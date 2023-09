Frier trakk seg fra «Jakten på kjærligheten» – slik går det i dag

Bøndene og frierne deres begynner så smått å finne tonen i årets sesong av folkekjære «Jakten på kjærligheten».

Likevel er det ikke alle som har funnet seg helt til rette med sin bonde, og får dermed kalde føtter.

I onsdagens episode valgte nemlig Henning Meling (49) – frieren til «Jakten»-bonden Thomas Steen (47) – å trekke seg under fellesdaten.

TRAKK SEG: Frier Henning Meling (t.h.) valgte frivillig å dra hjem fra gården til «Jakten»-bonden Thomas Steen i årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

Det ble en hjerteskjærende avskjed der tårene trillet hos både bonde og frier på Enebakkneset.

– Nå gjør jeg kanskje min livs tabbe her. Nå skulle jeg egentlig ikke grine. Jeg orker ikke mer. Det blir så alvorlig for meg, deler Henning blant annet til Thomas i programmet.

– Angrer litt

Overfor TV 2 uttrykker Henning at exiten var sammensatt av ulike grunner. Hovedsakelig bunnet det i usikkerhet rundt egne følelser og at gårdslivet virket fjernt for ham.

– Da jeg kom til gården, så skjønte jeg fort at jeg ikke var klar for dette gårdslivet. Det var også knyttet til det kinkige med å prøve å utforske følelser for en fyr som tre andre også skulle gjøre det samme med, sier han.

Frieren utdyper videre at han la bånd på følelsene nettopp fordi det var mange om beinet.

– Det ble veldig alvorlig for meg å skulle investere masse følelser i dette. Jeg opplevde at det var vanskelig å gi meg hen til å utforske det mer. Det ble litt umulig. Jeg følte at hvis jeg skulle bli lenger enn det jeg ble, så ville det bli litt uærlig. Da måtte jeg ha produsert noe innenfra som ikke var der, sier han, og legger til:

– Så er det vel litt det at jeg der og da ikke våget å utsette meg selv for den eventuelle avvisningen. I ettertid tenker jeg at det nok hadde gått fint.

49-åringen medgir at han til en viss grad kanskje angrer litt på valget.

– Jeg angrer litt av og til på at jeg ikke bare ble der, og tok det litt lettere. Jeg kunne ha vært der, og ikke gjort det så komplisert for meg selv – bare latt tiden gå. Det kan hende at jeg angrer litt på at jeg tok det så alvorlig at jeg dro.

– God opplevelse

Selv om Henning ikke fant kjærligheten med bonden, er han fornøyd med deltakelsen i datingprogrammet.

– Det var en fin erfaring. Hyggelige folk på settet. Alle ville oss vel. Frierne var en hyggelig gjeng. Thomas en god mann. Jeg merket at det var en produksjon hvor folk hadde det gøy og ville at det skulle bli bra. Det var en gjennomgående god opplevelse, sier han, og trekker også frem hjemreisen:

– Også etterpå, da jeg satt der med all min tvil om det var riktig å trekke seg, så ble jeg kjørt helt hjem til døra av produksjonen. De ringte også etterpå og spurte hvordan det gikk.

I etterkant av innspillingen i sommer, har 49-åringen hatt kontakt med de andre frierne.

– Vi har en gruppe på Messenger, og der er det litt kontakt. Vi har jo et travelt liv alle sammen, men noen av oss møttes litt under Pride, og det er litt hyggelige meldinger og møter her og der, forteller han.

Og kjærligheten er fremdeles på stedet hvil i skrivende stund.

– Jeg er singel, og ønsker fortsatt å møte noen.

– Ville du ha deltatt i «Jakten på kjærligheten» igjen?

– Det har jeg lurt på. Jeg vil ikke si umiddelbart nei. Jeg vet ikke om jeg ville ha vært med i «Jakten på kjærligheten» en gang til, men hvis det er et datingprogram som skal til for at jeg skal finne en god mann for meg, så er jeg ikke låst for det, avslutter han.

– Veldig lei meg

Thomas på sin side innrømmer overfor TV 2 at beskjeden fra frieren kom bardust på ham.

– Han trekker meg til side, og når noen spør om å få snakke med deg litt alene, så skjønner du at det sjelden er noe positivt, sier han.

– Jeg ble veldig overrasket da Henning sa at han ønsket å trekke seg, fordi vi hadde hatt det så fint opp til da, og han hadde begynt å åpne seg og være mer avslappet. Men jeg skjønte at han var veldig stresset rundt den daten og det som skulle skje, så jeg skjønte at han var veldig ukomfortabel, fortsetter 47-åringen.

Bonden deler at han tok det tungt, og at tankene begynte å svirre.

– Først og fremst ble jeg jo veldig lei meg, og da kanskje mest på hans vegne fordi at det aldri er hyggelig når noen som er på besøk hos deg ikke har det noe fint – sånn at de velger å trekke seg. Det var en utrolig ubehagelig følelse. Jeg tenkte: «Fy fader, fremstår jeg som tidenes drittsekk?», forteller han, og fortsetter:

– Selv om Henning sa at dette ikke har noe med meg å gjøre, så går man inn i en selvransakelse: «Hva var det jeg sa?», «Hva var det jeg gjorde?».

Til tross for avgjørelsen satte Thomas pris på at Henning var ærlig med ham, og respekterte beslutningen hans.

– Det var kjempefint. Det er en liten boble og man føler seg usikker, og det er nytt for alle. Man blir litt utilpass – noen føler mer på det enn andre. Samtidig så var jo dette en helt ny opplevelse for meg også. De andre gutta var omtrent like overrasket som meg, men vi fikk snudd det til å bli en hyggelig kveld og gjorde noe hyggelig ut av det.

47-åringen forteller videre at han mottok en trivelig melding fra frieren da han dro sin vei, og at de siden har tekstet hverandre litt.

