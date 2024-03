Fremdeles bonusfar etter bruddet: – Jeg vil alltid være pappaen deres

BONUSPAPPA: Noman Mubashir er fremdeles bonuspappa for tvillingene til ekskjæresten. Dette fotografiet er for øvrig fra Vixen Awards i 2021. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

NRK-profilen Noman Mubashir opplevde samlivsbrudd for to år siden, men han er fremdeles bonuspappa til ekskjærestens tvillinger.

For 15 år siden ble journalist, forfatter og programleder Noman Mubashir (49) sammen med Frode Strømø.



Strømø hadde to barn – tvillingene Isabel og Rafael på ett år – og Mubashir ble tobarns-bonusfar over natten.

– Jeg ble plutselig pappa, og jeg tok den rollen ganske kjapt, sier Mubashir i podkasten «Familiekoden».

Noman Mubashir med sin tidligere samboer, Frode Strømø. Foto: NTB

– Samtidig var jeg usikker. «Hva slags rolle skal jeg ha som omsorgsperson?». Man kan lese tusen bøker om det, men man må finne sin vei. Det er ikke så lett å være bonuspappa, fordi du skal inn i en ny rolle. Du skal bli kjent med både kjæresten og så skal du bli kjent med barna. Og du kan ikke ta for mye plass, fordi du er jo ikke pappaen eller mammaen. Samtidig må du sette noen grenser også.

PODKAST-GJESTER: Noman Mubashir (49) og bonusdatteren Isabel (15) er gjester i «Familiekoden»-podkasten med programleder Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann. Foto: Monster / TV 2

Fremdeles bonuspappa

For to år siden tok det 12 år lange forholdet med Strømø slutt. De er fortsatt venner, og bruddet har ikke endret Mubashirs farsrolle for tvillingene, som nå er 15 år gamle. Han møter dem hver uke.

– Jeg er selvfølgelig pappaen deres fortsatt og vil alltid være det.

Psykolog og «Familiekoden»-ekspert Reidar Hjermann understreker at det ikke er noen fasit på nøyaktig hva familier skal gjøre når det blir samlivsbrudd, men er samtidig krystallklar på at hensyn til barna er det viktigste.



– Foreldre har ansvaret for å sørge for at det er best mulig for barna, og det gjør de ved å holde fred og ikke være i alvorlig konflikt med hverandre. Uavhengig om det er biologiske foreldre eller steforeldre, så har ikke barn godt av at foreldrene er i kamp med hverandre, sier Hjermann.

TIDLIGERE «SKAL VI DANSE»-DELTAKER: Noman Mubashir deltok i «Skal vi danse» i 2011. Her er han med dansepartneren Nadya Khamitskaya. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Veldig stor overgang

Etter samlivsbruddet måtte Noman omstille seg. I 13 år hadde han levd familielivet, og det var tøft for ham å flytte ut og leve alene.

– Det var en veldig stor overgang. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Plutselig går man ut av en familieboble og sitter på lørdagene og tenker: «Hva skal jeg gjøre nå?». Jeg var vant til å spise lasagne, pizza eller taco og se på «Skal vi danse» eller noe annet. Det var livet mitt – og plutselig måtte jeg finne på noe annet på lørdager, sier han.



– Med tiden leges alle sårene litt, og man blir mer og mer vant til å leve et nytt liv. Og så får man ofte styrke på et eller annet underlig vis.

Mubashir forteller i podkasten at det er vanskelig å snakke om bruddet, selv om de gikk hvert til sitt som venner. Han er uansett glad for at barna fremdeles er en viktig del i livet hans – og han i deres.

– Jeg prøver å tenke positivt. Tenk hvis jeg hadde mistet kontakten med dem. Det hadde vært mye verre, sier Noman Mubashir i «Familiekoden»-podkasten.

