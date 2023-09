Frida Emilie ble dumpet av «Jakten»-Martin – slik går det nå

Frierne kjemper for tiden om å kapre bøndenes hjerter, med TV-kameraene på slep, i årets «Jakten på kjærligheten».

I Nevlunghavn stjal frier Frida Emilie Strand (29) nylig til seg et kyss fra eggbonden Martin Amundrød (36) under «Friernes dag».

Det var ikke nok til å få bonden på kroken, som i onsdagens episode ga beskjed om at han dessverre måtte dumpe henne.

EXIT: Det ble ikke kjærlighet mellom «Jakten»-bonden Martin Amundrød og frier Frida Emilie Strand i sesongens «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

– Forventet

– Det var litt forventet å bli sendt hjem. Martin hadde mye bedre kjemi med de to herlige damene som var igjen. Men det var selvfølgelig leit å måtte dra fra en så flott plass, deler Frida Emilie til TV 2 etter sommerens innspilling.

29-åringen mener at det var en mer vennskapelig tone mellom henne og Martin. Etter å ha delt et kyss med bonden, kjente hun at de romantiske følelsene ikke var til stede.

– Jeg var betatt. Følelser er ikke lett å få når vi er flere damer om samme mann, men hadde jeg vært der lenger, så kanskje. Jeg kan godt være venn med Martin. Han er en helt fantastisk mann. Jeg håper kjærligheten blomstrer for han og den heldige.

– Ta kontakt

Frida Emilie beskriver TV-deltakelsen som «en helt fantastisk opplevelse», med fine mennesker både foran og bak kamera.

I skrivende stund prater frieren nesten daglig med flere av de andre damene fra gårdsoppholdet.

– Jeg er så glad for at jeg har møtt dem, uttrykker hun.

Sivilstatusen er foreløpig uendret.

– Det går veldig bra med meg nå. Det var veldig godt å komme hjem til familien, jobb og rutiner. Jeg er fortsatt singel og fri, så er det en mann der ute som ønsker spenning og aktivitet i hverdagen, så er det bare å ta kontakt.

– Super dame

Martin har bare gode ord å si om Frida Emilie, men i likhet med henne, kjente han at de var mer venner enn potensielle kjærester.

– Hun var en helt super dame på alle plan. Veldig hyggelig. Hun var kanskje mer en arbeidsdame enn en pratsom romantiker, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg er helt sikker på at jeg kunne ha satt bort gården til henne i to uker og reist på ferie, uten å ha en eneste bekymring, og at alt var like bra eller bedre når jeg kom hjem. Men, jeg fikk aldri sommerfugler i magen, eller noe pirring.

Bonden syntes at det var kjedelig å ta farvel, men måtte følge hjertet sitt.

– Jeg merket at hun var veldig interessert, og det er jo ikke noe hyggelig å sende noen hjem, men det er en del av det. Jeg var veldig klar på at det tross alt er jeg som skal prøve å finne noen jeg kan tilbringe tid med, og da må jeg gjøre det som er riktig for meg.

