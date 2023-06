Fra 70.000 kroner for én natt

Om du er av dem som har irritert deg over de stadig økende hotellprisene i Norge, er du trolig ikke i målgruppen for luksusovernatting på øverste hylle.

Dét stopper ikke de fleste av oss fra å drømme, og TV 2 gir deg derfor et innblikk i de norske hotellopplevelsene som benyttes av de rike og berømte.

Siden Petter Stordalens The Thief Hotel åpnet på Tjuvholmen i Oslo i 2013, har det vært det foretrukne overnattingsstedet for flere av verdens største stjerner når de er på norgesbesøk.

– Diskresjon og sikkerhet

Storheter som Beyoncé og Jay-Z, Sir Elton John, Mariah Carey, Ariana Grande, Sam Smith, Barack Obama og Adele har alle bodd på The Thief.

– Vi sier aldri hvem våre gjester er, men det er vel ingen tvil om at verdens største stjerner som har gjestet Oslo setter pris på akkurat det vi kan tilby, sier General manager i The Thief, Robert Holan.

I OSLO: USAs tidligere president Barack Obama på vei ut av The Thief i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB

«The Oslo Suite» er det mest eksklusive tilbudet hos The Thief, med en prislapp på 30.000 kroner per natt.

De 94 kvadratmetrene i suiten rommer separate soverom, spisestue, peis og egen bar.

– Denne suiten føles mer ut som en privat bolig enn et hotellrom, og her kan gjester få personlig oppfølging og det lille ekstra. Med egen VIP inngang får man diskresjon og sikkerhet, som ofte er viktig for de som booker denne suiten. Her er det fabelaktig utsikt over Tjuvholmen og Oslofjorden fra åttende etasje, og lite innsikt –noe som gjør at gjestene føler seg trygge, sier Holan til TV 2.

GOD UTSIKT: Fra The Oslo Suite har gjestene utsikt over Oslofjorden. Foto: Jim Hensley Les mer ÅTTENDE ETASJE: The Thiefs mest luksuriøse rom troner øverst i hotellet. Foto: iancorless.com Les mer PLASS TIL GJESTER: Hvis de rike og berømte ønsker et diskret måltid på suiten, er det plass til flere rundt bordet. Foto: Jim Hensley Les mer – PRIVAT BOLIG: General manager Robert Holan sier til TV 2 at suiten er innredet mer som enn privat bolig enn et hotellrom. Foto: The Thief Les mer BAD: Flere av verdens største stjerner har trolig stått under denne dusjen. Foto: iancorless.com Les mer KOSELIG MED PEIS: The Oslo Suite tilbyr egen peis som gjestene kan slappe av ved. Foto: Jim Hensley Les mer LUKSUS: I disse omgivelsene har flere superstjerner tilbragt natten. Foto: iancorless.com Les mer LITE INNSIKT: Gjestene som booker The Oslo Suite er ofte opptatt av diskresjon. Foto: iancorless.com Les mer ORIGINALKUNST: The Oslo Suite er utsmykket med kunst av Sir Peter Blake. Her pryder blant andre Sir Elton John veggen. Foto: iancorless.com Les mer

Trolig Norges dyreste

Litt lenger inn i Oslo by ligger det som per i dag er en av landets aller dyreste hotellovernattinger. På Hotel Continental kan du bo på den luksuriøse Continentalsuiten. Prisen starter på 70.000 kroner per natt.

– Suiten er 200 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, innredet med eksklusive møbler og kunst. Første etasje består av et fullt utstyrt kjøkken med spiseområde og lounge, gjestetoalett og eget treningsrom. På dette nivået kan suiten også kobles til en juniorsuite, som totalt utgjør en suite på 240 kvadratmeter med to soverom, sier Hotel Continantals marketing manager, Ann Elisabeth Hermansen.

TV 2 vet at artister som Bruno Mars og The Weeknd har tilbragt natten her, og for de musikkinteresserte gjestene har hotellet sørget for det lille ekstra i stuen i suitens andre etasje.

GJEST: I forbindelse med konserten i Oslo den 20. juni, tilbragte The Weeknd natten på Hotel Continental. Foto: Richard Shotwell / NTB

– I suitens stue finner man blant annet et helt unikt flygel som du kun finner hos oss og hos Benny Andersson fra ABBA. Andre etasje består ellers av hovedsoverom, walk-in-closet og et romslig spa-bad med steamrom, opplyser Hermansen.

Både oppe og nede har man utgang til store terrasser, den ene med utsikt over Oslofjorden og den andre over bylivet mot Karl Johans gate. For en ekstra kostnad tilbyr hotellet også alt fra butlerservice og privat kokk til personlig trener og massasje.

PEIS OG TV: I suitens loungeområde kan gjestene slappe av foran TVen. Foto: Hotel Continental Les mer TO TERASSER: Continentalsuiten har uteområder med utsikt over både Oslofjorden og Karl Johans gate. Foto: Hotel Continental Les mer TO ETASJER: Norges dyreste suite rommer både en første- og andreetasje. Foto: Hotel Continental Les mer SPA-BAD: I andre etasje på suiten kan gjestene benytte seg av et eget spa-bad med steamrom. Foto: Hotel Continental Les mer HOVEDSOVEROM: Suiten har plass til flere overnattende. Her er hovedsoverommet. Foto: Hotel Continental Les mer TRENINGSROM: Gjestene i suiten trenger ikke forlate rommet for å få seg en treningsøkt. Foto: Hotel Continental Les mer

Bieber i tårnet

I Trondheim finner man et av Norges mest fasjonable overnattingssteder, nemlig Britannia Hotel. Tårnsuiten er Britannias mest luksuriøse suite på 220 kvadratmeter.

– Vårt mest luksuriøse rom er vår toppsuite, Tårnsuiten, i selve tårnet på hotellet. Pris er på forespørsel og oppgis ikke offentlig, sier Peter André Gjerde, som er Director Of Marketing & Communication ved hotellet.



TÅRNSUITEN: Plassert i byggets fasade fra 1998, finner man Britannias mest luksuriøse suite. Foto: James Eric Hensley Les mer GULLBELAGT BADEKAR: Gjestene kan bade som kongelige på Britannia Hotel. Foto: James Eric Hensley Les mer ÆRVERDIG: Britannia Hotel i Trondheim har lange tradisjoner, og har gjennomgått en påkostet renovering. Foto: Wil Lee-Wright Les mer RO OG FRED: I Tårnsuiten kan gjestene slappe godt av. Foto: James Eric Hensley Les mer FLYGEL VED PEISEN: Om Justin Bieber underholdt kona oppe i tårnet, er uvisst. Foto: Wil Lee-Wright Les mer DEKKET TIL FEST: Med vinskap, blomster og krystall kan gjestene nyte et godt måltid i suiten. Foto: James Eric Hensley Les mer TRONDHEIM BY NIGHT: Utsikt over byen fra Tårnsuiten. Foto: Britannia Hotel Les mer

Da superstjernen Justin Bieber og kona Hailey Bieber gjestet Trondheim i august 2022, bodde de i den påkostede Tårnsuiten.

Her er superstjerne-paret i trønderhovedstaden: