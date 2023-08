Frank Kjosås har blitt pappa – valgte å holde det skjult

Denne høsten blir Frank Kjosås (42) aktuell i det nye TV 2-programmet «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm».

Dette er det første reality-programmet Kjosås deltar i.

– Jeg sier sjeldent «ja» til slike programmer, for reality er ikke min foretrukne sjanger. Jeg liker å se på reality, men ikke å delta, nei. Men når du får lov å henge med Truls Svendsen, og lage mat med Eyvind Hellstrøm, må man bare si ja til det, sier han til TV 2 på kanalens høstlansering i Grieghallen i Bergen.

REALITY-DEBUT: Frank Kjosås er med i den nye realitykonkurransen «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm». Foto: TV 2

Kjosås har stått på en rekke scener i løpet av karrieren. 42-åringen er kanskje mest kjent for sin rolle som Fred i NRK-serien «Halvbroren». Når han nå debuterer innenfor reality, blir det en litt annen arena.



– Jeg elsker «Truls ala Hellstrøm», og ser det med familien hver jul. Det er ikke jul uten! Men jeg sa først nei, siden det var konkurransedrevet. Så fikk jeg høre mer om programmet, og da var jeg med. Jeg får lært noe her.

Ble tvillingpappa i 2021

42-åringen er ikke den som roper høyest. At han ble far til tvillinger i 2021 har nemlig gått under radaren for mange.

– Det har jo gått under radaren siden jeg ikke har snakket om det. Men ja, jeg har blitt pappa, og er superstolt. Vi har fått to fantastiske barn, sier han og smiler.

Når Kjosås får spørsmål om det var et bevisst valg holde det skjult fra offentligheten, har han klar tale.

– Må vise hvem som bestemmer

– Det er et bevisst valg. Opp gjennom årene har jeg hatt opplevelser med pressen som har vært blandet, og da tar man bevisste valg. Jeg tror det er smart for min egen del. Jeg må vise hvem som bestemmer.

BEVISST VALG: Frank Kjosås ønsker selv å bestemme når han skal snakke om familien sin. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Selv om Kjosås bevisst har holdt privatlivet unna pressen, betyr ikke det at han ikke tenkte på dem under innspillingen.

– De blir nevnt i programmet. Men jeg velger selv når jeg snakker om dem, for å si det sånn, smiler han.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» har premiere 26. september på TV 2 Direkte og TV 2 Play.