Frank Løke gjør comeback på TV 2: – Det hadde jeg ikke trodd etter dansen

Tidligere håndballproff og nå «Vinnerschkalle»-deltaker Frank Løke (44) gjennomførte et dansestunt høsten 2018, som førte til at han ble kastet ut av «Skal vi danse».

– Bra vi har lagt det bak oss

Iført en Borat-drakt gikk Løke over grensen til TV 2 og ble utestengt fra konkurransen. Selv ville han bare by på seg selv, men da han brøt produksjonens retningslinjer, ble det heller ikke noe videre samarbeid med TV 2.

NAKENSJOKK: Frank Løke og dansepartner Tone Jacobsen danser en lettkledd Cha Cha Cha i «Skal vi danse», høsten, 2018. Foto: TV 2

Nå, nesten seks år senere er han tilbake på TV 2 som deltager i «Vinnerschkalle», og det er ikke noe Løke så helt for seg.

– Det er utrolig gøy å være tilbake i TV 2 og jeg har savnet det. Sist gang var det jo litt spesielt etter cha-cha-cha-dansen, som alle snakket om, men den kom på et feil tidspunkt. Det er utrolig gøy at vi nå kan se videre og samarbeide igjen, det er bra at vi har lagt det bak oss og at jeg får denne muligheten, sier Løke til TV 2.

– Naturlig å invitere ham

TV 2 har valgt å ta Frank Løke inn i varmen igjen fordi han passer godt inn i konseptet. Det var han et godt eksempel på da han var med i «71 grader nord» på TVNorge, som også er et konkurransedrevet realityprogram.

– Som seerne får se i dagens premiere på «Vinnerschkalle», er det program fylt av intense konkurranser, men også mye humor og glimt i øyet. Til et slikt konsept var det naturlig for oss å invitere Frank Løke tilbake som deltaker i et TV 2-program igjen. Vi gleder oss stort til å følge Frank og de ni andre deltakerne i ukene fremover, sier programredaktør i TV 2, Trygve Rønningen.

Omdiskutert

Borat-showet skapte kraftige reaksjoner i både tradisjonelle og sosiale medier, men overskriftene stoppet ikke etter at han forlot danseprogrammet.

KONKURRANSEINSTINKT: Frank Løke har konkurrert hele livet og er i sitt ess når det må bæres tunge ting. Foto: Espen Solli/TV 2

Han laget en sang som omhandlet «Skal vi danse»-sirkuset. Denne oppnådde aldri den aller største suksessen, men var oppe på noen topplister på Spotify.

– Folket delte seg litt etter det som skjedde og det ble litt elsk og hat rundt meg. Etter dette ble jeg litt «kænsla» fra TV, men jeg har aldri vært avhengig av å være med i TV-programmer, men synes det er gøy. Og jeg elsker den konkurransedrevne realityen, forteller Løke.

Endret livet

Da Frank Løke plutselig stod uten TV-oppdrag førte det han inn i andre prosjekter som å bestige Mount Everest. I 2021 nådde han toppen av verdens høyeste fjell. Nå ønsker Løke å gjøre det igjen – denne gangen uten oksygen. Under pressetreffet til «Vinnerschkalle» forteller Løke at han nå er i hardtrening mot turen som skal skje i april 2024.

ENDRET SEG: Frank Løke har endret seg etter «Skal vi danse» og det har ført han inn på nye plasser i livet. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Alt det som skjedde med «Skal vi danse» har snudd veldig på mitt liv, ikke karrieren, men de tingene jeg gjør etter klokka fire og den andre jobben min. Det har ført til mye bra for meg som ekspedisjoner til Himalaya. Fjellet har gjort meg mer voksen, og man setter mer pris på ting, etter å ha vært mye i Nepal og sett hvordan folk lever der, sier han.

Konkurransedrevet

Frank Løke er vant med å konkurrere og vokste opp med seks søsken, så det å være med i konkurransedrevet reality, er midt i blinken for 44-åringen. Da han var tre år sloss han for banan-twisten i posen, og har konkurrert hele livet, og det ligger i blodet hans.

VINNERSCHKALLE: Frank Løke blir pisket fremover av en skrikende «Oslolos», mens Magnus Midtbø og Cecilie Maria Bolander ser på. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det å være forberedt på det uforberedte, skapte mye frustrasjon i denne konkurransen. Jeg tok ni dager fri for å være med, og jeg er ikke med fordi det er hyggelig å delta, jeg er med for å vinne, avslutter Løke til TV 2.