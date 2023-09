Frieren satt ut av bukselomme-flørting

Fire bønder forsøker å finne kjærligheten og livsledsageren i TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten», og det har ikke gått ubemerket hen at den 48 år gamle bonden Thomas Steen er skikkelig på flørter'n med frierne.

I episode syv ber han frier Roy Hægeland (36) om å fiske frem noen skruer fra bukselommen hans, mens de driver med arbeid på gården i Enebakkneset i Lillestrøm kommune.

RØDMET: Frier Roy Hægeland ble bedt om å hente frem skruer fra bonde Thomas Steens bukselomme. Det endte med latter og rødming. Foto: Fremantle / TV 2

Den flørtende manøveren ender med latter og rødming, og ikke minst god stemning mellom bonden og frieren.

I dag minnes frier Roy hendelsen med latter.

– Jeg tenker at Thomas var flink til å tulle å tøyse. Noe som gjør at det var lettere å løse opp litt, sier han til TV 2.

Se det morsomme bukselomme-klippet øverst i saken

36-åringen erkjenner samtidig at han ikke selv er veldig fan av å flørte i det offentlige rom.

– Jeg er ikke veldig glad i flørting blant andre, men likevel blir man på en rar måte smigret av det. Jeg synes flørting er gøy, så lenge det ikke blir gjort i det offentlige rom. Og dét sier han som meldte seg på «Jakten på kjærligheten»! sier Roy og ler av sin egen spøk.

– Skal tross alt finne kjærligheten

Thomas Steen ler når vi spør ham om han alltid har likt å flørte så åpenlyst som han gjør i «Jakten på kjærligheten».

– Jeg er som en åpen bok; hvis boken er «Fifty Shades of Grey», vel å merke! Haha, neida, jeg er kanskje litt mer på her, fordi det tross alt er et program om å finne kjærligheten.

Noen vil kanskje hevde at dette aldri kunne ha blitt vist på tv om det var en mann som ba en dame om å gjøre det samme.



– Er det andre kodekser for flørting mellom homofile, enn mellom heterofile, tror du?

– Homofile kan vel være mer direkte - fordi det er mann mot mann, som i dette tilfelle. Men hvis jeg flørter med en dame hadde jeg nok vært litt mer galant. Hvis jeg flørter med en gutt er det en litt råere tone – litt sånn som det ville vært gutter imellom ellers også, mener Steen.

Pirrende og sexy

For 48-åringen er flørting en viktig del av det å finne en fremtidig partner. Og selv om det i begynnelsen føltes merkelig å flørte åpenlyst foran kamera, var dette noe han glemte fort.

– Flørting er veldig viktig. Det er jo en måte å bli kjent på, se hva som pirrer og hva som er sexy. En som ikke flørter er jo ikke akkurat en man inviterer til videre «aktivitet», forklarer han.

– Hva er dine flørtemetoder?

– Jeg flørter nok mye med humor og sarkasme, slik at det får en litt frekk betydning. Jeg liker å gi komplimenter.

Og akkurat dette med komplimenter er hans stalltips til de som sliter med å få dreisen på flørtingen.

– Det er viktig å ha fokus og vise interesse – det liker de fleste. Våg å gi komplimenter, og da noe mer enn «så fin genser». Prøve heller med «du blir sikkert fin uten den fine genseren». Det er lov å være litt «cheesy» når man flørter, sier han og ler.

«Jakten på kjærligheten» kan du se på TV 2 Direkte på mandag og onsdag, og når du måtte ønske på TV 2 Play!