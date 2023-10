Forvekslet seg selv med «Skal vi danse»-deltakeren

Har du noen gang blitt forvekslet med en annen person? Hvor mange dobbeltgjengere en person kan ha, er svært individuelt.

Ifølge en studie publisert i The journal Cell Reports i 2022, utført av forsker Dr. Manel Esteller, må man regne med at de fleste har én dobbeltgjenger vandrende der ute i verden.

Internasjonalt har fans gått amok over dobbeltgjengere til blant andre artistene Rihanna (35) og Taylor Swift (33), og skuespilleren Jim Carrey (61).

Hjemme i Norge er det flere som forveksler særlig tre populære kvinner.

Forvekslet seg selv på direkten

Det er nemlig flere som ser likheter mellom «Skal vi danse»-aktuelle Selma Ibrahim (28), «Kokkeskolen»-aktuelle Selda Ekiz (38), og over nyttår, «Farmen kjendis»-aktuelle Bahare Viken (30).

Til TV 2 forteller Ekiz at hun faktisk har forvekslet seg selv med Ibrahim.

– Altså, jeg har jo forvekslet Selma med meg på direktesendt TV. Når jeg skulle sette over til henne, så sa jeg: Og ja Selda, hva skjer?, forteller hun på «Kokkeskolen» sin premierefest tirsdag denne uken.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Selda Ekiz skal lære av Eyvind Hellstrøm i «Kokkeskolen». Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Selv beskriver Ekiz den noe rare situasjonen som moro, og at navnelikheten muligens ble en forvirrende faktor.

Ser ikke utseendelikheten

Forskeren fra Barcelona, Dr. Esteller, har tidligere forsket på fysiske forskjeller mellom eneggede tvillinger. I studien som ble publisert i fjor ønsket han å se på det motsatte – hva forklarer at folk som ikke er i slekt, kan være så like?

Forskeren avdekket blant annet at dobbeltgjengere deler felles genetiske sekvenser som kan avgjøre ansiktstrekk, men også at fysiske ansiktslikheter kan bety likheter i kroppsspråk og oppførsel.

Ekiz ser ikke likheter i utseende med Ibrahim, men tror de blir forvekslet av en annen grunn.

– Kanskje vi bare er litt like i måten å være på? Hun er jo veldig morsom.

LIKHET?: Selda Ekiz mener hun er mest lik Selma Ibrahim i væremåte – ikke utseende. Foto: Magnus Nøkland / Jan Helge Rambjør / TV 2

«Crazy stalker»

Både Ekiz og Ibrahim har jobbet sammen i NRK. Tidligere i år annonserte rikskringkasteren at damene skulle jobbe sammen i programmet «Alle mot 1».

Denne høsten har Ibrahim vært aktuell på TV 2 i «Skal vi danse». Lørdag kveld røk hun derimot ut av konkurransen. Fra sidelinjen har Ekiz heiet henne fram.

– Jeg heier så sykt mye på henne. Jeg var i studio og så henne på «Skal vi danse», og var hennes største fan. Hun må jo ha blitt bare sånn: «Oh my god, hvorfor er hun her. Hun crazy stalkeren min». Jeg elsker Selma. Rett og slett, avslutter hun.

DANSEHØST: Selma Ibrahim danser med Santino Mirenna i årets «Skal vi danse»-sesong. Foto: Lage Ask / TV2

– Kompliment

Ibrahim på sin side mener at det er en ære å bli forvekslet med Ekiz, og har opplevd at folk blander dem.

– Jeg har hørt at mange forveksler oss. Vi har litt like navn, men jeg synes ikke at vi ligner så veldig, for å være ærlig. Men om jeg blir forvekslet med Selda, så tar jeg det som et supert kompliment, for hun er en helt nydelig dame. Jeg elsker henne, sier hun til TV 2.