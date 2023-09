Fritz Aanes trekker seg fra «Skal vi danse»

Det er duket for den tredje sendingen av årets «Skal vi danse» på H3 Arena på Fornebu.

I kveld skal deltakerne danse til et nytt tema, nemlig «back to school», hvor parene skal mimre og se tilbake til barndommen.

Kveldens sending tok imidlertid en brå vending da bryter Fritz Aanes (45) delte nyheten om at han trekker seg fra konkurransen.

– Må gå på krykker i en måned

Årsaken til at Aanes må trekke seg er fordi han har fått et tretthetsbrudd i et bein.



– Det er selvfølgelig kjipt å måtte trekke seg, men det er sånn det er. Det startet for en og en halv uke siden, også har det gradvis blitt verre og verre, forteller han til TV 2.

Som følge av bruddet må bryteren belage seg på å gå på krykker i en måned, og det vil sannsynlig ta et par måneder før han er helt god igjen.

Tilbakemeldingene fra menneskene rundt han har ikke vært annet enn fine.



– Folk har sett mer underholdningsverdi i det at jeg er med i «Skal vi danse» – fremfor danseferdigheter. Det er jo klart at ikke alle så for seg å se Fritz Aanes på et dansegulv, og det hadde jeg kanskje ikke gjort selv heller.



Men da TV 2 spør bryteren om han hadde takket ja til å returnere i en ny sesong av danseprogrammet, bryter han ut i latter.



– KJIPT: Bryter Fritz Aanes synes det er kjipt at han må trekke seg fra «Skal vi danse». Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det … vet jeg ikke! Det er for tidlig å svare på.

Da TV 2 møtte danseparet under lørdagens «Skal vi danse», forteller partner Vyara Klisurska at helsen kommer først:

– Vi hadde det veldig gøy, og det er alltid trist at det skjer slik. Men det viktigste er at han blir bedre, og vi skal danse når han blir bedre!



Sendingen går som normalt

Forrige helg var det Lavrans Solli (31) som røk ut av konkurransen etter en duell mot programleder Selma Ibrahim (28).

Til tross for at Aanes nå har trukket seg fra konkurransen fortsetter kveldens sending som normalt – og nok et par må kaste av seg danseskoene.

Det bekrefter pressekontakt Siril Vatne Meling i TV 2:



– Det stemmer at det blir danseduell som normalt i kveld, der et nytt par ryker ut av konkurransen.