske forholdene er nettopp denne «kjapp dere og book»-oppfordringen, sier Dietzel.



Det er influenser-ekspert Mathilde Hogsnes enig i. Hun mener «tonen» i setningen fra Raad, i kombinasjon med rabatter, kan styrke påvirkningen og få følgere til å handle i nuet.

BØR REFLEKTERE: – Influensere bør i større grad reflektere over konsekvensene av produkter og tjenester de promoterer, sier Mathilde Hogsnes ved Høyskolen i Kristiania. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Spesielt når det gjelder kosmetiske behandlinger og ikke minst, så kostbare tjenester som Morpheus 8, er dette en veldig uheldig måte å påvirke følgerne sine på.



Markedsføringsloven har nemlig et forbud mot direkte kjøpsoppfordringer til barn.

Om denne oppfordringen er et brudd på markedsføringsloven, vurderes ut ifra formulering, hvor direkte markedsføringen er rettet mot barn, og hvor lett det er å kjøpe produktet, står det på tilsynets nettsider.

Klinikkens ansvar

I Medietilsynets «barn og medier»-undersøkelse fra 2022, svarer 34 prosent av unge i alderen 13–18 år at de har fått reklame for kosmetiske behandlinger.

Der kommer det også fram at Isabel Raad er blant de mest populære norske influenserne i aldersgruppen 15 år og oppover.



Karin Kosmetiske har 18-årsgrense på sin bedriftskonto, som har nesten 8000 følgere. Verken Haukland eller Raad har noen nedre aldersgrense på Instagram, og kan potensielt nå ut til alle aldersgrupper.



Alderen på Instagram-følgere God kveld Norge har spurt Inzpire.me om en alders-oversikt av norske influenseres følgere på Instagram. Tallene er basert på 4007 norske profiler som har registrert bruker hos teknologiselskapet, som fungerer som en plattform for å koble sammen influensere og annonsører. Disse profilene er mest populær i aldersgruppen 25–34 år, med 36.7 prosent. Deretter kommer 18–24 år, med 23.5 prosent. Barn, i aldersgruppen 13–17 år er på 3.9 prosent. (Det er for øvrig 13-års aldersgrense på Instagram). 35–44 år er representert med 19.8 prosent. Mens 55–64 er på 4.2 prosent, og færrest er gruppen 65+ – med 1.6 prosent. Kilde – Inzpire.me Medietilsynet har spurt rundt 3000 barn fra 9–18 år om hvilke sosiale medier de bruker i 2022. Undersøkelsen viser at YouTube er den mest populære plattformen, med 91 prosent. Instagram kommer på en fjerdeplass med 64 prosent. Det er flest jenter som bruker Instagram. Appen er størst blant 15-16-åringer med 95 prosent. Rett bak med 94 prosent er 17–18 åringer. Blant 12–14 åringer er 71 prosent på Instagram. Kilde: Medietilsynet

På spørsmål om dette kan være et «smutthull» for klinikker, svarer Dietzel:

– Å sette en aldersgrense er med på å begrense, men utelukker ikke, at barn får tilgang til innleggene som publiseres på kontoen.

Hun poengterer at regelverket om varsomhet når barn kan eksponeres for markedsføring, gjelder uavhengig om kontoen er lukket eller åpen.

– Klinikker som tar i bruk påvirkere til å markedsføre for seg, har hovedansvaret for å sikre at reglene blir fulgt. I tillegg har også påvirkerne et ansvar for at det de poster er i tråd med loven.

Svarer på kritikken



God kveld Norge har vært i kontakt med eier av Karin Kosmetiske, Karin Borge Wischuf, og blant annet stilt spørsmål om hun selv mener reklameringen av Morpheus8 er forsvarlig i forhold til regelverket.

DELTE PROSESSEN: Isabel Raad publiserte bilder under og etter behandlingen. Foto: Skjermbilde fra Instagram @isabelsraad

Vi har også stilt spørsmål om hva som gjør akkurat denne behandlingen «revolusjonerende».

– Vi har selv vært i kontakt med Forbrukertilsynet, i håp om veiledning og råd når det gjelder markedsføringskampanjen og utbedring av samarbeidsavtaler vi har med våre influensere, uttaler Karin Borge Wischuf i en e-post.



Forbrukertilsynet bekreftet at det har blitt opprettet dialog, og sier de skal gi klinikken veiledning.

Wischuf mener at regelverket er utfordrende å tolke for bransjen, grunnet «uklarheter» og «stadige endringer».

– Vi ønsker hele tiden å kunne bedre oss, og vil fremover være enda strengere på hvilke hensyn som skal tas før ethvert innlegg postes.



Forbrukertilsynet har som nevnt en veileder som oppsummerer hva som er lov og ikke, men opererer med «en helhetsvurdering» i konkrete saker.

God kveld Norge har sett dokumenter hvor både salonger og influensere, blant annet Isabel Raad, spør tilsynet om konkrete ting er innenfor lovverket.

– Er det for vanskelig å vite hva som er innenfor og ikke, med tanke på disse helhetsvurderingene?

– Hvis det er sånn at de ikke forstår etter å ha lest regelverket, er man velkommen til å få ytterligere veiledning. Vi forhåndsgodkjenner ikke markedsføringstiltak, sier Dietzel, og legger til at veiledning har vært et fokus for dem etter aksjon-injeksjon, men poengterer at det er opp til hver enkelt å sørge for at de er innforstått med og følger reglene som gjelder for den virksomheten man driver.

God kveld Norge har ikke lyktes å komme i kontakt med Isabel Raad.