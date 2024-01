Fra «Barbie»-filmen til lettkledd reality

SKUESPILLERE: Margot Robbie, Simu Liu, Will Ferrell, Dua Lipa, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Jamie Demetriou, Ryan Gosling, Tom Stourton, Greta Gerwig, Connor Swindells, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, America Ferrera, Rob Brydon, Sharon Rooney, Alexandra Shipp, Hari Nef, Issa Rae, Mette, Chris Taylor, Ana Cruz Kayne, Hannah Khalique-Brown og Andrew Leung på den røde løperen. Chris Taylor har på blå dress og briller, og står helt til venstre i bildet. Foto: Ian West

De første navnene i «Love Island: All Stars» er annonsert. En av dem går fra «Love Island», til kinolerretet og så tilbake til «Love Island».

Mandag 8. januar ble det klart hvem som skal delta i verdens første utgave av «Love Island: All stars».

Nå er det klart hvem som skal delta i programmet, hvor man jakter kjærligheten – samtidig som man gjør spinnville leker ikledd bikini eller utfordrende kostymer.

På deltakerlisten er det alt fra skuespillere til verdenskjente influensere.

«Barbie»-skuespiller

«Love Island» er, som mange vet, verdens største realityprogram innen denne sjangeren.

Det du kanskje ikke visste, er at «Barbie»-hovedrolleinnehaver Margot Robbie (33) er en enorm «Love Island»-fan. Robbie har posert side om side med flere «Love Island»-stjerner på røde løpere, og deltatt på fester med «Love Island»-deltakere.

Det var på fest med flere «Love Island»-legender at hun møtte Chris Taylor (33), som er kjent fra den femte sesongen av realityprogrammet. Taylor sier selv at han hadde en tullete samtale med Robbie om «små peniser og store baller», og at hun av en eller annen årsak ønsket ham i filmen etter det.

– Jeg ble invitert til en etterfest av Margot Robbie, og endte opp der. Jeg begynte å få panikk da jeg snakket med henne, og hadde bare veldig dumme samtaler. Alt jeg kan anta er at den dumme skravla mi gjorde inntrykk på Margot Robbie. 18 måneder senere fikk jeg en epost fra Warner Brothers som spurte om jeg ville prøve denne rollen som Ken – det var en tørketrommel av følelser, sier han i en pressemelding sendt av Love Island-produsent ITV.

Nå går han fra å være en av Ken-skuespillerne i en fjorårets mest innbringende kinofilm, til å være med i «Love Island». Under er en liste over alle «Love Island: All Stars»-deltakerne som er offentliggjort på nåværende tidspunkt.

TIDLIGERE PARTNERE: To av årets deltakere, Georgia Steele og Toby Aromolaran, var deltakere i fjorårets «Love Island Games». Der var de også partnere. Foto: ITV

Dette er «Love Island: All Stars»-deltakerne:

Chris Taylor (33) Anton Danyluk (29) Georgia Steele (25) Kaz Kamwi (29) Toby Aromolaran (24) Georgia Harrison (29) I Norge sendes «Love Island» på TV 2 Play. Premieren på «all stars»-sesongen blir trolig i midten av januar her til lands.