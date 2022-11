Frank Løke bekrefter kjæreste: – En av mine viktigste støttespillere

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere håndballspilleren har de siste årene besteget noen av verdens mest ekstreme fjell. Nå avslører han at hjelpen på hjemmebanen har vært essensiell.

Under vårlanseringen til Discovery+ kom 71° nord – team-aktuelle Frank Løke med en gladnyhet.

Før reality-comebacket har 42-åringen brukt tiden på ekstreme turer til Mount Everest og K2, verdens nest høyeste fjell, som han besteg i slutten av juli.

Til God kveld Norge forteller han at flørten han hadde med Helen før turen, har nå utviklet seg til et forhold.

– Vi ble enige om at vi skulle ta opp tonen etter K2 og det har vi gjort. Nå er vi blitt kjærester og har det veldig bra sammen, sier Løke.

Se og Hør omtalte saken først.

Han sier de møttes gjennom idretten, og at de fant tonen for rundt ett år siden under Bislett 24-timersløpet i Oslo. Men hvem som tok kontakt først vil han imidlertid holde privat.

Kjæresten jobber som sykepleier, og blir beskrevet av Løke som «en jente med skikkelig bein i nesa».

– I utgangspunktet hadde ikke jeg lyst på et forhold fordi jeg skal blant annet til Sydpolen i 2024, men hun er en dame som var litt for bra til å la gå, så da ble det som det ble.

Løke sier at de for tiden bor sammen, men at de ikke er samboere «på papiret».

– Hva er det beste med å være sammen med Helen?

– Hun gir meg masse energi og er veldig positiv. Under treningsperioden til Mount Everest og K2 har hun vært en av mine viktigste støttespillere. Det hun gjorde der var jævlig stort og helt avgjørende, sier Løke og utdyper:

– Alt med trening, kosthold og søvn, hun har latt meg forbedrede og hjulpet meg på best mulig måte. Hun har «backet» meg og vært positiv hele tiden, og det er utrolig viktig når man skal ut på en tur som har 26 prosent dødsrate.