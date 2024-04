Frank Løke (44) vant «Vinnerschkalle»:

Da TV 2 tar kontakt med Frank Løke (44) for å gratulere ham med seieren i «Vinnerschkalle», befinner han seg på sin første basecamp, 4410 meter over havet på vei opp mot Mount Everest.

Han er godt i gang med å komme seg opp til toppen av Mount Everest uten kunstig oksygentilførsel.



– Vinne for enhver pris

Tirsdag tok han og kjæresten Helén Oterhals turen til fjelltoppen Nagarjun Danda, som er 5050 meter over havet, for å feire seieren i «Vinnerschkalle».

På vei ned tok feiringen brått slutt, da Oterhals falt og skadet seg. Oterhals ble fraktet til et lokalt sykehus i Nepal, og måtte sy tre sting.

VINNERSKALLE: Frank Løke jubler vilt når seieren i «Vinnerschkalle» er et faktum. Foto: Espen Solli/TV 2

Tirsdag feiret Løke «Vinnerschkalle» i den majestetiske fjellkjeden. Han forteller at konseptet og programmet var midt i blinken for en vinnerskalle som ham.

– Jeg synes «Vinnerschkalle» var et konsept som passet meg veldig godt. Det var øvelser der man kunne ha uflaks å ryke ut, men jeg visste at allsidigheten min er min sterke side.

– Jeg skal vinne for enhver pris, og det fikk jeg bevist i dette programmet. Så jeg er ikke overrasket over at jeg vant, men det var sterke konkurrenter, utenom Jan Tore Kjær, sier Frank Løke og ler til TV 2.

– Visste at jeg ville vinne dette

Løke havnet i finalen med klatreren Magnus Midtbø (35). Det ble en knalltøff kamp mellom dem, hvor begge måtte utvise mye muskelkraft.

Midtbø og Løke kjempet alt de kunne ved å knuse isblokker, og begge viste enorm styrke. Til slutt var det Løke som viste en maktdemonstrasjon, og gikk til topps.

MAKTDEMONSTRASJON: Frank Løke knuser isblokker med rå muskelkraft og slår Magnus Midtbø i finalen. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg visste fra jeg gikk i land på Hudøy at jeg kommer til å vinne dette her. Noen ganger er det bare sånn at du vet det, akkurat slik som nå. Nå vet jeg at jeg skal klare å bestige Mount Everest uten oksygen.

– De siste årene har jeg vært i flyten – besteget K2, Mount Everest, Aconcagua, også vinner jeg her. Så jeg er på en god bølge nå. Det som er viktig for meg er å være tålmodig og ha respekt, så klarer jeg å nå de neste målene mine, sier Løke til TV 2.

Konkurransedrevet

Frank Løke er vant til å konkurrere, og vokste opp med seks søsken. Å være med i konkurransedrevet reality mener han er midt i blinken.

Allerede som barn kjempet han hardt for å vinne banan-twisten i posen. 44-åringen har konkurrert hele livet, og mener det ligger i blodet hans.

FEIRET MED GJENGEN: Frank Løke feirer seieren i «Vinnerschkalle med resten av gjengen Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg elsker konkurransedrevet reality. Det er noen ting, som dans kanskje, som jeg ikke er så flink på. Når det handler om allsidighet så blir jeg fort en favoritt, hvor alle har lyst til å slå meg og jeg blir en målskive. Jeg legger gjerne opp til det selv og jeg elsker det.

– Jeg har vokst opp med seks søsken, og har hatt det sånn hele livet. Jeg er liker å fyre opp og ha det gøy, avslutter Løke.