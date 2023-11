Frank Løke bekrefter brudd

«Takk for en fin tid sammen», skriver han.

November i fjor bekreftet Frank Løke (43) at han og Helen Oterhals (27) var kjærester. Juni i år ble det også kjent at paret hadde tatt forholdet et steg videre og flyttet sammen.

Søndag kveld delte imidlertid Løke et bilde av han og Oterhals på Instagrams historiefunksjon.

SLUTT: Frank Løke publiserte søndag kveld et bilde av han og Helene Oterhals, hvor han hintet om brudd. Foto: Skjermdump (Instagram)

«Takk for en fin tid sammen», skrev 43-åringen til bildet.



Da God kveld Norge tar kontakt med Løke, kan han bekrefte at det er slutt mellom han og 27-åringen.

På spørsmål om han ønsker å gi en ytterligere kommentar, svarer han følgende:

– Ikke annet enn at vi fortsatt er gode venner, skriver han i en melding.



Ifølge Nettavisen har det de siste månedene florert med bruddrykter rundt duoen, men i september fortalte Løke til avisen at ryktene ikke stemte.

– Det stemmer ikke. Kjærligheten blomstrer, sa han til Nettavisen den gang.

Videre spøkte Oterhals om at forholdet hadde sine utfordringer.

– Jeg forstår at folk snakker fordi det er ikke så lett å holde ut. Men det er jo også rart at du holder ut med meg, fortalte hun.

43-åringen er en tidligere håndballspiller, men har de siste årene vært mye å se på TV-skjermen. Blant annet i årets sesong av «71 grader nord - Team» og «Farmen kjendis» i 2017.