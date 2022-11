Frier Stian (35) rennes ned av frierbrev – har gått på date med flere

Trønderen Stian Larsen Schumann (35) ble et kjent ansikt gjennom høstens Jakten på kjærligheten da han kjempet om Jakten-bonden Janne Bull Bakks (31) gunst.

Schumann var tydelig nervøs under «speeddaten» med Bakk, men blomstret snart som den mørkluggede sjarmøren som bød på både ærlige kommentarer og bemerkninger underveis i bondejakten.

JAKTEN-FRIER: Trønderen Stian Larsen Schumann ble Jakten-bonden Janne Bull Bakks utvalgte frier i årets Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

Til slutt ble han utpekt som den endelige frieren. Lykken varte imidlertid kort, da bonden bestemte seg for å «vrake» 35-åringen noen dager senere etter det siste valget.

Får frierbrev

Et halvt år etter at Schumann forlot gården i Melhus, slår TV 2 på tråden for å høre hvordan ståa er i dag.

Frieren kan meddele at han fremdeles er singel, men at han ikke får fred på verken butikken eller ute på byen.

– Det er oppmerksomhet overalt. Spesielt når man er på byen, og folk har fått i seg noen drammer, da skal de absolutt komme bort og snakke. Og når jeg er ute og handler, så er det mange av den eldre generasjonen som kommer bort og snakker.

– Men det går fint det. Det er hyggelig, fortsetter han.

Innboksen i sosiale medier har dessuten gått varm med meldinger av den flørtende tonen. Mest har det vært under og rett i etterkant av Jakten på kjærligheten.

– Det renner nå inn. Det har vært en god del, men det blir mindre og mindre – det er godt. Det er mange jeg bare har slettet, innrømmer han.

– Å ta seg en date skader ikke

Likevel har noen av de om lag 100 frierbrevene fanget hans oppmerksomhet.

– Jeg kan ikke klage på det. Det er jo smigrende.

35-åringen har nemlig takket ja til stevnemøter med noen av beilerne som har skrevet til ham.

– Det er mange søte damer. Å ta seg en date skader vel ikke, sier han, og fortsetter:

– De datene jeg har vært på har vært veldig hyggelige og morsomme, ganske tilbakelente og avslappende.

Til tross for dette har det ikke oppstått søt musikk – enda.

Schumann trives i singeltilværelsen, og tar det som det kommer.

– Det er godt å være singel også. Jeg orker ikke å forhaste meg for noe som kan gå til helvete om noen måneder. Akkurat nå er jeg ikke på date før jul – nå må jeg bare slappe litt av. Det blir mye jobbing og familie fremfor å fly på restaurant-dater.

Drømmepartneren

Likevel hadde ikke Jakten-frieren hatt noe imot å ha en kjæreste i armkroken.

– Den dagen jeg finner den rette, så er jeg åpen for det meste. Men herregud, det er ikke så enkelt, sier han lattermildt.

For å få Schumann på kroken bør en inneha visse kvaliteter.

– Det er jo standarden med å være trofast og snill, og kjemi skal passe. Hun må være søt og attraktiv i tillegg. Det må være ei som sjarmerer meg – som det er noe spesielt med. Jeg er kresen, og går for hele pakka.

