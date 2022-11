Forteller hva som skjedde under den dramatiske tvekampen

Søndagens tvekamp er kanskje noe Farmen-seerne sent vil glemme. Allerede før tvekampen var i gang, hadde dramatikken startet.

Da førstekjempen Benjamin Lien (32) og andrekjempen Tore Haraldset (62) gikk opp på plattingen til tinget, bråsnur plutselig førstekjempen.

Benjamin legger fjeset i hendene, og begynner å gråte høylytt. Han forlater tinget, går ut i åkeren, og setter seg på huk. Det tar ikke lang tid før programleder Niklas Baarli (33) går bort til førstekjempen for å høre hva som skjer.

– Det går fint, jeg kommer snart, svarer førstekjempen gråtkvalt.

BEKYMRET: Programleder Niklas Baarli forhører seg med Benjamin om hva som er galt. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Etter han har samlet seg begynner tvekampen, hvor andrekjempen Tore har valgt slegge. Tore vinner tvekampen, og Benjamin faller raskt sammen, tydelig utmattet.

Deretter kaster 32-åringen seg over kanten av plattingen, og begynner å spy.

Da TV 2 nylig møtte Benjamin i hjembyen Stavanger, delte han nye detaljer om hva som skjedde forårsaket den dramatiske tvekampen.

GODE VENNER: Benjamin søker trøst hos andrekjempen Tore før tvekampen. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg er skuffet

Da TV 2 møter en utslitt Benjamin etter tvekampen er det naturlige første spørsmålet hva som har skjedd.

– Jeg er ikke helt i form, forklarer han og legger til at han husker lite.

– Jeg har fått i meg et eller annet som jeg ikke skal ha i meg. Rødsprit kanskje, jeg vet ikke, sier han.

Benjamin forklarer at han føler seg «dritt». Ikke bare er han fysisk dårlig, men han har det kjipt grunnet at det nå bærer det rett hjem for 32-åringen. Han forteller om en utfordrende siste uke på Farmen.

– Det å sette min fot på gården igjen var fantastisk, men jeg ble jo møtt men en halv-kald skulder. Jeg skjønte raskt jeg ville bli førstekjempe. Så det var bare å belage seg på kamp allerede fra sekundet vi kom inn.

SKUFFET: Benjamin forteller han er skuffet over oppførselen til noen av de andre deltakerne på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Denne uken kunne Farmen-seerne se ankomsten til «Torpet 2» på Li gård. Dette ble ikke godt mottatt av de gjenværende forpakterne.

– Det er et par der inne som jeg er veldig skuffet over. I hvert fall de siste dagene, sier han og legger til han ikke ønsker å gå i detaljer om hvem det gjelder.

Han reagerer også på det han føler som forskjellsbehandling mellom da gjengen hans ankom fra Torpet, versus gjengen som ankom fra Torpet i uke fem.

– Jeg fikk absolutt en annen opplevelse enn det Lasse hadde da han kom inn på gården. Nå er det bare konkurranse det gjelder og de ser på meg som en stor konkurrent. De hadde litt flaks da, sier han og referer til de forskjellige tidspunktene gjengene ankom gården.

TAPTE: Benjamin tapte tvekampen i slegge mot andrekjempen Tore. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Mulig forgiftning

Da TV 2 møter Benjamin i Stavanger, noen uker etter Farmen-innspillingen er ferdig, blir hans dramatiske exit igjen et samtaleemne.

TV 2 har da nemlig bitt seg merke i at Farmen-deltakeren snek med seg noe uvanlig inn på kjempehytta kvelden før tvekmapen. Nemlig blomsten humle. Dette viser han frem på kjempehyttekamera.

Da TV 2 søker opp planten humle, beskrives den slik av store norsk leksikon:

«Tørkede humleblomster er brukt som beroligende og urindrivende middel, en virkning som skyldes bitterstoffene. Humle har også blitt brukt mot blant annet søvnproblemer, forkjølelse og innvollsorm.»

Etter hva TV 2 erfarer kan man også bli fysisk dårlig om man inntar for mye humle, eller den ikke blir tilberedt riktig. Da vi tar dette opp med Benjamin sier han følgende:

– Du kan bli dårlig av humle. Om du høster fersk humle og brygger det, så kan du bli dårlig. Dette var noe som hadde tørket på busk, så kanskje jeg skulle tilberedt det i tillegg, sier han og legger til at han har høstet humle før, og tror ikke han laget en dose som gjorde at han ble dårlig.

SPYDDE: Benjamin måtte kaste seg over kanten på tinget, da han begynte å spy rett etter tvekampen var ferdig. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Selv om 32-åringen ikke tror det er humlen som utløste mageproblemene, slår han ikke tanken helt fra seg.

– Jeg kan på en måte verken bekrefte eller avkrefte av det var humlen som gjorde meg dårlig, sier han.

Benjamin forteller at ikke han ikke reiste på legevakten, men prioriterte å reise rett hjem til mannen. Likevel innrømmer han at tok en stund før han følte seg bra igjen.

– Det tok et par uker før magen min stabiliserte seg. Det kan skje ofte. Men jeg var ikke såpass syk over en lenger periode at jeg følte det var nødvendig å gå til legen.

