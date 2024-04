FEBER: Helén Oterhals er preget av høyden i Himalaya, Frank Løke derimot er i kjempeform. Her er de på Dingsbusche på 4400 meter over havet. Foto: Privat

Frank Løke (44) og kjæresten Helén Oterhals (27) har hatt en litt dramatisk start på avklimatiseringen og oppstigningen til Mount Everest.

Oterhals er med som medhjelper og moralsk støtte på turen. I det siste har hun lekt med tanken om å bli med Frank til topps, men siste ukes hendelser har nok endret de tankene litt.

Feber i høyden

Oterhals har fått problemer underveis, og på tirsdag i forrige uke ble hun fraktet til sykehus etter å ha falt og fått en kuttskade.

Akkurat nå befinner Løke seg på Dingbusche på 4400 meter over havet.

– Helen har litt feber og hoster en del. Hun har heldigvis fått sove godt i natt. Vi tar en avgjørelse i morgen på hva som skjer med henne, sier Frank Løke til TV 2.

Et godt tegn

AVSLUTTE TUREN: Helén Oterhals kan kanskje bli nødt til å gi seg, og la Frank Løke fortsette alene på turen. Her er de på Nagarjun Danda, 5050 meter over havet. Foto: Privat

De to går nå i lavere høyde for at Helén skal komme seg etter kuttskaden. 27-åringen har fått svakere allmenntilstand noe som kan skyldes høyden.



Løke kan fortelle til TV 2 at han selv er i god form og at han merker ikke noe til høyden foreløpig.

– Jeg gikk med over 40 kilo på ryggen i går (min og Helen’s ryggsekker) fra Mount Everest Basecamp til Dingbuche uten å merke det på kroppen. Det er et meget godt tegn, forteller han.



Får kritikk

Paret tar det nå litt rolig og håper at de skal komme seg videre til nye høyder, men avgjørelsen om Heléns videre delaktighet tas i morgen.

Løke forteller at problemene som har oppstått underveis ikke har ødelagt for ham.

– Det er mange som kommenterer at Helén ødelegger opplegget mitt med å bestige Mount Everest uten oksygen, siden jeg også dro ned til 4400 i stedet for å fortsette oppover til camp 1 på 6100 meter over havet.



OPTIMISTER: Frank og Helén kommer tett på hverandre under ekspedisjonen i Himalaya. Foto: Privat

– Hva tenker du selv?

– Jeg tror egentlig det har vært en fordel også for meg å komme meg litt ned, siden jeg har fått sovet godt og spist veldig bra. I tillegg så er det mye sykdom på Basecamp nå, så sikkert ikke så dumt å «rømme» vekk noen dager. Vi skal bestige Lobouche på 6100 meter over havet til onsdag. Hva som skjer med Helén tar vi en avgjørelse på i morgen, sier Løke til TV 2.

Uten oksygen

Målet til idrettsmannen er å bli den aller første nordmannen til å bestige fjellet uten oksygen. Noe kun 221 personer i verden har klart før han.

Løke har tidligere nådd toppen av fjellet med hjelp av oksygen.



43-åringen er aktiv på sosiale medier underveis på turen for å dele den tøffe reisen, og i kommentarfeltet på flere av innleggene har det dukket opp et gjentakende spørsmål:

Kommer han til å ta med oksygen for sikkerhetens skyld? Nei, er svaret.

– Hvis jeg tar det med, så kommer jeg til å bli fristet til å bruke det, forteller han til God kveld Norge.

– Går jeg uten så vet jeg at jeg må gå roligere, legger han til avslutningsvis.