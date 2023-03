Fremskyndet fødsel for å rekke fotballkamp: – Ikke mitt stolteste øyeblikk

Med Egil «Drillo» Olsen som trener på 1990-tallet, gikk Norges herrelandslag i fotball fra å være nærmest ubetydelige i verdenssammenheng, til å plassere seg som nummer to på FIFA-rangeringen over verdens beste lag.

Samtlige norske landslagsspillere – kollektivt kjent som «Drillos» – ble allemannseie.

Likte ikke kjendisstatusen

Men venstrebacken Stig Inge Bjørnebye (53) ble aldri komfortabel med oppmerksomheten som fulgte med å være i rampelyset.

– Jeg har tenkt mye på det, sier Bjørnebye i TV 2-dokumentarserien «Våre beste menn».

– Jeg var utadvendt da jeg var ung. Men da jeg ble en offentlig person, så har jeg fra dag én mistrivdes med det. Så jeg har bare spilt et spill de gangene jeg har fremstått som ok eller fin eller utadvendt eller hva det er.

MISTRIVDES: Stig Inge Bjørnebye var ikke komfortabel med kjendisstatusen som kom da Norges herrelandslag i fotball ble suksessfulle. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

Hadde det verst da karrieren suste

Bjørnebye har en lang fotballkarriere å se tilbake på. Han startet med å spille for Elverum, Strømmen og Kongsvinger, før han i 1992 ble kjøpt av Rosenborg.

I England på 90-tallet var det usedvanlig stort fokus på norske fotballspillere, og Bjørnebye fikk oppleve dette da han gikk fra Rosenborg til Liverpool i 1993. Han spilte nesten 200 kamper for den nord-engelske klubben, og var blant annet med å vinne ligacupen i 1995.

Og jo mer populær Bjørnebye ble, jo verre ble det for ham å takle alt fokuset rettet mot sin egen person.

– Jeg spilte best for Liverpool og på landslaget. På samme tid som karrieren min peaket, var jeg mest innesluttet, og mest opptatt av å holde meg borte fra alt mulig sånne ting, sier han.

– Jeg fikk nesten en form for sosial angst.

INNSLUTTET: Stig Inge Bjørnebye ble gradvis mer innesluttet da han spilte for Norges landslag og Liverpool. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

Bjørnebye har tidligere skrevet boken «Løsrivelse», som blant annet handlet om den vanskelige perioden. Den utleverende boken gjorde at han i 2009 ble belønnet med Åpenhetsprisen, en pris som deles ut til en person som har bidratt til å skape åpenhet om psykisk helse.

Fremskyndet fødsel for å rekke kamp

I mars 1996 ventet Bjørnebye og kona Hege Frøseth deres første barn, datteren Julie. Termindatoen krasjet dog med en vennskapskamp mot Nord-Irland den 27. mars.

– Vi skulle spille en meningsløs, relativt ubetydelig, privatlandskamp mot Nord-Irland. Og jeg var fast på landslaget.

For at Bjørnebye skulle få overvære fødselen og rekke å spille landskamp, ble fødselen satt i gang tidligere.

– Vi fant ut av vi skulle sette i gang fødselen for å få det unnagjort, slik at jeg kunne rekke å reise til Nord-Irland for å spille privatlandskamp, som jeg strengt tatt ikke trengte å spille.

Den avgjørelsen angrer han på ennå – mer enn 25 år senere.

– Det har jeg veldig vondt av fortsatt, fordi fødselen gikk ikke så bra. Den tok så lang tid. Det var traumatisk, det var dramatisk, og det var et forferdelig slit for mor og barn. Det er ikke mitt stolteste øyeblikk, sier Bjørnebye.

STOLT FAR: Stig Inge Bjørnebye med sitt første barn, datteren Julie, som ble født i mars 1996. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

– Men det er klart, da fødselen endelig skjedde, viste det seg at det gikk bra med både mor og barn. Det er selvfølgelig et av livets stolte øyeblikk. Men opptakten til det – og de vurderingene som ble gjort – er forferdelig å tenke på.

Norge vant for øvrig vennskapskampen mot Nord-Irland 2-0.

Dokumentarserien «Våre beste menn» ser du på TV 2 Direkte søndager klokken 21:45 eller på TV 2 Play når du vil.