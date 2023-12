Forteller om konas kreftdiagnose: – Skummelt og uvisst

DELER: Onsdag kveld kom nyheten om at Tuva Fellman har fått brystkreft Nå åpner ektemannen Ronny Brede Aase om hvordan den siste tiden har vært. Foto: Geir Olsen

Ronny Brede Aase legger ikke skjul på at denne julen blir annerledes for paret.

Onsdag kveld kom nyheten om at programleder og radioprofil, Tuva Fellman (36), er diagnostisert med brystkreft.

Nyheten delte hun og ektemannen Ronny Brede Aase (37) i et innlegg på Instagram.

I samme innlegg kunne de også fortelle at de venter sitt andre barn:

– I vårt lille hus har det i det siste gått opp og ned. Opp, fordi vi venter spent på vårt andre barn. Ned, fordi Tuva har fått påvist brystkreft i løpet av svangerskapet og er i behandling, skrev paret blant annet.

Både Fellman og Brede Aase har ikke uttalt seg ytterligere etter kreftbeskjeden. Nå åpner sistnevnte seg om situasjonen.

I podkasten «Julestemning med Live og Ronny», som han har med Live Nelvik (40), åpner han om hvordan årets juletid blir.

37-åringen forteller at han og kona gleder seg veldig til å få sitt andre barn, men at de fortsatt er preget av Fellmans kreftdiagnose.

– Det viser bare hvor utrolig tett det kan være mellom det absolutt høyeste tindene i live, og de aller mest brutale bunnene som handler om sykdommen kreft som kommer og banker på. Det er aller høyest til stede, fordi det er jo så grusomt og vondt, skummelt og uvisst, forteller Brede Aase og legger til:

– Bare det å forholde seg til det … det hadde holdt lenge med en graviditet. Men i den anledning, så betyr det at vi går ei tid med unntakssituasjon i møte. Livet kommer til å bli kaos framover.

God kveld Norge har forsøkt en ytterligere kommentar fra Brede Aase, foreløpig uten hell.

FÅTT BRYSTKREFT: Onsdag kveld delte Tuva Fellman og Ronny Brede Aase nyheten om at førstnevnte har blitt rammet av brystkreft. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre forteller programlederen at han ofte tenker på hvordan denne julen blir annerledes.

– Den blir jo annerledes fordi bakteppet er annerledes. Annerledes fordi vi egentlig skulle vært i Førde, men blir i Oslo. Annerledes fordi jeg kanskje må lage mitt livs første ribbe, og annerledes fordi hva er jul, hvis jul ikke er sånn det skal være, bare fryd og gammen? Men så har jeg skjønt etter hvert at det er kanskje da julen er aller mest nødvendig. At det kan være et øyeblikket hvor man faktisk får den roen opp i alt som er kaos ellers.