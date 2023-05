Forteller om de første månedene: – Jeg gruet meg hver dag

Etter seks år som væranker i TV 2, sitter Kristina Kvistad Hustad (34) igjen med gode vennskap, masse kunnskap og gøyale historier.



Nå er hun klar for nye utfordringer, og ser frem til å jobbe bak TV-skjermen igjen.

– Det føles ut som jeg skal flytte hjemmefra, sier Hustad til TV 2.

Et gjennomtenkt valg

– Jeg er glad i å presse meg selv og komme meg ut av komfortsonen. Nå trenger jeg nye utfordringer, forteller Hustad.

I mars i år kom nyheten om at den populære værankeren slutter i TV 2.

– Jeg er en person som aldri forhaster beslutninger, så det er noe jeg har tenkt på lenge, sier hun.



En stor del av jobben som «værdame», er å pugge tekst. Det synes hun selv ikke er så utfordrende lenger.

PUGGING: Kristina Hustad gjør siste gjennomlesning før opptak. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det går på ren rutine. Det hender at jeg må stoppe opp å tenke: «Hva var det jeg nettopp sa nå?». Det går på autopilot, men veien dit har vært utrolig tøff.

– Gruet meg hver dag

I 2016 fikk Hustad jobben som væranker og i løpet av de siste seks årene er det spesielt ett øyeblikk hun husker godt.

Da fikk seerne nemlig se det hun selv kaller en litt irritert sunnmøring på Nyhetskanalen.

Se hva som skjedde i denne sendingen i videoen nederst i saken.

Da 34-åringen først startet i jobben, hadde hun lite erfaring i hva det innebar å være væranker. Det kjente hun godt på kroppen.

– Det første året – i hvert fall de første seks månedene – var mildt sagt grusomme. Jeg gruet meg hver dag og drømte at jeg ble tatt av lyn og torden om nettene. Så ille var det.

Likevel hadde hun god hjelp rundt seg og mange seere som støttet henne.

– Folk har vært utrolig snille selv om jeg var ny. Spesielt folk hjemmefra har vært utrolig støttende.

– Som vestlending har jeg alltid brydd meg om været, forteller Hustad. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Klarte ikke unngå det

Hustad kommer fra den lille bygda Sæbø, som ligger i Hjørundfjorden på Sunnmøre. Hun har fått enorm støtte derfra så lenge hun har vært på TV-skjermen.

– Jeg føler at sunnmøringer eier meg litt, og det synes jeg er utrolig koselig. De er en heiagjeng, forteller Hustad, og legger til:

– I Oslo går jeg stort sett fritt uten at noen stopper meg, men hjemme så får jeg litt kommentarer. Det er utrolig artig.



Etter at nyheten om Hustads avskjed kom, forteller hun at folk har vært skuffa.

Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer Foto: Morten Kristoffersen / TV 2 Les mer

«Hva skal vi se på nå?» og «Det var så kjekt å høre dialekten på TV» er meldinger værankeren har fått i ettertid.



– Da nyheten var ute, var jeg overveldet over alle meldingene jeg fikk. Jeg vet at man ikke skal lese kommentarfelt, men den kvelden klarte jeg ikke å unngå det. Selv der var det kun hjerter og fine kommentarer. Da tenkte jeg: «Pokker for en dame jeg er!», ler hun, og fortsetter:

– Det er kjekt å bli savnet.

Fordelene med ny jobb

Etter å ha jobbet i både Oslo og Bergen, har Hustad fått mange gode vennskap, som ifølge henne selv er noe av det beste med jobben.

– Spesielt vennskapene jeg har fått i sminkeavdelingen i Bergen er venner jeg kommer til å ha for resten av livet – en av dem skal jeg være forlover til i sommer.

Til tross for at hun nå legger ti år i TV 2 bak seg, er det noen fordeler med å starte i ny jobb.

– Det er veldig mye positivt med jobben jeg har hatt nå, men det som er negativt er at jeg jobber annenhver jul, 17. mai, helg og fellesferie.

Derfor gleder værankeret seg til å få mer tid med blant andre samboeren.

– Vi har lyst til å reise en god del og sånn som det er nå, blir det veldig vanskelig. Det blir godt å ha fri i helgene, forteller Hustad, om den nye jobben.

FARVEL: TV2-fotograf Sverre Saabye og Kristina Hustad tar farvel etter aller siste opptak sammen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Den nye arbeidsplassen

Hustad sitter nå igjen med mye kunnskap og erfaringer fra hva det ligger i å jobbe med været.



– Jeg trodde først at jeg bare skulle lese fra en skjerm. Det fikk jeg ganske tidlig beskjed om at ikke stemte, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg skulle lage manus, pugge det og fortelle det. Da husker jeg at jeg tenkte: «Hvordan i all verden skal jeg få til det?». Men på et eller annet vis har det gått.

Og litt over seks år senere har Hustad sin aller siste sending som værmelder for TV 2, onsdag 31. mai.

SISTE OPPTAK: Siste gangen Kristina Hustad skal melde været er onsdag 31. mai. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Etter det blir den nye arbeidsplassen hennes i produksjonsselskapet Maverix. Der skal hun jobbe som kommunikasjonsrådgiver og produsent.

– De gjør litt av alt, så jeg håper jeg får være litt potet. Det tror jeg passer meg – at jeg får gjøre litt forskjellig og finne ut hva som passer meg best.