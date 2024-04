Frank Løkes kjæreste hastet til sykehus i Himalaya

SKADET: Frank Løke og Helén Oterhals på fjellet Nagarjun Danda, 5050 m.o.h. Like etter at bildet ble tatt, skadet Helén Oterhals seg i kneet og ble hastet til sykehus. Foto: Privat

På vei ned fra fjellet Nagarjun Danda gikk det galt for Helén Oterhals.

Frank Løke (44) er godt i gang med å komme seg opp til toppen av Mount Everest uten kunstig oksygentilførsel.

De neste ukene skal han akklimatiseres, og er i full gang med å planlegge turen nøye. Fysisk mener Løke at han er mer utholdende enn noengang.



Med på turen har han med seg kjæresten, Helén Oterhals (27), som er med som moralsk støtte og medhjelper.

Skadet

Tirsdag var paret på Nagarjun Danda, som er 5050 meter over havet.

På vei ned, falt Oterhals og fikk en stygg kuttskade i kneet, forteller Frank Løke til TV 2.

HULL I KNEET: Helén Oterhals sitter og venter på et sykehus i Nepal, og må sy tre sting i kneet sitt. Foto: Privat

– Vi løp ned fra Nagarjun Danda og Helén falt og slo hull rett under kneet. Vi fikk raskt lappet det sammen. Legen ba oss holde det i ro i tre dager, men vi må dra videre i morgen, sier Løke til TV 2.

Oterhals måtte sy tre sting på sykestuen i Nepal og fikk raskt medisinsk hjelp etter uhellet på vei ned fjellet. Frank Løke har et tett program fremover for å nå toppen av Mount Everest og reiser videre i morgen, onsdag.

– Helén er i ferd med å bli en harding nå, sier Løke til TV 2.

Egoistisk tur

Løke er fullstendig klar over at denne turen er av det egoistiske slaget, men vektlegger at alle mennesker er forskjellige, og har ulike behov i livet.

Han er i full gang med å gjennomføre sitt svært vågale prosjekt, som har en dødsrate på over 30 prosent.

– Jeg har ikke så mye å si til de som kritiserer meg for at jeg drar på denne turen, fordi egoistene må finnes. Jeg er ute og jeg lever hver dag som om det er den siste.

– Jeg ønsker å inspirere og motivere familie, venner og barna mine. Jeg har aldri latt noen fortelle meg hva jeg kan og ikke kan gjøre. Det velger jeg selv. Ved å gjøre dette, viser jeg at det umulige er mulig, avslutter Løke.