– Forvirrende å kysse så mange på jobb mens jeg hadde kjæreste

KONTROVERSIELL RELASJON: Kristin Bortolotti spilte karakteren «Charlotte Anker-Hansen», som innledet et forhold med sin egen halvbror «Jens August Anker-Hansen» (spilt av Kim Kolstad) – uten å vite at de var søsken. Foto: TV 2

Den 20 år gamle Asker-jenta Kristin Frogner havnet på «alles» lepper i 1998, da hun entret den norske såpeverdenen som det bortskjemte enebarnet og lolitaen «Charlotte Anker-Hansen» i TV 2-såpen «Hotel Cæsar».

Hun var med i totalt ti sesonger. Kristin forlot serien første gang i 2000. Året etter var hun tilbake igjen. Hun ble værende til 2004, da hun ble «sparket» fra serien.

– Det stemmer at jeg ikke fikk fornyet kontrakten min, men produksjonen ringte igjen et halvt år etter og spurte om jeg ville komme tilbake. Jeg svarte ganske snurt at «det ville jeg ikke!». Det har hendt jeg har angret på det, men jeg er uansett glad for at jeg ble billedkunstner og ikke skuespiller, sier hun til TV 2 i dag.

Se flere bilder av Kristin Bortolotti som karakteren «Charlotte Anker-Hansen» under

IKONISK ROLLE: Kristin Frogner Bortolotti spilte hotellets lolita og bortskjemte enebarn «Charlotte Anker-Hansen» i Hotel Cæsar. FOTO: TV 2

For å få en pause fra både nysgjerrige fans på matbutikken, og ikke minst få leve ut kunstdrømmen og interessen, valgte Kristin å begynne på en kunstskole i Firenze i Italia.

– Jeg lærte meg etter hvert å håndtere oppmerksomheten, og de fleste var bare hyggelige, men noen situasjoner kunne være ubehagelige. Kanskje fordi at jeg var så ung vendte jeg meg fort til det. Men jeg ønsket meg nok litt bort.



Forvirrende med pikante klinescener

For det var ikke «hverdagskost» TV-seerne ble servert i såpeserien. Karakteren «Charlotte» innledet blant annet et forhold med sin egen halvbror «Jens August Anker Hansen» (spilt av Kim Kolstad).

«Charlotte» hadde også et forhold med fiktive «prins Sverre av Norge» (spilt av Yngve Berven), samt flere andre av mennene som var tilknyttet hotellet.

IKONISK LOOK: «Hotel Cæsar» hadde premiere i 1998, og «Charlottes» 90-tallsfrisyre ble raskt en ikonisk look mange jenter på den tiden kopierte. Foto: TV 2

Dette førte til flere pikante klinescener og sexscener foran kamera – som Kristin er ærlig på at gjorde henne forvirret. Også et selvmordsforsøk for karakteren «Charlotte» ble drøy kost for TV-seerne.

– Det var knapt retningslinjer på den tiden, og selvfølgelig heller ikke noe vern slik man har i dag. Jeg hadde kjæreste på den tiden, og syntes det var forvirrende å kysse så mange på jobb, sier hun ærlig.

– Hadde du savnet et vern og bedre retningslinjer på den tiden?

– Det er vanskelig å svare på, men nei. I det store og det hele gikk det bra. Det var gøy, og samtidig skjedde det noen kjipe ting, men det gjør det også i dag. Vi sparket ofte fra oss, så det var ikke sånn at vi ikke ble hørt, det var bare ikke noe system den gangen. Det var uskyldens tid, forklarer hun

FORFATTER OG KUNSTNER: Kristin Bortolotti bor i dag i barndomstraktene i Asker med sine to barn, og er både forfatter og kunstner. TV 2 har møtt 45-åringen i anledning «Hotel Cæsar»-jubileet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV2

Giftet seg i luftballong etter tre måneder

Etter fire år i Firenze hadde Kristin utdannet seg til skulptør, og ferden tok henne videre til New York der hun hadde fått et kunststipend. Her møtte hun også det som, etter tre intense måneder med dating, skulle bli hennes tilkommende ektemann.

I 2011 giftet hun seg med amerikanske Jorge Bortolotti, en mann med aner fra både Mexico og Italia, og fikk fra da av det klingende navnet Kristin Bortolotti.

– Vi giftet oss i en luftballong etter bare tre måneders bekjentskap. Det var kanskje ikke så rart at det ikke varte livet ut. Men vi er i alle fall veldig gode venner i dag, og har to fine barn sammen.

Kristin må le når hun tenker på at hun giftet seg i en luftballong etter bare tre måneder, og påpeker selv at det er noe karakteren «Charlotte» kunne ha gjort.

– Det var et eventyr der og da, og litt i såpeånden. Kanskje jeg rett og slett ble formet av å leve fra uke til uke med såpemanus så tett på mitt eget liv, og at dette påvirket min utvikling? undres hun i dag.

DEN GANG DA: Kristin, som da het Frogner til etternavn, var bare 20 år da hun fikk rollen som hotellets lolita «Charlotte Anker-Hansen». Bildet er tatt i forbindelse med «Hotel Cæsar»-serien. Foto: TV 2

Til tross for at hun føler at karakteren er ulik henne, kjenner hun også på at det var mange fellestrekk.

– Det var jo en «typecast». De valgte noen som kunne være nærme den typen «Charlotte» var.

Kristin beskriver sitt eget liv på den tiden som en følelsesmessig berg-og-dalbane.

– Og slik var det også var for «Charlotte». Mye følelser og mange store drømmer. Jeg hadde lett for å bli både veldig glad og veldig trist på den tiden.

Flyttet hjem til Norge etter samlivsbrudd

Med årene blir Kristin skilt fra ektemannen. Hun bevarer Bortolotti-navnet, og tar med seg barna hjem til Norge. Hun er med tiden blitt både skulptør og barnebokforfatter, og alenemor til to barn, hvorav den ene har fått diagnosen autisme.

Alt fokus de neste årene blir på barna, og å etablere et trygt og godt liv for dem i Asker. Nå har hun og barna bodd i Norge i ti år.

Kristin legger ikke skjul på at det var vanskelig komme tilbake til Norge etter flere år i utlandet.

– Jeg var alenemamma, hadde ikke barnehageplass og innså etter hvert at sønnen min hadde autisme. Jeg tenkte bare på barna, og var kanskje litt i krisemodus, erkjenner hun.

45-åringen trekker frem stikkord som samlivsbrudd, tilværelsen som alenemor og sønnens utviklingsforstyrrelse som grunner til at det siste tiåret på privaten har vært utfordrende.

– Jeg tenkte ikke på noe annet da jeg flyttet hjem, og det har jeg egentlig ikke gjort de siste ti årene. Derfor har det ikke vært rom for noe fokus på dating heller. Kun barna. Jeg har vært veldig mamma.

Men i sommer traff amors piler tobarnsmoren.

– Jeg har fått meg kjæreste, for første gang siden jeg var gift, og det er veldig hyggelig. Vi ble sammen i sommer. Mer har jeg ikke lyst til å si om det, fordi at det er såpass ferskt, sier Kristin med sitt karakteristiske smil.

– Glemmer aldri «Charlottes» selvmordsforsøk

Lørdag 24. oktober 1998 ble den aller første episoden av «Hotel Cæsar» sendt på TV 2, og skulle revolusjonere norsk TV-underholdning.

I forbindelse med 25-årsjubileet har vi stilt ti spørsmål til Kristin Bortolotti om hennes tid i serien:

INSPIRERT: TV 2 møtte Kristin Bortolotti noen dager før 25-årsjubileet for «Hotel Cæsar»-premieren. For anledningen har hun ikledd seg et antrekk inspirert av karakteren hun spilte i såpeserien. Foto: Jan Helge Rambjør / TV2

– Hva sitter sterkest i minnet fra din tid i «Hotel Cæsar»?

– Det gode arbeidsmiljøet og stemningen på Myrens Verksted i Sandakerveien 24C, er det som sitter sterkest i minnet fra min tid i «Hotel Cæsar».

– Hvilken scene fra «Hotel Cæsar» glemmer du aldri, og hvorfor?

– «Charlottes» selvmordsforsøk. Jeg glemmer aldri at jeg satt og dinglet med beina på taket av «Hotel Cæsar» i tjue minusgrader. Jeg har høydeskrekk og måtte kaste opp til og med.

– Hvilke reaksjoner fikk du fra skuespillerkollegene dine da du begynte i «Hotel Cæsar»?

– Jeg fikk jobben rett ut av videregående, så jeg hadde ingen skuespillerkollegaer før jeg begynte. Heldigvis var alle de proffe skuespillerne på settet veldig støttende og varme.

– Hva er din mest spesielle opplevelse i møte med «Hotel Cæsar»-fans?

– Det har vært flere spesielle og fantastiske møter. Jeg skrev med og møtte en tenåringsjente som hadde kreft. Hun gjorde inntrykk på meg. Fortsatt kan det komme mennesker bort som for eksempel sier at «Hotel Cæsar» var det som motiverte dem til å lære seg norsk i sin tid. Jeg blir rørt av sånne hendelser.

Se flere bilder av Kristin Bortolotti under

FIKK NOK: Etter noen år i rampelyset fikk Kristin Bortolotti nok, og flyttet til utlandet. For ti år siden kom hun tilbake. Nå bor hun i Asker med sine to barn, og er forfatter og skulptør. FOTO: Jan Helge Rambjør / TV2

– Hva er den største tabben du opplevde på «Hotel Cæsar»-settet?

– Da jeg kom tilbake etter å ha vært borte én sesong, satte jeg som krav at jeg ville ha hest og ridescener. Produsentene tok det for gitt at jeg kunne ri, men jeg hadde aldri ridd før. Jeg så ut som en filledukke til hest ute på Bygdøy, og endte opp med kjøttsår på rumpa og innsiden av lårene etter kort tid. Det endte med at jeg måtte ha stand-in, og det var ganske flaut.

– Kan du fortelle oss en hemmelighet fra kulissene på «Hotel Cæsar»-settet?

– Husker jeg ble satt ut av å kysse medskuespillere i begynnelsen, noe karakteren min måtte gjøre ganske ofte.

– Nektet du noen gang å gjøre eller si noe som sto i manus, i så fall hva?

– Jeg hadde en «meltdown» foran de svenske produsentene Christian Wikander og Peter Falck det første året. Det var i perioden da det kokte rundt det seksuelle forholdet mellom «Charlotte» og «Jens August» i media – og på Stortinget. Jeg mener å huske at jeg nektet å ta del i enda en søskensex-scene da det stormet som verst. De hørte på meg, likevel har jeg har alltid angret på at jeg gikk så amok. Men det var alltid rom for å være sårbar og menneske i Sandakerveien 24C.

25-ÅRSJUBILEUM: Her er Kristin Bortolotti (da Frogner), Kim Kolstad, Henriette Lien og Toralv Maurstad fra den første «Hotel Cæsar»-sesongen. Foto: TV 2

– Hvordan spår du at livet til karakteren din ville vært i dag? Hvor endte personen opp?

– Kanskje «Charlotte» og «prins Sverre» aldri ble ferdige med hverandre? Jeg håper de møttes igjen og hadde et hemmelig kjærlighetsforhold livet ut. I så fall fikk de sikkert et hemmelig barn med blått blod også.

– Hvis «Hotel Cæsar» skulle gjort comeback, hva hadde du sagt om produksjonen ringte og ville ha deg med?

– Selvfølgelig hadde jeg takket ja! Har bare gode minner fra den tiden.

– Hva gjør du i dag?

– Nå for tiden holder jeg på med min tredje bok, en billedbok om FNs bærekraftsmål. I tillegg lager jeg skulpturer i bronse.

Alle «Hotel Cæsar»-episodene er tilgjengelige på TV 2 Play.