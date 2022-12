Freddy Kalas og Isah røper musikalsk samarbeid etter Hver gang vi møtes

LÅTSAMARBEID: Hver gang vi møtes-deltakerne Freddy Kalas og Isah fant tonen under innspillingen av musikkprogrammet, noe som har ført til et samarbeid i studio i etterkant. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Om ikke lenge braker den 13. sesongen av Hver gang vi møtes løs der syv artister befinner seg på idylliske Kjerringøy for å hedre hverandre med sang.

Det er ikke uvanlig at det oppstår vennskap og et godt samhold mellom deltakerne underveis i opptaksperioden når musikk og personlige historier blir delt over middagsbordet, men av og til fører det til noe mer.

Denne gangen har Hver gang vi møtes nemlig ledet til et musikalsk samarbeid mellom to av artistene, Freddy Kalas (32), hvis egentlige navn er Fredrik Auke, og Kaleb Isaac Ghebreiesus (23), bedre kjent som Isah.

SAMARBEID: Artistene Isah og Freddy Kalas avslører at de har en kommende låt på gang etter Hver gang vi møtes-oppholdet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Begge to har hatt suksess på hver sin kant. Auke har blitt selveste kongen av festmusikk med landeplager som «Pinne for landet», «Jovial» og «Feel Da Rush», mens Isah har hanket inn to Spellemannspriser til tross for sin unge alder, og har samarbeidet med kjente navn som Karpe og Dutty Dior.

– Deilig hitlåt

Overfor TV 2 røper duoen at de har vært i studio sammen etter innspillingen av programmet, og er i gang med å lage en ny låt.

– Det er veldig gøy at vi får gjort det her sammen. Jeg har så mye å lære ham, og den typen stil han gjør har jeg også gjort tidligere, så det blir veldig gøy å se hvordan resultatet blir når to mennesker møtes, som har mye av den samme smaken, sier Auke, og legger til:

– Isah er jo en knallfin låtskriver og har en vanvittig vibrato, så jeg gleder meg.

Artistkollegaene vil ikke røpe for mye om det nye verket, men gir noen hint.

Dette er artistenes favorittjulelåt - én av de valgte sin egen

– Jeg vil jo si at det blir en blanding av pop og RnB. Ikke en kjærlighetslåt og ikke kjærlighetsrelatert – ikke at vi har konstatert det helt enda. Det blir en litt «soft», deilig hitlåt. Handler om livet, sier Auke.

– Vi må gjøre låten ferdig først før vi kan erklære hvilken sjanger det er, poengterer Isah.

Når låten slippes er foreløpig uvisst.

– Vi får ta det som det kommer. Det blir vel i løpet av året som kommer håper jeg, sier 32-åringen.

– Venner for livet

Tospannet er glade for oppholdet på Kjerringøy og hva det har gitt dem, og sitter igjen med verdifulle minner og vennskap i kofferten.

– Den gjengen er venner for livet. På en eller annen måte så er vi der for hverandre, og det er helt fantastisk. Det er mye glede og gode minner, og mye jeg kan ta med av erfaring og musikk, sier Isah.

Emma imponerer med «Floden»-tolkning – slik reagerer Bjørn

– Det har vært kjempegøy og en berg-og-dal-bane uten like. Det er tungt å være med, men veldig, veldig gøy, uttrykker Auke.

Selvinnsikt har sistnevnte også fått mer av.

– Det å se seg selv åpne seg – det gir en ny form for empati for en selv også, så jeg tror at det blir bedre å bli kjent med sitt indre etter det her.

Se premieren av Hver gang vi møtes søndag 1. januar klokken 20 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.